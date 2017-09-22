Гражданское общество РУз осуждает ложь и махинации Надежды Атаевой

Ведущие правозащитники Узбекистана высказались по поводу фабрикации Надеждой Атаевой свидетельства Андижанской бойни и намерены привлечь ее к ответственности.

Фабрикация свидетельства Андижанской бойни 13 мая 2005 года Надеждой Атаевой, проживающей во Франции президента ассоциации «Права человека в Центральной Азии», должна получить юридическую оценку, утверждают ведущие активисты гражданского общества Узбекистана.

Ложь, когда за жертву и свидетеля трагедии Андижана Атаева выдала не имевшего никакого отношения к событиям учителя из кокандской школы Умиджона Абдуназарова, помимо расследования Ц-1 получила подтверждение мониторингом, проведенным известной правозащитницей Еленой Урлаевой.

На прошлой неделе Урлаева, лидер Правозащитного альянса Узбекистана (ПАУ) побывала в Коканде, где встретилась с родными, соседями, коллегами и преподавателями Умиджона Абдуназарова.

И каждый человек, знавший Абдуназарова, подтверждал, что он никогда не подвергался арестам и преследованиям властей, учился в Ферганском госуниверситете по специализации «французский язык», затем работал учителем, а в 2008-м уехал во Францию на заработки.

В 2010 году Атаева презентовала в Европарламенте в Брюсселе фильм «Истории Андижана», где Абдуназаров предстанет как медик, который случайно оказался в Андижане накануне кровавых событий, затем был арестован и провел в заключении в СИЗО Службы национальной безопасности (СНБ) в Коканде более трех месяцев, где подвергался пыткам, включая изнасилование.

Затем он якобы был освобожден, но его принудили работать патологоанатомом в морге при Андижанской областной больнице (с сентября 2005 по февраль 2006 года), где ему пришлось стать свидетелем последствий внесудебных казней и убийств под пытками: он лично осмотрел 500 трупов, 300 из них были со следами насилия и огнестрельными ранениями.

В апреле 2011 года Атаева издаст отчет «Наши мучители знают, что не предстанут перед законом…» на основании показаний того же «патологоанатома» Абдуназарова.

То, что Атаева, представляясь правозащитником, может без стеснения с самых высоких международных трибун распространять такую ложь, стало шоком для многих активистов гражданского общества Узбекистана.

В опросе Ц-1 они высказались по поводу разоблачения и выразили мнения, как следует реагировать на вышедшую наружу правду.

Всем участникам опроса были заданы четыре следующих вопроса:

1. Считаете ли вы правильным разоблачение коррупции и подлога, вне зависимости от того, кто в этом обвиняется, – режим или же его оппонент?

2. Что вы думаете о разоблачении Надежды Атаевой?

3. Какой ущерб нанесла гражданскому обществу деятельность Атаевой и ее

фабрикация свидетельских показаний из Андижана?

4. Будете ли вы поддерживать инициативу о создании комиссии, включающей

международные организации, для расследования обвинений, предъявленных Надежде

Атаевой?

Лидер ПАУ (Правозащитный альянс Узбекистана) Елена Урлаева:

«Да, я считаю правильным, что надо разоблачать коррупцию и подлог, вне зависимости от того, кто в этом обвиняется, – режим или оппозиция. А с оппозиции спрос должен быть еще больше, потому что изначально она и создается для борьбы с режимом, и ужасно, когда в итоге она становится сообщницей преступлений.

Надо разоблачить ложь Атаевой по Андижанской трагедии, обязательно найти ложного патологоанатома и спросить его, за какие деньги он сочинял историю с пытками и трупами.

Ведь и так было ясно: Атаева помогает аферистам получать политическое убежище в Европе, и, возможно, под это дело ей выдавались международные гранты.

Ведь мошенники никогда ничего не делают бесплатно, они не патриоты, не энтузиасты – у них цель легкого обогащения за счет доверчивых людей.

Тот факт, что патологоанатом Атаевой ложный, я лично убедилась после поездки в города Коканд и Фергану 14 сентября. По данному поводу я написала заявления в Генпрокуратуру, МВД и лично президенту Шавкату Мирзиёеву.

