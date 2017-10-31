Инфляция 7,8% в Узбекистане? Проводим фактчекинг

Похоже, Узбекистан вновь привирает насчет роста цен на продукты ради рейтингов экономической стабильности. Все ради кредитов?

Узбекистан обнародовал статистические данные по экономике по итогам девяти месяцев 2017 года. Уровень инфляции за январь – сентябрь составил 7,8%. А рост внутреннего валового продукта (ВВП) составил 5,3%.

Однако эти цифры кажутся искаженными, учитывая реальное положение дел на рынке. Мы провели собственный анализ динамики цен на рынке и получили любопытные цифры.

За отчетный период реальный курс доллара поднялся на 20%. Следом за этим подорожали все импортные товары и продукты.

Правительство Узбекистана поручило снизить акцизы и таможенные пошлины на импорт продовольственных продуктов. Этот шаг частично нивелировал последствия роста курса доллара, к которому привязана экономика Узбекистана.

Вдобавок ко всему власти занялись мониторингом продовольственного рынка с целью недопущения резкого скачка цен.

Цены растут

Однако большинство товарных позиций из-за рубежа значительно подорожали.

К примеру, местный автопроизводитель GM Uzbekistan поднял цены на автомобили в среднем на 40%, в том числе из-за покупки импортных комплектующих.

Горюче-смазочные материалы поднялись в цене на 20–25%, цены на авиаперевозки – на 40–50%, на строительные материалы – на 15%.

Что касается продовольственного рынка, здесь также не все гладко. За девять месяцев продукты первой необходимости подорожали на 10–20%, бытовая химия – на 30%. Из-за дефицита некоторые продукты поднялись в цене на 50–100%.

Среди социально значимых продуктов не подорожал только серый хлеб. Традиционные узбекские лепешки хоть и не подорожали, но стали меньше по размеру. Такой прием используют многие производители, чтобы не испытывать проблем с властями.

По отзывам ташкентцев, минимальная потребительская корзина подорожала на 30%. А официальная статистика утверждает, что за январь – сентябрь цены на продовольственные товары поднялись лишь на 7,6%.

А зарплаты?..

В октябре 2017 года жители Узбекистана ждали традиционное повышение социальных выплат и ставки минимального размера заработной платы (МРЗП), однако роста доходов бюджетники не дождались. МРЗП остался на прежнем уровне – 149 775 сумов (18 долларов).

Зарплата воспитателей в детских садах остается на уровне 70 долларов, учителей и преподавателей – 125 долларов, врачей – 150 долларов. В частном секторе заработные платы выше на 50–100%, поэтому большинство молодых специалистов выбирают частные детсады, школы и клиники.

Можно ли верить статистике?

Последние годы официальная статистика Узбекистана, невзирая на последствия мирового финансово-экономического кризиса и экономического кризиса в России, ежегодно рапортовала о неуклонном росте ВВП страны на уровне 8% при инфляции 5–6%.

Международные финансовые институты, не имея возможности проверить эти данные, были вынуждены им верить. Узбекистан каждый раз включался в различные рейтинги наиболее развивающихся стран мира. Что изменилось теперь?

После признания реального курса иностранной валюты и девальвации сума экономические показатели Узбекистана сократились вдвое, и страна опустилась в зону развивающихся африканских стран.

Даже после этого не было объявлено о полной либерализации экономики. До сих пор широкой общественности неизвестны реальные показатели экономики страны, как и то, каким образом ведется их подсчет.

Буксуют и молчат

Валютная либерализация забуксовала, и обещанной к 1 октября продажи наличной иностранной валюты населению все еще нет.

Полупрозрачным остался «рыночный» метод формирования курсов валют. Экономический блок в правительстве привычно хранит молчание, не объясняя народу текущее положение дел и вероятные сценарии развития событий.

В условиях закрытости «открытых данных» бизнес закладывает высокие риски в ценообразование. В любой непонятной ситуации поднимаются цены на базаре – это классика.

Но чем объясняется наличие «железного занавеса» в статистике Узбекистана? Как доказал ташкентский эксперт-экономист Юлий Юсупов, Государственный комитет статистики (Госкомстат) попросту «рисует» экономические показатели, однако объяснения этому не дал.

Напрашивается один вывод: если реальные показатели экономики скрывают, значит, хвастаться особо нечем.

И если открыться полностью, существует риск понижения международных рейтингов платежеспособности и, как следствие, повышения ставок по кредитам и потерь потенциальных инвесторов. Этого новая власть, объявившая о грандиозных планах, допустить не в силах.