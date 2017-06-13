Ирода Салиева из Ташобласти – на свободу, но без наследства отца

Жительница Ташобласти Узбекистана находилась в неволе, когда умер ее отец, позже суд признал ее единственной наследницей, но она по сей день борется за свое имущество.

51-летняя Ирода Салиева не намерена сдаваться, пройдя не одно судебное разбирательство и написав несчетное количество жалоб, она дошла до Верховного суда Узбекистана.

6 июня ее принял новый председатель Верховного суда Узбекистана Козимджон Камилов, пообещавший ей все решить по закону.

Предыдущий председатель Шаюнус Газиев, у которого Салиева была на приеме месяц назад, тоже заверил ее, что разберется с проблемой: в 15-дневный срок «поставит на ней точку».

Но, когда Камилов попросил подчиненных принести дело Ироды, оказалось, что Газиев даже не удосужился востребовать это дело в Зангиатинском суде, находящемся в нескольких автобусных остановках от Ташкента.

«Всё имущество – только дочке»

История, рассказанная Салиевой председателю Верховного суда, типична для гражданских судов Узбекистана.

Ирода – единственная дочь Салиджана Салиева, являвшегося собственником богатого имущества, в том числе и большого дома в поселке Урта-аул Зангиатинского района Ташобласти.

Родители Ироды развелись, когда она была совсем маленькой, однако отец поддерживал с дочкой теплые отношения, они часто встречались.

При этом Салиев постоянно говорил, что Ирода его единственная дочь, и все имущество останется ей. А имущество было весьма солидным: и дом в Урта-ауле, и две трех- и однокомнатные квартиры, и еще один дом в Янгиюле, и две аптеки, и две автомашины.

Наследница первой очереди

В 2008 году инженера-технолога Ироду из-за попыток навести порядок на мясокомбинате, где она работала начальником цеха, арестовали и посадили.

Однако государство никаких финансовых претензий к ней не имеет, наоборот, Салиева сама предъявляет ему очень серьезные претензии. Но это, как говорится, совсем другая история.

Здесь важно другое: узнав, что его единственную дочь повезли в колонию, Салиев в 2008 году умер от сердечного приступа.

Завещания он не оставил, в результате чего Ирода в соответствии со статьей 1135 Гражданского кодекса Узбекистана автоматически стала наследницей первой очереди – в данном случае единственным владельцем всего имущества умершего отца.

О смерти Салиева дочке никто не сообщил, поэтому, обеспокоившись долгим молчанием, Ирода, когда ее выпустили летом 2010 года, сразу поехала в Урта-аул.

Здесь она узнала о смерти отца, а также ее поджидали другие неприятные сюрпризы. Неизвестная женщина по имени Турсуной представилась официальной женой Салиева, сказала, что от него у нее трое детей, и пускать в дом Ироду категорически отказалась.

Документы оказались фальшивыми

Новая жена, хотя Ирода предлагала разделить наследство отца по справедливости, не хотела давать законной наследнице даже одну копейку.

Поэтому ей пришлось в декабре 2010 года подать иск в Зангиатинский суд по гражданским делам.

Судьи под разными предлогами иск принимать отказывались, помогла только жалоба в Верховный суд. А когда в 2011 году процесс все-таки начался, на нем выяснились удивительные вещи.

Оказалась, что женщина, представившаяся новой женой, на самом деле не Салиева, а Бакиева, официального документа о регистрации брака не имеет, а тот, что был представлен суду, – поддельный.

Также поддельными оказались и все три метрики детей Бакиевой, где указывалось, что их родным отцом является Салиджан Салиев.

В итоге 27 апреля 2012 года суд вынес решение о том, что Ирода является «наследницей отца по всему имуществу».

Однако не определил, какое именно имущество следует взыскать с Бакиевых, и не подключил судоисполнителей. В итоге законная наследница, хоть и писала гневные письма, так и осталась ни с чем.

Помогут ли видеокамеры?

До сих пор лица, захватившие имущество Салиева, под разными предлогами затягивают судебное разбирательство. А судьи попустительствуют им в этом.

По данному поводу только в виртуальную приемную Ирода подала 50 заявлений, чем, как было отмечено на портале, поставила своеобразный рекорд.

Но пока ничего не добилась, хотя судьи не спорят с тем, что Ирода является единственной наследницей своего отца и ей должно принадлежать все его имущество.

А пока дело затягивается, люди, проживающие в доме Салиева, на всякий случай это имущество распродают.

Пока неизвестно, как новый председатель Верховного суда решит вопрос, ознакомившись с этим судебным делом.

Однако еще до встречи с Камиловым Ирода побывала в приемной Верховного суда, где ее заверили, что теперь наступит порядок: в залах на месте проведения процессов установят видеокамеры – и судьи станут выносить решение строго по закону.