Граждане Узбекистана грозят пикетом у Администрации президента

Сегодня около ста узбекистанцев, не дождавшись приема у председателя Верховного суда, написали обращение, что в случае нерешения вопроса пойдут с пикетом к президенту, сообщает ИГНПУ.

Председатель Верховного суда Узбекистана Козим Комилов, назначенный на эту должность в июне, два раза в месяц – по вторникам – проводит прием граждан, но сегодня он разочаровал сотни людей, ехавших на встречу к нему со всех уголков страны.

Сурат Икрамов, руководитель Инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана (ИГНПУ), сообщает, что с утра начал получать звонки от людей, жаловавшихся на то, что Комилов по неизвестной причине отменил сегодняшний прием.

Когда правозащитник оказался на месте, то увидел порядка 500 человек из всех регионов страны, столпившихся у приемной Верховного суда РУз.

Поговорив с людьми, Икрамов выяснил, откуда они и по какой причине хотят говорить с судьей.

Проблемы граждан

Вот основные проблемы, по словам правозащитника, с которыми приехали на встречу с судьей узбекистанцы:

– жалобы на несправедливое осуждение родственников по религиозным мотивам, на пытки и добавление тюремных сроков по отбытии наказания;

– вымогательство со стороны хокимов, прокуроров, судей и милиции в отношения фермеров;

– фабрикация уголовных дел в отношении предпринимателей и бизнесменов;

– незаконные аресты, закрытые суды и проводимые следствия со стороны СНБ РУз;

– отсутствие природного газа, электричества и питьевой воды в регионах;

– принудительный труд детей и взрослого населения со стороны хокимиятов и силовых структур.

Не дождавшись приема, граждане написали заявление судье Комилову, что в случае отказа от приема они направятся с пикетом к офису президента Шавката Мирзиёева и будут добиваться приема уже у него.

Под обращением подписались 77 человек.