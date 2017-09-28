Гульнара Отахонова: «Мой муж — в Таштюрьме…»

В Узбекистане через два дня состоится суд над писателем-диссидентом Нурулло Мухаммадом Рауфхоном, задержанным накануне после возвращения на Родину из изгнания в Турции.

В настоящее время писатель Нурулло Мухаммад Рауфхон (Нурилло Отахонов) содержится в СИЗО № 1 Ташкента, известном как Таштюрьма, сообщил Ц-1 его сын Файзуллахон Отахонов. Пока, по его словам, отцу не предъявлено официальных обвинений.

Вчера писателя целый день допрашивали в управлении внутренних дел Яшнабадского района (РУВД) Ташкента. По словам сотрудника этого ведомства по имени Даврон, диссидент писал объяснительные в разных отделах управления, в том числе и отделе по борьбе с терроризмом.

Адвокат для диссидента

Гульнара, жена писателя, говорит Ц-1, что дошла до отчаяния и не может найти адвоката.

«Следователи над нами издеваются и смеются в лицо, мой муж уже в Таштюрьме. Я очень переживаю за его здоровье. Уже пять адвокатов отказались вести наше дело: говорят, не хотят проблем. Я не знаю, что мне делать, хочу лечь под порог офиса президента Мирзиёева – пусть он даст команду отпустить Нурулло», – плачет женщина.

По словам следователя, основанием для задержания стал обыск в доме Рауфхона в августе 2016 года. В доме, где на тот момент проживали квартиранты, нашли «запрещенную видеокассету и литературу».

Cупруга Отахонова больше всего на свете жалеет, что не остановила мужа от возвращения на Родину. 62-летний писатель возвращался домой из Турции, где жил последние два года, поверив в призыв нового лидера – Шавката Мирзиёева к соотечественникам о возвращении на Родину, сделанный во время недавнего визита в США на Генассамблею ООН.

Соратники просят подписать петицию

Активистка из Узбекистана, проживающая в Швеции, Дилобар Эркинзода зарегистрировала на сайте Change.org петицию с требованием к Мирзиёеву повлиять на ситуацию и взять под контроль уголовное дело в отношении писателя Нурулло Отахонова.

Также авторы петиции требуют освободить писателя из-под стражи в связи с исключением его из «чёрного списка режима Каримова» и просят правительства и международные организации повлиять на данную ситуацию, поскольку Отаханов не является преступником. По состоянию на 28 сентября петицию подписали 312 человек.

Писал запрещенные книги

Отахонов стал известным после выхода книг «В начале пути», «Мир широк», «Местный житель».

В 2013 году писателя уволили с должности генерального директора издательства «Мовароуннахр» и главного редактора журнала «Хидоят».

В Турцию диссидент выехал два года назад: в этой стране учатся его дети и растут внуки. Изначально он ехал на презентацию своей книги «Эти дни», но ее выход задержался.

Впрочем, выход критической книги, описывающей развитие Узбекистана со времен получения независимости, вынудил писателя отложить возвращение: он попал в «черный список» потенциальных экстремистов и диссидентов, а книгу внесли в перечень запрещенной литературы.

Накануне отъезда в интервью «Рейтер» Рауфхон признавался, что долго не мог принять окончательного решения относительно возвращения.

«После исключения меня из «черного списка» в махалле (районе), где я зарегистрирован, хотели вывесить список разыскиваемых преступников. Среди них оказалась и моя фамилия», – сказал он.

Местные чиновники быстро убрали фото диссидента и исправили ошибку, но инцидент все-таки заставил его задуматься.

Он также заявил, что быстро изменить «основанный на насилии строй» невозможно, тем более что «бывшая каримовская элита крепко этому сопротивляется».

Летом диссидент написал письмо на имя Шавката Мирзиёева, в котором интересовался, почему он оказался в «черном списке»? Это обращение также попало на проверку к следователю Яшнабадского РУВД Даврону.