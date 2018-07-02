ГУВД Ташкента ищет волонтеров для поддержки бездомных

В ГУВД Ташкента впервые обратились к гражданам с просьбой о содействии Центру по реабилитации лиц без определенного места жительства.

«Это содействие в трудоустройстве, оказание моральной и психологической поддержки. Если есть энтузиасты, готовые провести в центре культурно-массовые мероприятия – концерты, литературные вечера, мини-спектакли, а также психологические тренинги, – ГУВД Ташкента будет радо предоставить вам такую возможность», – сообщила пресс-служба столичного ведомства.

Центр по реабилитации также принимает средства гигиены, женскую и мужскую одежду, продукты питания, настольные игры и книги для бездомных.

С начала 2018 года правоохранительные органы регулярно помогают ташкентским бездомным и публикуют отчеты о проделанной работе. До этого времени судьбой людей, оставшихся без крова, власти активно не занимались.