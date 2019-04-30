Хоким области поможет бухарскому ремесленнику сохранить медресе

Хоким Бухарской области Уктам Барноев поручил изучить правомерность передачи части медресе «Гаукушон» в Бухаре, где 50 лет располагается мастерская известного чеканщика Рахматилло Кулиева, инвесторам.

В субботу, 27 апреля, 65-летний чеканщик из Бухары Рахматилло Кулиев встретился с хокимом Бухарской области Уктамом Барноевым.

Для этого ремесленник поехал в Алатский район, где в тот день бухарские власти проводили выездной прием граждан.

Во время встречи с главой областной администрации Кулиев рассказал, что областная инспекция по защите и охране памятников передала часть медресе «Гаукушон», где уже на протяжении полувека действует школа чеканки, возглавляемая ремесленником, другому частному инвестору.

Это было сделано вопреки тому, что объект на протяжении нескольких десятилетий уже имеет своего арендатора, который все это время вкладывает деньги на поддержание старинного медресе в надлежащем виде. Этим инвестором и является Кулиев.

После беседы Барноев поручил своим подчиненным помочь ремесленнику собрать необходимые для изучения дела документы, подтверждающие право на аренду здания, и передать их в городскую администрацию.

«Разговор с Уктамом Исоевичем дал мне надежду. Я готов и дальше вкладывать свои средства в сохранение и развитие этого медресе», – сказал Рахматилло Кулиев в интервью Ц-1.

Нашли инвестора

Медресе XVI века «Гаукушон» наряду с еще 51 объектом архитектуры Бухары в прошлом году было выставлено на конкурс для привлечения инвесторов.

Ни одна попытка Кулиева объяснить, что данный объект не нуждается в сторонних инвесторах, так как он сам на протяжении многих лет является таковым, не увенчалась успехом.

Вместо этого в январе 2019 года областная инспекция по защите и охране памятников поставила ремесленника перед фактом, что часть здания передана новому владельцу на основании конкурса.

При этом самого Кулиева о проведении конкурса не предупредили.

Инспекция уже подала иск в суд на чеканщика с требованием освободить помещения, переданные в аренду новому владельцу.