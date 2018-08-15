«Хаво йуллари» вновь подняла цены на билеты, объявив о скидках

Авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» объявила о скидках по случаю Дня независимости… и тут же повысила цены на авиабилеты на внутренние рейсы.

Национальный авиаперевозчик «в рамках развития туризма» расщедрился на скидки на все рейсы в пределах республики. Акция будет действовать во время всеобщих каникул с 31 августа по 4 сентября:

30% – для индивидуальных пассажиров;

40% – для туристических групп (пять и более человек), школьников до 15 лет, студентов колледжей, лицеев и вузов;

50% – для семьи (от двух человек), пенсионеров, участников ВОВ и тружеников тыла, ликвидаторов последствий катастрофы на ЧАЭС.

С 18 по 22 марта нынешнего года авиакомпания уже вводила праздничные тарифы. Однако несложный анализ цен на билеты показал: скидки по случаю Навруза сводятся на нет заранее поднятыми тарифами.

Авиабилеты на время действия «скидок» подорожали на 15–40%. В авиакомпании никак не прокомментировали это решение.

Вот и сейчас «Хаво йуллари» пошла по знакомому сценарию. Так, билет в Самарканд в обычные дни стоит от 88 тысяч сумов (11,5 доллара). С 31 августа по 4 сентября тариф по этому направлению поднялся на 40% – до 124 тысяч сумов (16 долларов). Аналогичная ситуация по другим внутриреспубликанским рейсам.