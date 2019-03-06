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    • Узбекистан

    Гульнара Каримова переведена в женскую колонию в Ташкентской области

    Старшая дочь первого президента РУз Гульнара Каримова из-за нарушений условий домашнего ареста и невозвращения денег власти переведена в колонию общего режима, сообщает Генпрокуратура страны.

    "Принцесса" Гульнара Каримова, ставшая пленницей;
    «Принцесса» Гульнара Каримова, ставшая пленницей;

    «Информационное сообщение Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан» – под таким незатейливым заголовком страна узнала новость о драматическом событии в жизни некогда властной дочери первого президента страны Гульнары Каримовой.

    5 марта уголовный суд Яшнабадского района Ташкента принял определение о замене наказания 46-летней Каримовой на лишение свободы с отбыванием оставшегося срока в колонии общего режима. Единственная женская колония в стране расположена в Зангиатинском районе Ташкентской области.

    Это решение суда Генпрокуратура обосновывает тем, что Гульнара Каримова, которой «из гуманности» было назначено наказание в виде ограничения свободы, нарушала установленные требования.

    Из сообщения надзорного органа следует, что 18 декабря 2017 года суд Ташкентской области приговорил Каримову к 10 годам лишения свободы.

    Но, проявляя гуманность и принимая во внимание взятые Гульнарой обязательства по «возвращению нажитых преступным путем денежных средств и возмещению ущерба, нанесенного государству», 1 июля 2018 года Ташкентский областной суд заменил наказание на ограничение свободы на пять лет.

    Слушаться и отдать деньги

    Но при этом осужденной полагалось соблюдать некие правила и ограничения, сообщает Генпрокуратура РУз, в том числе не покидать жилище, не использовать средства связи и Интернет, а также возместить ущерб.

    Но Гульнара, утверждает Генпрокуратура, нарушала эти условия. 22 ноября прошлого года она самовольно покинула жилище – квартиру ее дочери Иман, после чего получила предупреждение.

    Но женщина и после этого продолжала «злостно нарушать порядок и условия отбывания наказания», сообщает надзорный орган.

    В том числе она «неоднократно использовала средства связи, включая Интернет, и активно препятствовала возмещению нанесенного ею ущерба, установленного по уголовному делу», уточняет он далее.

    Единственная коррупционерка Узбекистана

    Гульнара Каримова, которую многие на пике ее власти и влияния видели в качестве преемницы отца на посту президента Узбекистана, попала под домашний арест в феврале 2014 года при жизни ее отца – Ислама Каримова.

    Этому предшествовала огласка в мировых СМИ ее коррупционной деятельности, в том числе арест в банках Швейцарии ее средств на общую сумму более 800 млн долларов США и получение сотен миллионов долларов взяток от телекоммуникационных компаний.

    По версии самой Каримовой, ее устранили как конкурента в борьбе за власть, а все информационные вбросы в СМИ служили средствами, чтобы опорочить перед отцом. По сей день Гульнара остается единственным членом  каримовского режима, который был публично осужден за коррупцию и встал перед необходимостью возврата украденных средств.

    Первоначально было известно об осуждении Каримовой на пять лет по решению суда Ташобласти в августе 2015 года.

    С какого времени действует второй приговор от 2017 года и его смягчение от 2018 -го, и, соответственно, сколько осталось отбывать наказания Каримовой – неизвестно: Генпрокуратура Узбекистана ничего на этот счет не проясняет.

    Источник:Ц-1
    Темы: Гульнара Каримова, Ислам Каримов
    Теги: Гульнара Каримова коррупция в Узбекистане Узбекистан Шавкат Мирзиеев
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