Хлопковая страда – 2019 в Узбекистане начинается с опозданием

В Узбекистане объявлена цена за кило хлопка – от 800 до 1200 сумов, но сбор начнется в конце сентября: дождливая весна задержала посевную на месяц.

Власти Узбекистана готовятся к очередному сбору главной сельскохозяйственной культуры страны, пытаясь заинтересовать местных сборщиков и избежать критики об использовании принудительного труда.

Уже объявлена цена за сбор килограмма хлопка: она варьируется от региона к региону, зависит от сорта сырца и составляет сумму от 800 до 1200 сумов.

При этом по указанию Минфина Узбекистана филиалам «Агробанка» рекомендовано производить расчет за хлопок без удержания налогов, что должно повысить интерес сборщиков. В прошлые годы с указанной в качестве оплаты суммы банк удерживал 12-процентный подоходный налог.

Почти повсеместно в Узбекистане сбор хлопка в этом году начинается позже обычного из-за дождливой весны.

В Джизакской области, к примеру, дожди лили до конца апреля, и в результате посев хлопчатника пришлось проводить в мае, с опозданием на целый месяц.

Многие хлопкоробы, успевшие засеять поля до дождей – в конце марта или начале апреля, в мае должны были провести повторную посевную кампанию, так как у большинства фермеров все всходы погибли из-за обилия воды.

В нормальных условиях хлопок поспевает за 120 дней со дня посева, поэтому дефолиацию начали проводить после 5 сентября, и теперь ожидается, что сбор «белого золота» начнется 20 числа этого месяца, а массовый – с 25-го.

Теперь вопрос: как в сложившейся ситуации фермеры могут обойтись без помощи городских жителей и использования другой «принудительной» рабсилы: учителей, медработников, бюджетников, а также студентов и школьников?

Первый ответ: смогут, если оплата труда сборщиков будет достойной и своевременной.

В 2017 году только вывезли на сбор хлопка студентов вузов, но через какие-то десять дней их отправили обратно в институты и университеты.

Дело в том, что осенью того года в США с визитом отправился президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, и в Вашингтоне ему не хотелось краснеть за применение в своей стране принудительного труда.

Тогда весть об отправке обратно всех студентов повергла в ужас руководство, к примеру, Зарбдарского района Джизакской области, где хлопок засевается на площади в 10 тысяч га.

И что же?!. 20 октября того года при объезде полей обнаружилось, что весь хлопок собран местными жителями – безработными женщинами и молодежью. Оказывается, можно обойтись и без посторонней помощи!

Но как?

Как говорится, легко! Приехавшие помощники из Ташкента в любом случае хлопок не собирали, а нанимали вместо себя здешних жителей, просто теперь им стали платить власти на местах.

Кроме того, если на поле есть хлопок, то он обязательно будет собран. Это как закон. При первом сборе будет собрано 70–80% урожая, при втором – 10–20%.

А последующие сборы – это обман самого себя, обман государства, что позволяло заинтересованным лицам использовать время для приписок и другой фальсификации.

Хлопок третьего и четвертого сорта приносит фермеру одни убытки, его лучше оставить на полях: он станет органическим удобрением и даст свои плоды на следующий год.

Еще помогло бы правительству улучшить и ускорить сбор хлопка – это считать сезонную работу услугой, а значит, не облагать никакими налогами и сборами.

В данное время фермер обязан платить подоходный налог в размере 12% и столько же – единый налоговый платеж.

Получается, если хлопкороб в сезон соберет 100 тонн, то в среднем он выплатит за ручной сбор 100 млн сумов, из которых 24 млн составят налоги и единый платеж, кроме того, фермер сам должен заработать деньги, чтобы платить своим постоянным работникам.

Многие фермеры на местах говорят, что сезонные сборщики, когда подойдет их пенсионный возраст, вряд ли придут к нему за документом о налоговых исчислениях, поэтому государству было бы целесообразно освободить фермерские хозяйства от уплаты налогов за привлечение сезонщиков.

Да, экономика республики кое-что потеряет, если сбор хлопка будет выведен из системы зарплаты, но выигрыш себя оправдает: больше тонн полученного хлопка и доверие фермеров, а это дорогого стоит.

Абдулкосим Мамарасулов – фермер и автор из Джизакской области