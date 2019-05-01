Хоким Ташкента укротил строптивого предпринимателя?..

Мухаммадбабур Ходжаев, предавший огласке государственный рэкет в Ташкенте, после встречи с градоначальником сменил тон, а его бизнесом заинтересовалась налоговая.

После второй встречи с хокимом Ташкента Джахонгиром Артыкходжаевым, состоявшейся в понедельник, 29 апреля, Мухаммадбабур Ходжаев вышел как в воду опущенный.

Узбекистанские издания передавали его извинения хокиму Ташкента и признания, что он был не прав, несправедливо навел тень на репутацию Артыкходжаева, а его вопрос решен.

С этого момента молодой предприниматель, ранее охотно говоривший со СМИ, в частности с Ц-1, начал пропадать, говорить, что позже ответит на вопросы, но сам хранит молчание.

Налоговая проверка

А накануне, 30 апреля, агентство новостей «Подробно.uz» сообщило, что деятельностью бизнес-партнеров Ходжаева заинтересовался Государственный налоговый комитет страны.

Как оказалось, в ходе первой встречи предпринимателя и главы Ташкента в хокимияте 27 апреля представители городской администрации заявили, что Ходжаев и партнеры занижали стоимость квартир в договорах купли-продажи, работали без кассового аппарата и регистрации фирмы, нелегально нанимали сотни рабочих и не выплатили причитающиеся налоги.

«Государственные налоговые органы изучают данную ситуацию. Результаты будут опубликованы и доступны для широкой общественности», – сообщает агентство со ссылкой на ГНК.

А как же рэкет хокимов?

При этом в ходе встречи в хокимияте были опущены главные вопросы, ставшие причиной обращения Мухаммадбабура Ходжаева в СМИ и к правозащитникам.

В конце марта в судах Ташкента должны были быть рассмотрены гражданские дела о сносе четырех новостроек в центре города, построенные Ходжаевым якобы с нарушением градостроительных норм.

Объекты расположены в Мирзо-Улугбекском районе. Это три трехэтажных жилых дома по адресу: Риштон, 19в и 114а, Авайхон, 54, а также торговый комплекс на улице Дурмон йули, 20а. Все они сданы в эксплуатацию в период с 2017 по 2018 год.

В ранних интервью Ц-1 Ходжаев рассказал, что городские власти грозились снести дома еще летом 2018 года, когда он и его партнеры отказались переписать на подставное лицо здание для отделения милиции по улице Авайхон в Ташкенте, построенное ими по приказу хокима Мирзо-Улугбекского района Шавката Иргашева.

Кроме того, предприниматели уже потеряли одно здание № 106 на улице Риштон, которое было снесено осенью 2018 года по приказу премьер-министра Абдуллы Арипова в отсутствие судебного решения.

Хокимият Ташкента в деле

Что касается нарушений при строительстве домов и продаже квартир, то на субботней встрече хоким Джахонгир Артыкходжаев признался, что сам шел против закона, когда в качестве госчиновника имел дело с домами этих бизнесменов.

Мухаммадбабур Ходжаев ранее заявлял, что хокимият Ташкента купил у него 46 квартир. В субботу эти слова были подтверждены, но речь шла уже о 37 квартирах.

По словам мэра столицы, он хотел помочь сиротам – в течение 40 дней обеспечить их жильем. Он обратился за помощью в покупке квартир в некие компании Akfa и Artel, так как на счету хокимията было всего 2 млрд сумов. Дома Артыкходжаев выбирал по фото.

Начальник отдела продаж Рамзиддин Кучкаров, участвовавший в покупке домов, заявил, что компания (не уточнил Akfa или Artel. — Прим. Ц-1) за 4,8 млрд сумов купила 37 квартир в домах на улице Авайхон и на улице Канот.

«Однако при оформлении сделки вместо оплаченных 4,8 млрд сумов в документе была указана сумма 200 млн сумов. Кучкаров признался, что 4,8 млрд сумов обменяли на примерно 500 тысяч долларов США на рынке «Чорсу» по «черному курсу», – говорится в расшифровке встречи, представленной изданием «Газета.uz».

Однако из всего сказанного Артыкходжаев обратил внимание лишь на то, как предприниматели оприходовали средства и есть ли у них кассовый аппарат.

Налоговая как инструмент воздействия

Несмотря на это, Налоговый комитет Узбекистана заинтересовался работой лишь частных застройщиков, не обратив внимания на сомнительные сделки аффилированных столичному хокиму компаний Akfa и Artel.

Наверняка в налоговой не спросят у Артыкходжаева и о том, на чьи деньги в рамках расследования городского хокимията подставное лицо купило на днях квартиру в доме Ходжаева.

Во время субботней встречи выяснилось, что один из присутствовавших в зале на днях купил квартиру за 25 тысяч долларов. После того как его подняли и спросили об этом, он признался, что по документам квартира стоит… 3 млн сумов (370 долларов!).

Независимый экономист-аналитик Игорь Цой подробно разобрал встречу, прошедшую 27 апреля. В своей статье, опубликованной 30 апреля на сайте «Подробно.uz», он задается вопросом: откуда у компаний Artel и Akfa такой объем наличных денежных средств, ведь менялы не работают по перечислению.

«Сокрытие выручки, обналичивание или дивиденды? Как можно открыто признаваться в незаконном приобретении валютных ценностей (статья 177 Уголовного кодекса)? …Может, лучше начать со своих компаний? Благородство целей не дает права нарушать закон», – пишет Цой по поводу покупки квартир хокимиятом Ташкента.

Риторика на самобичевание

Сам же Мухаммадбабур Ходжаев после двух встреч с хокимом говорит лишь о правоте последнего, который «болеет за свою страну».

«Сегодня я понимаю, насколько я был не прав вчера. В целом мое отношение изменилось как к ситуации, так и к самой личности Артыкходжаева», – приводит слова инвестора «Газета.uz».

Также бизнесмен сообщил СМИ, что трем из четырех объектов, построенных в Ташкенте на его вложения, больше не угрожает снос. Суд принял решение по поданным искам в пользу застройщиков.