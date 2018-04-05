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    Хоким в Джизакской области поплатился за показуху для президента

    Хоким Зарбдарского района Джизакской области Узбекистана Санакул Анкаев уволен: очевидно, за «маскарад», устроенный им во время визита в регион Шавката Мирзиёева.

    Шавкат Мирзиёев в Джизакской области РУз 30 марта 2018 года; фото: uzlidep.uz
    Шавкат Мирзиёев в Джизакской области РУз 30 марта 2018 года; фото: uzlidep.uz

    Как стало известно Ц-1, 3 апреля должности хокима Зарбдарского района лишился Санакул Анкаев, проработавший на этом посту менее пяти месяцев.

    По словам источника издания, причиной увольнения стал «маскарад», который был устроен в Зарбдарском районе во время визита 30 марта президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

    Для того чтобы показать главе государства успехи района, зарбдарские руководители поместили в еще не приступившую к производству фабрику «Зарбдор текстиль» студенток местных колледжей, которые исполняли роль ткачих.

    Новость об устроенном для Мирзиёева подлоге распространилась в СМИ. Это, несомненно, бросало тень и на главу государства, который, получалось, как и его предшественник Ислам Каримов, готов довольствоваться лживой картиной об успехах в стране.

    2 апреля пресс-секретарь президента Комил Алламжонов во время открытой линии на Facebook отвечал на вопросы об имитации работы текстильной фабрики в Зарбдарском районе.

    Глава пресс-службы, с одной стороны, попытался смягчить масштабы показухи, а с другой – показать, что Мирзиёев не такой наивный: он владеет ситуацией, видит и знает о том, что очковтирательство в некоторых местах имеет место.

    Но увольнение хокима Анкаева, скорее всего, говорит, что девушки, изображавшие ткачих, были вне подозрений президента.

    Санакул Анкаев был назначен на пост главы Зарбдарского района 12 ноября 2017 года – после перехода на работу в Ташкент тогдашнего хокима Зарбдара Ислома Бобожонова.

    Ислом Бобожонов имеет звание «Герой Узбекистана», в свое время проработал хокимом в Хорезмской области. Затем он был переведен на ответственную работу в Ташкент, в Министерство сельского хозяйства Узбекистана.

    Накануне, 4 апреля, стало известно, что хокимом Зарбдарского района стал Нарзулла Кушбаков, до этого проработавший хокимом Пахтакорского района Джизакской области.

    Источник:Ц-1
    Темы: Реформа Узбекистана, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев
    Теги: Джизакская область Зарбдарский район Узбекистан Шавкат Мирзиеев
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