Идет охота на волков: что означает арест экс-генпрокурора Узбекистана

Связана ли череда громких арестов высокопоставленных силовиков в Узбекистане со сведением личных счетов, и что ждет других опальных госслужащих – в анализе Ц-1.

Генеральная прокуратура Узбекистана ведет следствие по делу своего бывшего главы Рашида Кадырова (Рашитжона Кадирова), который был задержан 23 февраля.

Как сообщает сайт ведомства, бывший генпрокурор Узбекистана обвиняется в вымогательстве, злоупотреблении властью или должностными полномочиями, а также получении взятки согласно статьям 165, 205, 210 Уголовного кодекса РУз.

Данные статьи предусматривают лишение свободы сроком до 15 лет.

По данным сайта Uzmetronom, 22 февраля Кадыров пытался вылететь из международного аэропорта Ташкента за пределы страны. Однако на стойке паспортного контроля его задержали сотрудники пограничной службы.

Кадыров, занимавший пост генпрокурора в течение 2000– 2015 годов, – не единственный в громком коррупционном деле. Вместе с ним якобы задержали двух бывших высокопоставленных сотрудников Генпрокуратуры. А за десять дней до ареста экс-генпрокурора Узбекистан покинул его 42-летний сын Алишер Кадыров.

Рашид Кадыров попал в немилость в августе 2017 года. Его освободили от должности судьи Конституционного суда РУз, которую он занимал с 2015 года. Увольнение одного из влиятельных силовиков каримовской эпохи совпало с резкой критикой работы Генеральной прокуратуры и ее территориальных структур со стороны президента Шавката Мирзиёева.

Глава государства назвал прокуроров «самыми большими ворами», а бывших руководителей ведомства – фактически создателями «воровской системы». При этом Мирзиёев не называл конкретных имен, но вскоре Кадырова выпроводили из коллегии Конституционного суда.

66-летнего экс-генпрокурора РУз арестовали аккурат в день его рождения – 23 февраля. Куда именно и с какой целью накануне юбилея намеревался лететь Кадыров – неизвестно.

Радио «Озодлик» («Свобода») ранее писало, что члены семьи Кадырова имеют многомиллионные активы в Латвии, Австрии, Швейцарии и Чехии.

Связанные одной цепью…

За последние месяцы это уже третий арест высокопоставленных силовиков каримовской эпохи.

В конце января стало известно об аресте экс-министра внутренних дел Узбекистана Адхама Ахмедбаева. Президент открыто заявил, что главный милиционер страны уличен в «измене и предательстве».

Источники из «Озодлика» говорят, что Ахмедбаев установил прослушку и следил за Шавкатом Мирзиёевым и его семьей.

По словам президента, он сорвал погоны с генерал-лейтенанта Ахмедбаева и еще одного неназванного генерала.

Вероятно, речь шла о генерал-лейтенанте Шухрате Гулямове, Герое Узбекистана и бывшем первом заместителе главы Службы национальной безопасности (СНБ).

В августе 2017 года Гулямов был приговорен к пожизненному тюремному заключению с выплатой денежной компенсации в размере 1,5 млрд долларов.

Одного из любимчиков первого президента Ислама Каримова и председателя СНБ Рустама Иноятова обвинили в контрабанде оружия, отмывании и выводе за рубеж преступных средств, а также в тесных связях с организованной преступностью.

Отмечается, что после кончины Каримова Гулямов попал в «черный список» госслужащих. По некоторым данным, именно он поручил ныне арестованному министру внутренних дел следить за президентом Мирзиёевым. Вместе с ним должности посла Узбекистана в США лишился его брат Бахтияр Гулямов.

И хотя Гулямов был осужден годом ранее, официальные власти страны заявили об этом лишь в январе 2018-го. Глава государства, находясь в Сурхандарьинской области, произнес судьбоносную речь для руководителей СНБ.

После нее в отставку ушли могущественный председатель ведомства Рустам Иноятов и десятки высокопоставленных офицеров – и СНБ в привычном виде перестала существовать.

Что дальше, и при чем тут Гульнара Каримова?

Шавкат Мирзиёев менее чем за полтора года нахождения у власти избавился почти от всех ключевых госслужащих – ставленников Каримова. На многих из них у него, вероятно, была личная обида.

Бывшего первого заместителя премьер-министра Рустама Азимова он упрекнул в том, что тот во времена правления Ислама Каримова заставлял посетителей ждать у себя в приемной по несколько часов, и что именно он виноват в экономической стагнации республики.

А экс-председателю СНБ Рустаму Иноятову досталось за покровительство своих подчиненных, в частности Шухрата Гулямова, а также коррумпированность ведомства. И в этом глава государства не ошибся.

Еще в 2015 году, после первой волны арестов высокопоставленных офицеров СНБ (Юрий Савинков, Хает Шарифходжаев), разоблаченных в том числе старшей дочерью первого президента Гульнарой Каримовой, началась проверка преступной схемы вывоза «серого» капитала в Латвию.

Каримова еще в 2013 году, перед своим заключением под домашний арест, публично заявила о клеветнической кампании против нее со стороны СНБ.

Якобы в отместку она раскрыла фамилии чиновников, замешанных в преступных схемах обогащения и вывоза капитала в Латвию, где обосновалась узбекская элита. Среди прочих она называла имя Шавката Мирзиёева.

В 2010 году латвийские власти начали предоставлять вид на жительство всем желающим, кто купит недвижимость в этой стране или инвестирует значительные финансовые средства.

По словам Каримовой, в Латвии осели многомиллионные активы сотрудников СНБ, их родственников и бизнес-партнеров. Многие из них хоть и лишились высоких постов, все еще остаются на свободе.

И Генпрокуратура РУз, пользуясь покровительством нынешнего президента, с большей долей вероятности, продолжит расследовать преступную деятельность каримовской верхушки.

Для реформ Узбекистану нужны огромные финансовые средства, которыми располагают бывшие и настоящие высшие госслужащие страны.