Меня удивляет, как Европа предоставляет убежище людям без элементарной проверки фактов, касающихся их личности, так и государства Узбекистан.

Да еще за такую ложь эти «беженцы» получают денежные пособия и гражданство!

Ущерб от махинаций Надежды Атаевой, конечно, есть. В первую очередь от подобной «деятельности» уменьшилось доверие к правозащитникам.

Например, несколько лет назад Надежда Атаева через Дилором Исхакову (активистка из Ташкента — Прим. Ц-1) под видом помощи жертвам пыток собирала информацию о подростках, у которых в Мирабадском РУВД Ташкента «выбивали» признательные показания.

Родителям подростков мы говорили, что международные правозащитные организации готовят доклад и предоставят финансы на защиту их детей как жертв пыток. Но никакой финансовой помощи на деле не было.

Я хочу быть в списке членов комиссии, которые предъявят Надежде Атаевой требования отчитаться о помощи жертвам пыток и фальсификации доклада по Андижану».

Правозащитник из Ташкенте Шухрат Рустамов:

«Считаю, что правозащитники несут такую же ответственность перед обществом и законом, как и другие граждане.

По поводу разоблачения Надежды Атаевой на Ц-1 был искренне поражен. Кстати, меня Атаева тоже обманула. В прошлом году вышла на меня и предложила помощь для создания моей собственной правозащитной организации.

Несколько лет назад для защиты в одном из громких судебных процессов я получил деньги от международной организации «Фронтлайн» на оплату работы адвокатов. Рекомендацию для «Фронтлайн» мне дала Атаева, поэтому я подумал, что она – человек серьезный, и от помощи отказываться не стал.

Речь тогда шла о двух смартфонах, четырех компьютерах и какой-то денежной сумме. Я потратил много времени на оформление и отправку заявок, но в итоге ничего не получил.

Что касается фальшивого патологоанатома, то, если факт подлога имел место, думаю, надо провести тщательную проверку.

Елена Урлаева правильно сделала, что написала заявление в Генпрокуратуру, – пусть та эту проверку и проводит.

А ущерб от деятельности Атаевой очень большой. Члены гражданского общества Узбекистана, которых она обманула, думаю, вправе требовать возмещение не только материального, но и морального ущерба.

Полностью одобряю инициативу о создании комиссии по расследованию деятельности Атаевой. Пусть эта комиссия заодно проверит и мою заявку».

Член группы «Бесстрашные», журналистка Малохат Эшанкулова:

«Правозащитники всегда боролись за справедливость. Правосудие, ищущее правосудие, требует правды. Человек, который требует правды, должен быть правдивым. Не на словах, а на деле, на практике.

Я прочитала статью, которая называется «Надежда Атаева – ввергшая правозащиту Узбекистана в грязь». Честно говоря, не знаю, что сказать.

Но, правда в том, что Дилором Исхакова, которая много лет работала с Атаевой, показала себя свидетелем. А Елена Урлаева перепроверила данные своей недавней поездкой в Коканд и Фергану и убедилась, что эти показания правдивы.

И поэтому Елена правильно написала заявления в Генпрокуратуру и МВД – пусть правоохранительные органы Узбекистана тоже займутся этим делом.

Если в Кокандской СНБ такого не было, то почему ее сотрудников должны позорить на международном уровне, что они кого-то пытают и насилуют?

Независимо от того, кем является человек, я считаю, что он должен проверять правильные и неправильные действия и давать им справедливую оценку.

Ц-1 выполнил свой долг перед честной журналистикой. Теперь очередь выступления в эфире – Надежды Атаевой и Умида Абдуназарова.

Что касается показаний Дилором Исхаковой, то несколько лет назад Атаева набросилась на меня, со слов Дилором-опы, и опозорила меня через средства массовой информации. Но это не означает, что я должна судить о ситуации пристрастно.

Разумеется, общественность, народ Узбекистана, жертвы Андижанской резни имеют право потребовать объяснений от Надежды Атаевой о фальшивых свидетельствах.

