Хоким Касанского района, избивший женщину, пошел на повышение

Бахтиер Ражабов, бывший хоким Касанского района Кашкадарьи, стал заместителем хокима города Карши, а избитая им предпринимательница все еще ищет справедливости.

Фазилат Нормурадова продолжает каждый месяц приезжать в Ташкент, требуя возбуждения уголовного дела против бывшего хокима Касанского района Кашкадарьинской области Бахтиера Ражабова.

Между тем Ражабов пошел на повышение: теперь он занимает должность заместителя хокима областного центра Карши.

Женщина рассказывает, что 11 сентября 2018 года Ражабов публично избил и оскорбил ее за приглашение съемочной группы Каршинского ТВ. Предпринимательница пожаловалась телевизионщикам, что районный хокимият отобрал у нее 41 сотку земли, которую она купила под строительство дома быта.

Генпрокуратура Узбекистана, получающая жалобы от Нормурадовой, регулярно отправляет запросы в прокуратуру Карши с требованием провести тщательное расследование факта избиения.

А оттуда на адрес женщины приходят ответы с неизменной формулировкой: «Факты не подтвердились».

Сама себя душила…

Нормурадова рассказывает, что в сговоре с властями оказались и врачи в Касане. Когда она просит их подтвердить факт побоев со стороны хокима, доктора тут же переводят разговор на другую тему: говорят, что у нее сахар в крови, или какая другая болезнь, или она случайно упала…

А следователь областной прокуратуры в Карши Ильхом Эшев заявил, что Фазилат сама себя душила – от этого и синяки на шее.

Отчаявшись от бесполезности своих действий, Нормурадова дала доверенность на решение своих проблем ташкентской правозащитнице Татьяне Довлатовой.

По словам последней, в феврале этого года она поехала в Карши, чтобы попасть на прием к прокурору области Батыру Юсупову.

Правозащитница хотела спросить, почему письма Генпрокуратуры переадресовываются обратно в Касанский район?

Охрана прокурора Юсупова, у которого в этот день должен был быть прием граждан, тщательно обыскала правозащитницу и всех остальных посетителей. Но, несмотря на это, прокурор на приеме так и не появился.

«Неудивительно, что избитая Фазилат не может попасть на прием к прокурору уже шестой месяц», – говорит Довлатова.

Избиение со свидетелями и доказательствами

Ц-1 писал уже об этой истории. Участок земли Нормурадовой бывший касанский хоким Бахтиер Ражабов стал распродавать «своим» людям, и в сентябре прошлого года женщина пожаловалась на это телевидению Карши.

За четверть часа до приезда телевизионщиков на место встречи прибыл Ражабов со своей свитой и стал материть Нормурадову, оскорбляя при этом и память ее родителей, на что та, не побоявшись, сказала: «Вы эти слова скажите своей матери».

После этого Раджабов схватил Фазилат за горло, повалил на землю и стал пинать в живот.

Все это происходило возле здания компьютерно-технологического колледжа, куда Фазилат и пригласила сотрудников ТВ.

На этом здании висит камера видеонаблюдения. Но запись бесчинства хокима из нее потом загадочным образом исчезла.

«Везде в Узбекистане поднимают вопросы семейного насилия, насилия над женщинами и детьми, но почему умалчивают вопросы чиновничьего насилия? – задается вопросом Татьяна Довлатова. – Это явление носит уже массовый характер, и почему всем на это начихать?»

При этом этот факт избиения Ражабовым своих подопечных далеко не первый, утверждает она.

По словам правозащитницы, чиновники продолжают творить беспредел, особенно ярко это видно в сельской местности, где главы администраций управляют в стиле средневековых феодалов.