Гульнара Каримова переведена в женскую колонию в Ташкентской области

Старшая дочь первого президента РУз Гульнара Каримова из-за нарушений условий домашнего ареста и невозвращения денег власти переведена в колонию общего режима, сообщает Генпрокуратура страны.

«Информационное сообщение Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан» – под таким незатейливым заголовком страна узнала новость о драматическом событии в жизни некогда властной дочери первого президента страны Гульнары Каримовой.

5 марта уголовный суд Яшнабадского района Ташкента принял определение о замене наказания 46-летней Каримовой на лишение свободы с отбыванием оставшегося срока в колонии общего режима. Единственная женская колония в стране расположена в Зангиатинском районе Ташкентской области.

Это решение суда Генпрокуратура обосновывает тем, что Гульнара Каримова, которой «из гуманности» было назначено наказание в виде ограничения свободы, нарушала установленные требования.

Из сообщения надзорного органа следует, что 18 декабря 2017 года суд Ташкентской области приговорил Каримову к 10 годам лишения свободы.

Но, проявляя гуманность и принимая во внимание взятые Гульнарой обязательства по «возвращению нажитых преступным путем денежных средств и возмещению ущерба, нанесенного государству», 1 июля 2018 года Ташкентский областной суд заменил наказание на ограничение свободы на пять лет.

Слушаться и отдать деньги

Но при этом осужденной полагалось соблюдать некие правила и ограничения, сообщает Генпрокуратура РУз, в том числе не покидать жилище, не использовать средства связи и Интернет, а также возместить ущерб.

Но Гульнара, утверждает Генпрокуратура, нарушала эти условия. 22 ноября прошлого года она самовольно покинула жилище – квартиру ее дочери Иман, после чего получила предупреждение.

Но женщина и после этого продолжала «злостно нарушать порядок и условия отбывания наказания», сообщает надзорный орган.

В том числе она «неоднократно использовала средства связи, включая Интернет, и активно препятствовала возмещению нанесенного ею ущерба, установленного по уголовному делу», уточняет он далее.

Единственная коррупционерка Узбекистана

Гульнара Каримова, которую многие на пике ее власти и влияния видели в качестве преемницы отца на посту президента Узбекистана, попала под домашний арест в феврале 2014 года при жизни ее отца – Ислама Каримова.

Этому предшествовала огласка в мировых СМИ ее коррупционной деятельности, в том числе арест в банках Швейцарии ее средств на общую сумму более 800 млн долларов США и получение сотен миллионов долларов взяток от телекоммуникационных компаний.

По версии самой Каримовой, ее устранили как конкурента в борьбе за власть, а все информационные вбросы в СМИ служили средствами, чтобы опорочить перед отцом. По сей день Гульнара остается единственным членом каримовского режима, который был публично осужден за коррупцию и встал перед необходимостью возврата украденных средств.

Первоначально было известно об осуждении Каримовой на пять лет по решению суда Ташобласти в августе 2015 года.

С какого времени действует второй приговор от 2017 года и его смягчение от 2018 -го, и, соответственно, сколько осталось отбывать наказания Каримовой – неизвестно: Генпрокуратура Узбекистана ничего на этот счет не проясняет.