Какой ущерб нанесла гражданскому обществу деятельность Атаевой и ее фабрикация свидетельских показаний из Андижана? Грандиозный!

Наем ложного свидетеля Атаевой по Андижанской резне – это серьезная проблема. Даже не проблема, а преступление, потому как мошенничество – преступный акт.

Если Умиджон Абдуназаров обманул международное сообщество, то тогда его с Надеждой Атаевой надо депортировать в Узбекистан, лишив статуса политического убежища».

Руководитель ИГНПУ (Инициативная группа независимых правозащитников Узбекистана) Сурат Икрамов:

«Разоблачать факты коррупции среди людей, представляющих себя правозащитниками, нужно в обязательном порядке. К сожалению, Надежда Атаева – именно тот случай.

У меня есть приговор суда, по которому ее в 2013 году заочно осудили за коррупционную деятельность в сфере Государственной акционерной компании «Узхлебопродукт», которой руководил ее отец Алим Атаев.

В этом деле – множество эпизодов, касающихся коррупционных схем и вывода денег за границу, есть показания более 70 свидетелей.

Причем никто из них не давал показания под каким-либо давлением. В заочном приговоре на семью Алима Атаева также много фигурирует имя Надежды Атаевой, которая вела предпринимательскую деятельность для отмывания денег.

Судя по всему, в Европе она занялась тем же самым. Кстати, Атаева как-то обманула меня самого. Обещала меня пригласить на какую-то встречу в Париж, но так и не пригласила. В то же время свои обязательства перед Атаевой я полностью выполнил. Считаю, что она поступила очень непорядочно.

Правозащитники Узбекистана недавно даже хотели снять разоблачительный фильм о деятельности Атаевой. Отсняли где-то половину. Все остановилось только из-за позиции тележурналистки Малохат Эшанкуловой.

Атаева над Малохат посмеялась, когда та серьезно заболела в 2014 году, и Эшанкулова посчитала, что снимать фильм про такого человека – ниже ее достоинства.

Общество, конечно, имеет право потребовать представить так называемого патологоанатома. Здесь прошла дезинформация. Это очень серьезно.

Думаю, ущерб гражданскому обществу Атаева нанесла очень большой. Вместо того чтобы помогать этому обществу, она всю жизнь занималась мошенничеством и «кидаловом». Таким путем нельзя получать деньги!

И создать комиссию по расследованию деятельности Атаевой обязательно надо. Таких, как она, давно пора разоблачить!

Что касается заявления Елены Урлаевой в прокуратуру и МВД, то считаю, что она поступила правильно. Правоохранительные органы Узбекистана должны проверить факты реальной жизни кокандского «патологоанатома».

После чего правительство имеет полное право выйти на ООН с требованием лишить семью Атаевых статуса политических беженцев и экстрадировать на родину».

Васила Иноятова – руководитель правозащитного общества «Эзгулик»:

«Мы всегда были против преступности, в том числе коррупции. 32-миллионный народ Узбекистана истощен от такого преступного коррумпированного режима. Было бы несправедливо, если оппоненты, прикрываясь правозащитой, могли совершать такого рода деяния.

Каждый, кто совершает такой поступок в отношении страны, где родился, ел хлеб и соль, подлежит разоблачению и наказанию в целом.

В Андижане пролита кровь невинных людей, женщин, стариков и детей. Разве можно делать деньги на этом? Это бесчеловечно. Если таковое совершено, то в первую очередь Атаева сама по своей инициативе должна во всем признаться. Если нет, тогда это ее проблема.

Какой это нанесло урон? Позорище в целом. Равных нет. Это даже страшнее по сравнению с преступной ложью каримовского режима.

Прошел почти месяц со дня опубликования разоблачения на Ц-1, но Атаева молчит. Думала, что должны дать ей возможность объяснить свой грязный поступок, но, видимо, ей нечего возразить. Если и сейчас не прореагирует, то, конечно, будем поддерживать инициативу о создании комиссии».

