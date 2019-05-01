Гражданское общество Узбекистана осуждает ложь Human Rights Watch

Сожаление, осуждение и критика звучат из уст известных узбекистанских правозащитников и активистов по поводу Human Righst Watch: авторитетная международная организация при работе в Узбекистане прибегала ко лжи.

Представитель Human Righst Watch в странах Центральной Азии Стив Свердлов остается недоступным для интервью Ц-1. В итоге вопросы по поводу реакции известной в мире правозащитной организации на разоблачение распространенных ею фейков при работе в Узбекистане были направлены его коллегам. Ответы пока не поступили.

Тем временем активисты в Узбекистане продолжают реагировать на журналистское расследование Ц-1, рассказавшее, как в 2016 году Human Rights Watch и ряд других международных правозащитных организаций при защите жертвы пыток в Узбекистане ложно выдали рентгенолога из Азербайджана за судмедэксперта.

Нигяр Ахмедбекова, работавшая с 2001 по 2010 год рентгенологом в поликлинике МВД в Баку, дала заключение по поводу смерти в сентябре 2015-го под арестом в управлении Бухарской области СНБ (Служба национальной безопасности: ныне переименована в Службу госбезопасности – СГБ) 44-летнего предпринимателя из Бухары Ильхома Ибодова.

Ахмедбекова на основании предоставленных ей фото и видео тела Ибодова пришла к выводу, что мужчина подвергался пыткам, что и могло стать причиной его смерти.

Ц-1 публикует поступившие в редакцию мнения активистов Узбекистана.

Елена Урлаева, лидер Правозащитного альянса Узбекистана (ПАУ):

– Я считаю, что правозащитники должны всегда говорить правду, быть открытыми, честными и ответственными. И, конечно же, необходимо отвечать на вопросы журналистов, так как правозащитники являются общественными людьми, и тогда не будет каких-либо недоразумений или сомнений.

Когда дело касается фактов пыток, то необходимы заключения профессиональных судмедэкспертов, чтобы затем с помощью этой экспертизы можно было возбудить уголовное дело в отношении тех лиц, которые применяли пытки.

Камолиддин Раббимов, независимый политолог, проживает во Франции:

– Статья, опубликованная на днях на сайте Ц-1 под названием «Журналистское расследование. HRW в Узбекистане: хорошая мина при плохой игре», у меня вызвала сожаления.

Во-первых, после обновления высшей власти Узбекистан начал политику реформ. Узбекистан, переживший жесткую форму авторитаризма, остро нуждается в системных и последовательных реформах, чтобы республика стала стабильной демократией, правовым государством с развитым гражданским обществом.

В достижении этой задачи особая роль отводится международному опыту, содействию таких международных организаций, как HRW. Тем самым общественность не может и не должна быть безразличной ко всему тому, что происходит вокруг подобных международных институтов по продвижению прав человека.

Во-вторых, главный ресурс таких международных институтов, как HRW, – это их систематизированная и предельно понятная всем философия гуманизма и прав человека, а также безупречная репутация по реализации своей миссии. Репутация имеет решающее значение.

Репутация определяет, как будет воспринято мышление и поведение сотрудника того или иного международного института.

Если общественность усмотрит элементы противоречий в деятельности данного института, то это будет способствовать возникновению сомнений в искренности, компетентности и даже в умонастроении его сотрудников.

Мы стали свидетелями, что в деятельности HRW в Узбекистане есть моменты, которые создают негативное впечатление для репутации данной организации. Осознанные или неосознанные случаи передачи недействительной информации никогда не одобряются общественностью, и тем более для HRW.

Абдурахмон Ташанов, председатель правозащитного общества «Эзгулик»:

– К сожалению, в последние годы мы становимся свидетелями нелицеприятных действий со стороны международных организаций и их сотрудников.

С представителем HRW Стивом Свердловым мы старинные друзья, поэтому опубликованное на сайте Ц-1 расследование о фейковом источнике и сведения, ставящие под сомнение честность Стива, оставили у меня очень тяжелое впечатление.

Считаю, что администрация HRW должна прокомментировать, насколько данные факты соответствуют действительности. Это может отрицательно сказаться на имидже организации.

Сурат Икрамов, руководитель Инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана (ИГНПУ):

– Сочинять фальшивые новости – настоящее преступление. Надежда Атаева (президент ассоциации «Права человека в Центральной Азии. – Прим. Ц-1) уже опозорилась с придуманным ею «патологоанатомом из Андижана». Но, судя по всему, второй раз наступает на те же грабли.

Что же касается Стива Свердлова, то я очень уважаю этого человека, но хочется ему пожелать более внимательно подбирать людей, которые дают ему информацию.

В конце концов, лично я знаю Мутабар Таджибаеву (основатель «Клуба пламенных сердец» и бывшая политзаключенная РУз, проживающая в изгнании во Франции. – Прим. Ц-1) в те времена, когда ее преследовали в Узбекистане, а вот кто какая «правозащитница» Атаева, раньше никогда не слышал.

Шухрат Рустамов, правозащитник из Ташкента:

– В Узбекистане обычное дело, что на судмедэксперта могут надавить силовые структуры.

А если, как в случае с Human Rights Watch и Нигяр Ахмедбековой, судмедэксперта на деле не существовало, – это настоящее уголовное преступление. И организаторы такого «шоу» должны ответить по закону.

Гульбахор Тураева, активистка и в прошлом – патологоанатом из Андижана:

– Специалист-рентгенолог не может проанализировать состояние мягких тканей. Рентгеном просматриваются только внутренние органы. Давать заключение по снимкам на расстоянии – чистейшей воды глупость. Международная организация через подобное заключение лишь рискует потерять свой авторитет.