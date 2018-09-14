«Горячая линия» для женщин в Узбекистане работает

Корреспондент Ц-1 поговорил с оператором «горячей линии» для женщин, столкнувшихся с бытовым насилием, и узнал, как найти убежище от домашнего тирана.

Об открытии «горячей линии» стало известно 8 сентября. Вице-премьер и глава Комитета женщин Узбекистана Танзила Нарбаева написала об этом на своей странице в Facebook.

«Женщины в нашей стране, как правило, боятся или стесняются рассказывать о происходящем даже близким родственникам. Это нужно менять», – сказала Нарбаева.

По ее словам, «горячая линия» поможет женщинам выйти из трудного положения, получить психологическую, правовую и медицинскую помощь, а при необходимости – приют в центрах социальной адаптации.

Нарбаева в своем сообщении заявила, что проблема насилия в стране долгое время замалчивалась, и призвала общественность быть неравнодушными.

«Если вокруг вас есть женщины, которые подвергаются насилию, пожалуйста, не будьте безразличны, обращайтесь к нам, и мы вместе решим проблему!» – обратилась глава комитета.

Позвонить на «горячую линию» можно по телефону 1146.

«Горячая линия»

Позвонить на номер 1146 можно бесплатно по всей республике. Автомат на двух языках, узбекском и русском, информирует абонента о звонке на «горячую линию» Комитета женщин Узбекистана и предупреждает, что все разговоры записываются.

Оператор отвечает моментально – далее звучит стандартный вопрос: «Чем могу помочь?»

На вопрос, появились ли шелтеры (убежища) для жертв домашнего насилия, девушка-оператор сказала, что «горячая линия» работает в тестовом режиме, а создание сети шелтеров по всей республике планируется начать в ближайшее время.

Законотворческая база уже разрабатывается. Танзила Нарбаева ранее заявила, что «в целях правовой основы борьбы с данной проблемой сейчас разрабатывается проект закона «О профилактике бытового насилия».

Где найти укрытие?

На данный момент Комитет женщин Узбекистана оказывает в основном юридическую и психологическую помощь жертвам насилия.

В Ташкенте уже действуют три центра консультаций: в Шайхантахурском, Алмазарском и Учтепинском районах. Прийти туда за помощью могут жительницы со всего города.

Телефоны центров:

99871 245-73-82 (Шайхантахурский район);

99871 240-56-06 (Алмазарский район);

99871 243-02-86 (Учтепинский район).

Комитет женщин Узбекистана также работает с негосударственными некоммерческими организациями (ННО), которые помогают женщинам укрыться, пройти психологическую реабилитацию, получить профессиональные навыки и найти работу.

Получить контакты ННО можно, позвонив на «горячую линию».

Когда появится республиканская сеть шелтеров для женщин, пока неизвестно.

В Комитете женщин приводят статистику: за последние четыре года за помощью обратились 16 тысяч женщин с различными жалобами. Благодаря психологической помощи 35 женщин удалось спасти от суицида.

В Узбекистане больше 40% всех убийств происходят в семьях. Из 277 убийств, совершенных в январе–июле 2018 года, 116 произошли в семьях. Данную статистику в августе опубликовал Сенат Олий Мажлиса.

Основной причиной этого парламентарии назвали устранение последствий правонарушений, а не системную профилактическую работу.