Мутабар Таджибаева, руководитель «Клуба пламенных сердец»:

«Я чувствую, как прикоснулась к чему-то грязному, дискредитирующему правозащитное движение Узбекистана.

Я была в Брюсселе во время показа в Европарламенте фильма с фейковым патологоанатомом и сейчас с особой болью вспоминаю, как после демонстрации этой лжи Атаева на трибуне оскорбила главу организации «Матери против смертной казни и пыток» Тамару Чикунову, чей единственный сын и ребенок был приговорен к смертной казни в Узбекистане и убит.

Я была в шоке, как она орала на Чикунову: «Сколько ты будешь рекламировать своего сына-преступника, у меня есть более важная информация».

Поразительное хамство… Нормальным людям это сложно понять, и поэтому даже теряешься в поисках слов…

Какой урон нанесла атаевская ложь об Андижане, мы еще увидим. Андижанский вопрос не решен, власти до сих пор не признают то, что на самом деле было, люди, осужденные в 2005 году, до сих пор в неволе.

Но теперь, когда мы будем говорить о реабилитации, о том, что надо признать правду, нам всегда могут сказать о том, что мы все – лгуны, вот Атаева, например.

Поэтому все гражданское общество Узбекистана обязано осудить эту ложь, встать одним фронтом, чтобы доказать: мы за правду, а не за личную выгоду, деньги или пиар. А Атаева – это паршивая овца.

Да, я поддерживаю создание независимой комиссии и считаю, что конечную оценку деятельности Атаевой, которая ввела в заблуждение и миграционные власти Франции, должен дать суд, но не узбекский, а в Европе или США.

Ее финансовые махинации может расследовать прокуратура США, там расположен офис ее главного грантодателя – «Фонда Открытого общества» (OSF)».

Мухаммадсалих Абутов, религиозный активист, проживает в Швеции:

«Конечно, подобное мошенничество, вне зависимости от того, кем оно совершено, необходимо предавать огласке. Я и раньше знал об этом. На эту тему провел ряд бесед с Мутабар Таджибаевой. Записи бесед находятся в моем радиоблоге.

Меня удивило молчание Надежды Атаевой на обвинения Таджибаевой. Теперь Ц-1 опубликовал большую статью на эту тему с документами и свидетельскими показаниями. Может быть, теперь другая сторона ответит в той или иной форме?

Общественность имеет право знать, кто этот таинственный «патологоанатом». Теперь эту тайну необходимо раскрыть и, если общественность и международные организации были обмануты, признать свою вину и попросить прощения. Это дело чести.

Если не хватит смелости на это, считаю, что «патологоанатом» сам может рассказать о себе. Конечно, это не что иное, как опозориться. Однако как иначе? Человек либо признает свою вину, либо подтверждает свою правоту, другого не надо.

Думаю, что Надежда Атаева этой аферой положила конец своей карьере правозащитника. Это меня отнюдь не радует. Там Гульнара Каримова на весь мир опозорила узбекский народ, здесь раскрылась афера похлеще. Международные организации могут подумать, что среди узбеков нет нормальных людей.

Однако, считаю справедливым говорить не только об ущербе, нанесенном обществу Атаевой, но, возможно, и о пользе. Здесь считаю уместным привести один пример из своей истории.

Мне досталась небольшая помощь лично от Атаевой. В 2008 году с целью депортирования из России в Узбекистан меня из российской тюрьмы привезли в отделение милиции поселка Вербилки Московской области.

Узнав о том, что меня доставили в милицию, оказывавшая мне большую помощь правозащитница Елена Рябинина сообщила об этом по телефону Атаевой.

Меня в кабинете начальника допрашивали три-четыре милиционера, когда у начальника зазвонил телефон. Он ответил, и из разговора я понял, что речь идет обо мне.

Немного поговорив, он положил трубку и, обращаясь ко мне, сказал: «У тебя и во Франции есть знакомые?» Я ответил отрицательно. Он же сказал: «Тебя еще не успели привезти сюда, как сразу позвонили правозащитники из Франции». После этого отношение ко мне несколько изменилось. В это время в кабинет вошли представители ООН.

