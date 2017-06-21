Ипотека в Ташкенте возможна?

Жители Ташкента активно берут льготное ипотечное жилье, стоимость «двушки» в Сергели обойдется в 20 тысяч долларов, срок выплаты кредита – 20 лет под 7% годовых.

Рахматулле – 26 лет. Он живет в тесной трехкомнатной квартире в Юнусабадском районе Ташкента вместе с братом, его женой и родителями.

Недавно его семья оформила ипотечный кредит по программе «Доступное жилье». Уже в сентябре старший брат Рахматуллы отпразднует новоселье в типовой двухкомнатной квартире в Сергелийском районе.

Как простой семье взять ипотеку

По его словам, осенью прошлого года его семья встала в очередь на расширение площади жилья. Для этого понадобились паспорт, справка из махалли о составе семьи и еще пара «бумажек».

«В нашей 60-метровой квартире живут пять человек, а по социальным нормам полагается не меньше 16 квадратов на каждого члена семьи, – говорит он. – Если честно, мы с братом даже не верили, что наша очередь быстро подойдет».

Но буквально на Новый год им позвонили из Юнусабадского хокимията и предложили заключить договор. Изначально семья Рахматуллы рассчитывала на трехкомнатную квартиру, но хокимият предложил просторную двухкомнатную площадью 65 квадратных метров в кирпичном доме в «Сергели».

Семейный расчет

Стоимость квартиры составила 169 млн сумов (20,5 тысячи долларов по «черному курсу»).

Семья выплатила 25-процентный взнос. Сумма годовых по процентам – 7%, срок кредита – 20 лет.

«Ипотека банк» предложил трехлетний льготный период, во время которого ежемесячно надо платить почти 800 тысяч сумов (95 долларов) – это только проценты.

С четвертого года начнется гашение основного долга. Придется платить 1,2 млн сумов (150 долларов).

После пяти лет банк пересмотрит погашение кредита. В банке семье сообщили, что реструктуризация будет проведена с учетом инфляции и других рисков, но заверили, что ежемесячные платежи сильно не вырастут.

«В банке пообещали, что вселиться в новые квартиры можно будет уже к «Мустакиллику» (День независимости Узбекистана – отмечается 1 сентября)», – говорит Рахматулла.

Кредит молодой семье

Николай Г. из Сергелийского района только интересуется льготным кредитом от «Ипотека банка» – монополиста на рынке льготного жилья.

Он вместе с супругой и маленьким ребенком может рассчитывать на льготный заём по программе «Ипотечный кредит для молодых семей». Для этого нужно, чтобы супругам было до 30 лет, кроме того, они должны иметь стабильный средний доход.

«Мы с женой и ребенком живем у родителей в трехкомнатной квартире. Но из-за того, что я прописан в другой квартире, мы не можем встать в очередь на расширение площади. Остается программа «для молодых семей» под 9% годовых сроком на 15 лет», – рассказывает он.

Единственным препятствием, по словам Николая, является уровень дохода его семьи. Официально он получает 300 тысяч сумов (35 долларов), а жена находится в декрете.

Так как банку нужны подтвержденные источники дохода, семье требуется найти поручителя.

«Я подсчитал: если взять стандартную «двушку» площадью 55 квадратов, придется заплатить первоначальный 25-процентный взнос – около 4,2 тысячи долларов.

Первые три года придется платить почти 100, а с четвертого – 150 долларов. Для этого нужно иметь официальный заработок на семью в размере 2 млн сумов (240 долларов)», – делится Николай.

Сергели – сплошная стройка

В Сергелийском районе Ташкента полным ходом идет грандиозная стройка. Массив «Сергели-6» в буквальном смысле погрузился в пыль.

Строители на 13 гектарах земли сооружают 66 многоквартирных кирпичных семиэтажек и стойки для наземной линии метро.

По разбитым дорогам курсируют самосвалы, бетономешалки. На строительных площадках работают башенные краны и сотни строителей. Несмотря на жару, стройка не останавливается даже в солнцепек.

На массиве «Спутник», где идет строительство наземного метро, среди развалин «финских домов» продолжают жить люди.

Картина напоминает послевоенное время: на улицах дымят самовары и котлы, дети играют прямо на развалинах, по улицам бродят бесхозяйные собаки, а на лавочках коротают время старики.

Власти Узбекистана обещают к 2022 году полностью обновить внешний вид Сергелийского района и решить проблему дефицита жилья в Ташкенте.