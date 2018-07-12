Гражданин Германии стал замминистра по инновационному развитию РУз

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по рекомендации немецкой стороны назначил гражданина Германии Карстена Хайнца заместителем министра по инновационному развитию.

В ведомстве отметили, что Хайнц ранее работал в Министерстве образования и научных исследований Германии, пишет РИА «Новости».

Хайнц – не первый иностранный чиновник в РУз. В 2013–2017 годах замглавы Мининфокома работал южнокореец Ким Нам Сок. В мае нынешнего года руководить «Почтой Узбекистана» назначили россиянина Евгения Биргера. Кроме того, в качестве консультантов и советников в республике сейчас работают граждане Турции, Южной Кореи и Грузии.