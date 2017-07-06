Human Rights Watch ответила на слова главы МИД Узбекистана

Правозащитная организация Human Rights Watch, комментируя слова Абдулазиза Камилова о готовности принять ее представителей в стране, высказалась в защиту своей методологии.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW), по словам ее представителя в Центральной Азии Стива Свердлова, не оставила незамеченным заявление министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова, сделанное во время пресс-конференции в Ташкенте 5 июля.

Камилов сообщил, что Узбекистан готов к сотрудничеству с HRW, более того, «готов принять ее команду».

Но, по словам министра, предполагаемое сотрудничество должно основываться на принципах взаимоуважения и «недопущения какого бы то ни было вмешательства во внутренние дела», передает Gazeta.uz.

«Необходимо уважать наши традиции, наши обычаи и понимать специфику», – добавил Камилов.

Представитель HRW Стив Свердлов в распространенном для СМИ заявлении сообщил, что организация оценила готовность правительства Узбекистана к сотрудничеству.

Исследователи HRW работают с Узбекистаном на протяжении 25 лет, но с 2011 года вынуждены делать это из-за пределов страны.

Шесть лет назад представительство организации в Ташкенте было закрыто, а ее сотрудники – лишены аккредитации и въездных виз под разными предлогами.

При этом, как заверят Свердлов, он и его коллеги, работая в Узбекистане, следовали главным принципам организации: независимость и непредвзятость.

По его словам, они использовали в Узбекистане ту же методологию, что и в 90 других странах мира, где также проводят правозащитную деятельность.

Которая, по словам представителя HRW, базируется «на строгой отчетности, основанной на фактах, приверженности самого правительства и взятых им международных обязательствах».

«Мы с нетерпением ожидаем тесного сотрудничества с нашими партнерами из гражданского общества Узбекистана и визита в страну в ближайшее время», – сказал в заключение Свердлов.