Таким образом, в трудные дни благодаря участию многих людей Аллах спас меня от депортации. Среди этих людей была и позвонившая Надежда Атаева. Однако ею же был нанесен и ущерб, следовательно, нужно говорить и о том, и о другом.

Если говорить об образовании комиссии, то, считаю, нет необходимости ее создания для проверки фальшивого паталогоанатома Атаевой. Международные организации не стремятся создавать комиссии по более важным вопросам.

Надежда Атаева обманным путем использовала финансы международных организаций. На самом деле, и работающие в этих организациях считают приемлемым сотрудничать с подобными аферистами…

Дают ли они деньги тем, кто просит их на более важные нужды?! Разговор не только о Надежде Атаевой. В чем причина, что сотрудники этих организаций не финансируют другие правозащитные организации? Причина в том, что не дают им процент с этих средств.

Абдужалил Бойматов, бывший председатель Общества по правам человека Узбекистана (ОПЧУ):

«В Узбекистане и за его пределами настоящей оппозицией можно назвать правозащитников. Но оппозиция, особенно в такой стране, как Узбекистан, должна быть лучше, чем представители власти. Принципиально, чтобы оппозиция обладала моральным превосходством, решительно боролась против коррупции и подлогов.

Я слежу за публикациями Ц-1 и теми обвинениями, которые предъявляют правозащитники Надежде Атаевой. И вот уже месяц жду опровержений Атаевой или объяснений. А вместо этого мы видим дискуссию в Фейсбуке ее коллег. Они хвалят ее и говорят, что глава организации «Права человека в Центральной Азии» серьезно и системно работает.

Более того, правозащитное общество Узбекистана увлеклось конспирологическими версиями: кому это выгодно, не заказала ли скандал СНБ?

Меня удивляет, что не ведется дискуссия по сути предъявленных обвинений. Я жду опровержений или объяснений от Надежды.

Также в этом скандале пока непонятна позиция членов ее организации: если это клевета, то они должны защитить своего руководителя, а если правда – требовать ухода в отставку.

Если этот патологоанатом получил статус беженца во Франции и длительное время пребывает в безопасности, то самое время ему выйти на пресс-конференцию и защитить Надежду Атаеву, которая поручилась своим именем за правдивость его истории.

После Андижанских событий было несколько докладов серьезных международных организаций. Если изложенное Атаевой – ложь, то это попытка серьезной дискредитации Андижанских событий. Я категорически против любых попыток сделать себе имя на трагедии.

Я поддерживаю создание комиссии. Международные правозащитные организации, которые дорожат репутацией, должны также принять участие в работе комиссии и способствовать честному и объективному расследованию».

Бахром Хамроев, правозащитник из Москвы:

«Да, считаю необходимым расследовать злодеяния всех, никто не должен быть выше закона. Даже лояльность к коррупции достаточна для обсуждения.

Что касается Надежды Атаевой, это женщина – один из распространителей и вдохновителей коррупции в НПО Узбекистана.

Считаю, что у Атаевой мировоззренческие проблемы, поэтому она по всем параметрам своей деятельности идет против естественных инстинктов, но опять же благодаря своему коррумпированному мышлению уверена, что все сойдет с рук.

Считаю, что, в целом, она нанесла огромный ущерб Узбекистану и всему народу страны. Я целиком поддерживаю инициативу о создании международной группы для расследования действий Надежды Атаевой.

Хазраткул Худойберди, активист, проживает в Швеции:

«Конечно, я поддерживаю идею, что все равны перед законом. Разоблачения Атаевой меня не удивили, но удивило, как общество могло так легко поверить «правозащитнице», которую никто не знал, пока она жила на родине, и которую не признают члены демократической оппозиции Узбекистана.

Я считаю, что Атаева, а наряду с ней режим в Узбекистане и СНБ нанесли огромный ущерб гражданскому обществу Узбекистана. И поэтому я целиком поддерживаю инициативу о создании комиссии по поводу деятельности этой «правозащитницы».