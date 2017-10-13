Хоккей в Ташкенте, или Препятствия на пути клуба «Бинокор» в КХЛ

Для участия в Континентальной хоккейной лиге «Бинокор» должен обзавестись новой ареной и титульным спонсором. Пока ни того ни другого у ташкентского клуба нет.

Любительский хоккейный клуб из Ташкента «Бинокор» может начать выступление в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) до 2020 года.

Как заявил директор и соучредитель клуба Абдумаджид Насыров, заявка на вступление в КХЛ будет подана в течение двух лет.

Ранее российские СМИ сообщали, что совет директоров КХЛ рассматривает участие новых команд в регулярном турнире. Одним из вариантов является ташкентский любительский клуб «Бинокор».

К концу 2018 года в столице планируется построить современный ледовый дворец «Хумо Арена» на 12 тысяч зрителей, где будет базироваться «Бинокор, также на катке начнут проводить международные турниры.

Сообщалось, что финансированием клуба займется один из спонсоров КХЛ – нефтесервисная группа ERIELL. Компания работает на рынке Узбекистана и якобы заинтересована в появлении здесь профессионального клуба КХЛ.

Позднее ERIELL официально опровергла эти сообщения. Тем не менее в компании признали, что патронируют одну из хоккейных школ Ташкента.

Насыров рассказал ТАСС, что представители ERIELL «заявили, что помимо возрождения сборной Узбекистана ставится цель в течение двух лет, как будет построен наш ледовый дворец, заявить команду в КХЛ».

По его словам, команда будет сформирована из отечественных хоккеистов, выступающих сейчас в Северной Америке и КХЛ.

По словам Насырова, «Бинокор» на сегодняшний день выступает на правах любительской команды, и попадание в КХЛ до 2020 года – скорее, не планы, а мечта.

Возрождая советские традиции

Команда «Бинокор» была основана в 1971 году по инициативе первого секретаря ЦК Компартии Узбекистана Шарафа Рашидова.

Тогда клуб назывался «Спартак». Спустя два года хоккейный клуб получил свое нынешнее название.

Спортивных высот, как футбольный «Пахтакор», в советском спорте «Бинокор» не продемонстрировал, но до 1988 года регулярно играл в низших лигах чемпионата СССР по хоккею.

В 2013 году «Бинокор» был возрожден усилиями энтузиастов при поддержке Министерства культуры Узбекистана.

В Ташкенте даже состоялся первый чемпионат страны по хоккею. Однако он оказался последним из-за проблем с организацией турнира.

В Федерации хоккея России поприветствовали возможное присоединение «Бинокора» к КХЛ.

Член правления Федерации хоккея России (ФХР) Александр Стеблин, который выступал за узбекский клуб на заре его существования, заявил, что у Узбекистана есть «кое-какие хоккейные традиции».