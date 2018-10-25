Хоким Касанского района Кашкадарьи избивает жителей из-за жалоб

Жительница Касанского района Кашкадарьи Фазилат Нормурадова заявляет, что пострадала от хокима Бахтиера Ражабова: он избил ее за приглашение местного ТВ.

Фазилат Нормурадова в настоящее время находится в Ташкенте, где она ищет справедливости, а также получает медицинскую помощь.

По словам женщины, 11 сентября она пригласила на свой участок журналистов из местной телестанции, чтобы рассказать о том, что районный хокимият отобрал у нее 41 сотку земли, которую она купила и хотела использовать под строительство Дома быта.

По словам очевидцев, касанский хоким Бахтиер Ражабов в тот день прибыл на 15 минут раньше телевизионщиков. Он сразу стал материть Нормурадову, затем, кинувшись на женщину, начал душить ее, а потом повалил на землю ударом в подбородок.

Фазилат упала, а он продолжал пинать ее ногами. Увидев через какое-то время, что женщина не реагирует, находится без сознания, хоким прекратил избиение и вызвал «скорую помощь».

В итоге Нормурадова провела 11 дней в местной больнице. Районная милиция на инцидент не отреагировала, без последствий для хокима остался и визит в больницу участкового, которому Фазилат рассказала все о случившемся.

Из-за нервного стресса и ударов Нормурадова была вынуждена пройти дорогое лечение еще и в столичной больнице.

Дом быта на селе

Причиной конфликта с хокимом стало желание Фазилат Нормурадовой к своему подсобному хозяйству добавить Дом быта: открыть там парикмахерский салон, ателье по пошиву одежды, а также различные детские кружки, о которых в Касане давно не слышали.

У своего соседа она купила 41 сотку земли за 75 миллионов сумов (примерно 9 тысяч долларов США. – Прим. Ц-1), но не успела оформить куплю-продажу, так как его посадили в тюрьму.

Чтобы оформление шло быстрее, тот самый участковый милиционер, приходивший позже к потерпевшей в больницу, взял у женщины 500 долларов, якобы на взятку в прокуратуру. Но это не помогло. Хоким Ражабов уже продал из этого участка 6 соток другому человеку, а затем продолжил распродажу земли, купленной Нормурадовой. Тогда-то Фазилат и обратилась в Каршинское ТВ.

В Ташкенте женщина отнесла заявление в Генпрокуратуру, Кабинет министров и СГБ Узбекистана.

Роковой звонок на президентский портал

Случай, когда касанский районный хоким распускает руки, далеко не первый.

27-летний инвалид второй группы по зрению Бехзод Хусейнов весной 2017 года узнал, что у инвалидов есть возможность получения земельных участков. После чего он обратился в хокимият с просьбой о выделении ему земли.

Парень хотел на этом земельном участке расширить производство своей матери «Мухайё чехра» по выпуску шелковой ткани. В связи с чем Хусейнов попросил 1,5 гектара бесхозяйной земли, находящейся возле его дома.

Будучи уверенным, что ему не откажут, Бехзод посадил на части данной земли 400 тутовых саженцев. Но хоким категорически отказал. После чего обиженный инвалид позвонил в виртуальную приемную президента в Ташкенте.

В результате Ражабов 4 мая 2017 года пригласил жалобщика к себе в кабинет.

Здесь хоким первым делом покрыл его нецензурной бранью, так схватил парня за грудки, что порвал рубашку, а затем стал бить кулаками. Вдоволь натешившись рукоприкладством над худощавым инвалидом, весом в 47 кг, хоким приказал своим подчиненным принести новую рубашку. Затем Бехзода переодели и сказали: «Пошел вон».

Избили и сделали клеветником

Инвалид даже не успел никуда пожаловаться, как узнал, что стал виновным по статье 40 Административного кодекса Узбекистана – «Клевета». За клевету хокимом была признана жалоба Бехзода на президентский портал о том, что инвалиду вопреки указу главы государства отказали в участке бесхозяйной земли.

Потом к статье за «клевету» добавилась еще статья 41 – «Оскорбление». В итоге парня осудили на восемь минимальных зарплат. Но так как у инвалида по зрению и его матери денег не было, штраф они оплатить не смогли.

Мать Бехзода Мухайё Хусейнова с лета этого года находится в Ташкенте, где регулярно обивает пороги высоких инстанций в надежде восстановить справедливость. Но никто не может найти управу на касанского хокима.