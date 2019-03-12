Иман и Ислам Каримовы дали интервью британской «Гардиан»

Иман Каримова, дочь Гульнары Каримовой, предоставила газете «Гардиан» видео того, как неделю назад двое мужчин утащили ее мать в женскую колонию в Ташобласти.

В январе этого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время селекторного совещания с регионами осудил пытки в Андижанской области, сказал, что они лишь позорят страну.

Глава государства высказался, что ежедневно в мировой прессе публикуются сотни материалов об Узбекистане – зачем давать повод для плохой прессы?

Во-первых, пытать нельзя не ради других, а ради своих и страны; во-вторых, мировая пресса Узбекистаном не интересуется. Даже визиты Мирзиёева в их страны едва становятся поводом для публикации материала об этой мало кому интересной центральноазиатской стране.

Единственным исключением была и остается 46-летняя Гульнара Каримова – старшая дочь первого президента страны Ислама Каримова. Несмотря на прошедшие пять лет со дня ее ареста и исчезновение с публичной сцены, она по-прежнему пользуется интересом у публики и остается в фокусе мировых изданий.

Новость о переводе Гульнары Каримовой 5 марта из-под домашнего ареста в колонию общего режима в Ташобласти с того дня облетела сотни СМИ. А влиятельная британская газета The Guardian посвятила ей сегодня второй материал за неделю.

В статье под заголовком «Гульнара Каримова: новые детали в истории первой дочери Узбекистана» со слов Иман Каримовой рассказывается о последних событиях в жизни некогда светской львицы, за время правления отца Ислама Каримова сколотившей более чем миллиардное состояние.

Журналист пишет, что Иман предоставила видео заключения Гульнары под стражу, когда двое мужчин выволакивали ее из квартиры, вытащив из ванной и не дав возможности ни переодеться, ни взять с собой необходимые вещи.

«Образ растрепанной и неуравновешенной Каримовой, которую тащат в тюрьму в халате и розовых тапочках, совсем не похож на ее жизнь несколько лет назад, когда она снималась в дорогих музыкальных клипах, выпускала собственную парфюмерную линию, организовывала показы мод в Ташкенте, которые привлекали западных знаменитостей, таких как Стинг и Жерар Депардье», – пишет «Гардиан».

Затем журналист издания делится впечатлением, что поведение власти в отношении Каримовой «поднимает тревожные вопросы о действиях нынешних узбекских властей во главе с новым президентом Шавкатом Мирзиёевым, который изображает из себя реформатора».

Суд в Швейцарии

К интервью журналисту британской газеты присоединяется и сын Гульнары – Ислам Каримов-младший, который говорит, что его мать обвиняется в «серьезных преступлениях», но она должна предстать перед судом в Швейцарии, возможно, пройти через какие-то другие юридические процедуры.

«Но через что она проходит сейчас, разрушает ее как личность и мать», – сказал Ислам. Он выразил мнение, что его мать держат в заключении, так как боятся, что, освободившись, она начнет говорить, и тогда окажется, что в приписываемых ей преступлениях были замешаны многие, включая сегодняшних представителей властной элиты страны.

Он также признался, что его дед – Ислам Каримов, правивший страной с 1989 по 2016 год, при жизни был диктатором.

5 марта Генпрокуратура Узбекистана сообщила, что Гульнара Каримова в связи с нарушением режима нахождения под домашним арестом решением суда Яшнабадского района Ташкента, принятого в тот же день, была переведена в колонию.

Не отдает деньги

Надзорный орган также добавил, что другой причиной для перевода в колонию стало нежелание Каримовой возвращать в казну украденные у страны средства. Речь идет о порядка 800 млн швейцарских франков, замороженных с 2012 года на счетах в Швейцарии.

Основная сумма из этих денег была получена Каримовой от телекоммуникационных компаний в качестве взятки за право на работу в Узбекистане и ее покровительство.

В мае 2018 года Генпрокуратура Швейцарии приняла два ордера: об аресте средств Каримовой и возвращении большей части из них (686,7 млн франков) Узбекистану.

Гульнара через своего адвоката в Швейцарии пыталась опротестовать это решение, но в июле того же года суд в Швейцарии отклонил ее иск.

Возможно, что сопротивление Каримовой препятствует возвращению денег в Узбекистан, возможно, власти хотят, чтобы она вернула еще какие-то средства, о которых известно только им.