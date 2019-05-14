Хает Хан Насреддинов / Human Rights Watch и «порядочная» фальсификация

Хочется сказать Human Rights Watch: так нельзя бороться за справедливость, а на ум приходит великая фраза английского драматурга Сэмюэля Джонсона, что «ад вымощен добрыми намерениями».

Хотели добра, а получилось зло: именно так поступают те общественные и правозащитные организации, которые пытаются бороться за права человека в Узбекистане.

Их действия, благородные и вроде бы нужные для нашего гражданского сообщества, приводят к обратному результату. Мы разочаровываемся и результатами деятельности, и самими методами, которые используются ими.

В этот список я включаю и известную правозащитную организацию Human Rights Watch.

Признаюсь, я уважительно отношусь к ней. После моей истории, когда в 2017 году я был арестован по подозрению «в попытке государственного переворота», эта организация выступала в мою защиту и заявляла о моей невиновности.

Я благодарен за ту моральную поддержку, которую Human Rights Watch оказывала мне и моей матери в тот трудный период. Я готов за это отблагодарить за это всех ее сотрудников. Но…

Наши предки – латиняне говорили: «Pereat mundus et fiat justitia» («Пусть погибнет мир, но свершится правосудие»). Я воспитан в таких традициях, и для меня истина дороже.

На сайте Ц-1 я прочел журналистское расследование о Human Rights Watch. Как в 2016 году для защиты жертвы пыток в Узбекистане – бухарского предпринимателя Ильхома Ибодова, погибшего под арестом годом раньше, эта организация и ряд ее международных партнеров ложно выдали рентгенолога из Азербайджана Нигяр Ахмедбекову за судмедэксперта.

И этот фейковый судмедэксперт после просмотра фото и видео сделала вывод, что Ибодов подвергался пыткам.

Затем последовали еще материалы, в которых активисты Узбекистана осуждали вышедшую наружу ложь.

Мне неприятно было читать их, вернее, увидеть методы работы организации, которая позиционировалась мною как правозащитная. ПРАВОзащитная!

Главный корень слова: «ПРАВО». Я думаю, что защищать правое дело надо только открытыми руками и чистой совестью. Нельзя применять методы, против которых и борется гражданское общество: ложь, клевета, фальсификация. Иначе люди не увидят никакой разницы между злом и той силой, которая борется против нее.

Я положительно отношусь к представителю Human Rights Watch в странах Центральной Азии Стиву Свердлову и не думаю, что он плохой человек. Но как руководитель он поступил неправильно.

Я понимаю, что он или кто-то из его окружения очень хотел опубликовать разоблачительную статью, которая задела бы власть Узбекистана.

Скорее всего, надо было любыми методами попытаться дискредитировать то положительное, что строится у нас последние три года.

Но куда делась элементарная логика, когда до публикации проверяется правдивость полученной информации и согласовываются факты? Где элементарная редакция текста, когда редактор или корректор убирает явные ошибки, ляпы в тексте?

Допуск в эфир ложной информации – грязное дело. Я считаю недопустимым для правозащитной организации использование в деятельности подобных методов работы. Я разочарован, что обвинение в фальсификации и лжи направлено именно в адрес правозащитной организации.

Я надеюсь, что Human Rights Watch выступит с заявлением, подробно изложит свою точку зрения и, хотелось бы верить, очистит свое имя от позора.

В противном случае молчание будет восприниматься как согласие в предъявленных обвинениях. И, конечно, не будет никакой веры в чистоту ее будущих поступков.

Гражданское общество не может строиться на лжи. Правозащитники не вправе считать, что для достижения цели – защиты гражданских прав – можно использовать любые методы.

Нарушение этого принципа разрушит правозащитное движение с основания и дискредитирует само понятие «ПРАВОВАЯ защита».

Именно поэтому в данной истории я на стороне таких узбекистанских активистов, как Елена Урлаева, Камолиддин Раббимов, Суррат Икрамов – тех, кто критикует методы работы Human Rights Watch.

Я понимаю, что спокойное и легальное строительство гражданского общества в Узбекистане и обновление его международного имиджа не всем приятны.

И враждебные силы всегда будут пытаться очернить строительство демократического общества в Узбекистане.

Но нельзя же в этой борьбе опускаться до откровенной лжи. Пора забыть правило «в достижении цели все средства хороши».

Современный мир все больше тянется к человеческим понятиям и стремится разрешать проблемы честно и справедливо.

И в этом процессе ценятся только те люди, кто живет в ладу со своей совестью и не переступает границы морали.

Хает Хан Насреддинов – автор из Ташкента

Ц-1: Хает Хан Насреддинов — школьный учитель из Ташкента, осенью 2017 года был арестован по подозрению в организации госпереворота в Узбекистане под кодовым названием «Жатва» в сговоре с оппозиционным Народным движением Узбекистана (НДУ). В мае 2018 был оправдан и освобожден решением Ташгорсуда за отсутствием состава преступления.