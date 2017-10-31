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    Инфляция 7,8% в Узбекистане? Проводим фактчекинг

    Похоже, Узбекистан вновь привирает насчет роста цен на продукты ради рейтингов экономической стабильности. Все ради кредитов?

    Прилавки в Ташкенте; фото: Ц-1
    Прилавки в Ташкенте; фото: Ц-1

    Узбекистан обнародовал статистические данные по экономике по итогам девяти месяцев 2017 года. Уровень инфляции за январь – сентябрь составил 7,8%. А рост внутреннего валового продукта (ВВП) составил 5,3%.

    Однако эти цифры кажутся искаженными, учитывая реальное положение дел на рынке. Мы провели собственный анализ динамики цен на рынке и получили любопытные цифры.

    За отчетный период реальный курс доллара поднялся на 20%. Следом за этим подорожали все импортные товары и продукты.

    Правительство Узбекистана поручило снизить акцизы и таможенные пошлины на импорт продовольственных продуктов. Этот шаг частично нивелировал последствия роста курса доллара, к которому привязана экономика Узбекистана.

    Вдобавок ко всему власти занялись мониторингом продовольственного рынка с целью недопущения резкого скачка цен.

    Цены растут

    Однако большинство товарных позиций из-за рубежа значительно подорожали.

    К примеру, местный автопроизводитель GM Uzbekistan поднял цены на автомобили в среднем на 40%, в том числе из-за покупки импортных комплектующих.

    Горюче-смазочные материалы поднялись в цене на 20–25%, цены на авиаперевозки – на 40–50%, на строительные материалы – на 15%.

    Что касается продовольственного рынка, здесь также не все гладко. За девять месяцев продукты первой необходимости подорожали на 10–20%, бытовая химия – на 30%. Из-за дефицита некоторые продукты поднялись в цене на 50–100%.

    Среди социально значимых продуктов не подорожал только серый хлеб. Традиционные узбекские лепешки хоть и не подорожали, но стали меньше по размеру. Такой прием используют многие производители, чтобы не испытывать проблем с властями.

    По отзывам ташкентцев, минимальная потребительская корзина подорожала на 30%. А официальная статистика утверждает, что за январь – сентябрь цены на продовольственные товары поднялись лишь на 7,6%.

    А зарплаты?..

    В октябре 2017 года жители Узбекистана ждали традиционное повышение социальных выплат и ставки минимального размера заработной платы (МРЗП), однако роста доходов бюджетники не дождались. МРЗП остался на прежнем уровне – 149 775 сумов (18 долларов).

    Зарплата воспитателей в детских садах остается на уровне 70 долларов, учителей и преподавателей – 125 долларов, врачей – 150 долларов. В частном секторе заработные платы выше на 50–100%, поэтому большинство молодых специалистов выбирают частные детсады, школы и клиники.

    Можно ли верить статистике?

    Последние годы официальная статистика Узбекистана, невзирая на последствия мирового финансово-экономического кризиса и экономического кризиса в России, ежегодно рапортовала о неуклонном росте ВВП страны на уровне 8% при инфляции 5–6%.

    Международные финансовые институты, не имея возможности проверить эти данные, были вынуждены им верить. Узбекистан каждый раз включался в различные рейтинги наиболее развивающихся стран мира. Что изменилось теперь?

    После признания реального курса иностранной валюты и девальвации сума экономические показатели Узбекистана сократились вдвое, и страна опустилась в зону развивающихся африканских стран.

    Даже после этого не было объявлено о полной либерализации экономики. До сих пор широкой общественности неизвестны реальные показатели экономики страны, как и то, каким образом ведется их подсчет.

    Буксуют и молчат

    Валютная либерализация забуксовала, и обещанной к 1 октября продажи наличной иностранной валюты населению все еще нет.

    Полупрозрачным остался «рыночный» метод формирования курсов валют. Экономический блок в правительстве привычно хранит молчание, не объясняя народу текущее положение дел и вероятные сценарии развития событий.

    В условиях закрытости «открытых данных» бизнес закладывает высокие риски в ценообразование. В любой непонятной ситуации поднимаются цены на базаре – это классика.

    Но чем объясняется наличие «железного занавеса» в статистике Узбекистана? Как доказал ташкентский эксперт-экономист Юлий Юсупов, Государственный комитет статистики (Госкомстат) попросту «рисует» экономические показатели, однако объяснения этому не дал.

    Напрашивается один вывод: если реальные показатели экономики скрывают, значит, хвастаться особо нечем.

    И если открыться полностью, существует риск понижения международных рейтингов платежеспособности и, как следствие, повышения ставок по кредитам и потерь потенциальных инвесторов. Этого новая власть, объявившая о грандиозных планах, допустить не в силах.

    Источник:Ц-1
    Темы: Валютная реформа в Узбекистане, Экономика Узбекистана
    Теги: валютная реформа в Узбекистане инфляция в Узбекистане сум Узбекистан
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