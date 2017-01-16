Ищите работу? Здесь топ-10 вакансий от Минтруда Узбекистана

Министерство труда РУ объявило о запуске единой Национальной базы вакансий. Конечно, не обошлось без забавных ошибок, но предложения есть и с окладами.

Информационная система Минтруда Узбекистана объединяет сотни государственных и частных организаций и на сегодня предлагает около 58 тысяч рабочих мест по всей республике.

1. Врач общей практики

В Бувайдинский район Ферганской области требуется врач общей практики. Опыт работы не важен. Заявленная работодателем зарплата – 835,4 млн сумов, или 122 тысячи долларов по теневому курсу в месяц.

Очевидно, что авторы ошиблись во время публикации вакансии. К сожалению, таких огрехов на сайте Минтруда великое множество. Охранники, вахтеры и учителя «получают» десятки миллионов сумов. Поэтому рассмотрим позиции с реальными окладами.

2. Директор вычислительного центра

В офис компании «Инго-Узбекистан» С.А.С в Ташкенте требуется директор информационно-вычислительного центра с заработной платой от 3 млн сумов (440 долларов). На сайте страховой компании информации об этой вакансии нет.

3. Главный бухгалтер

АО «Узбекэнерго» объявило о поиске главного бухгалтера с окладом от 2,7 млн сумов (400 долларов). Соискатели с ташкентской пропиской должны обладать опытом не менее пяти лет на аналогичной должности.

4. Главврач

В Республиканский центр борьбы со СПИДом Каракалпакстана требуется главный врач. Региональный Минздрав обещает зарплату от 2,5 млн сумов, или 365 долларов при условии, если у соискателей имеется от пяти лет трудового стажа в должности главврача.

5. Менеджер

Компания ZTE Investment ищет менеджера с опытом работы от трех лет для работы в Ташкенте. Рабочие обязанности отдел кадров телекоммуникационного гиганта обещает объяснить в ходе собеседования. Месячный оклад – от 2,2 млн сумов, или от 320 долларов.

6. Директор колледжа

В строительный профессиональный колледж в Шаватском районе Хорезмской области требуется руководитель. Работодатель не обещает льгот соискателям, но предлагает конкурентную зарплату – 2,1 млн сумов, или 300 долларов.

7. Заместитель директора школы

Общеобразовательная школа № 286 Мирзо-Улугбекского района Ташкента находится в поиске заместителя директора. Соискателям обещают зарплату на уровне директора колледжа в провинции – 2,1 млн сумов. Опыт работы для администрации школы не важен.

8. Заведующий кафедрой

Джизакский Государственный педагогический институт имени Абдуллы Кадыри объявил о поиске сразу двух доцентов и пяти заведующих кафедрами. Работодатель обещает заработную плату в размере 1,9 млн сумов, или 280 долларов. Видимо, в преподавательско-профессорском составе ДГПИ активно проходит смена поколений. http://ish.mehnat.uz/vacancy/192027?type=2

9. Доцент

Филиал Ташкентского университета информационных технологий в Карши находится в поиске доцента. Работодатель предлагает стандартные льготы и зарплату в районе 1,8 млн сумов, или 260 долларов.

10. Врач-специалист

Биржа труда Мингбулакского района Наманганской области ищет врачей-специалистов. Опыт работы по специальности для работодателя не важен. Заявленная зарплата – 1,67 млн сумов, или 240 долларов.

Минтруда впервые запускает подобный сервис по всей республике. Логично предположить, что в пилотной версии будут ошибки. Интерфейс сайта далек от идеала, а двуязычная версия вовсе не выдерживает никакой критики.

Но уже сейчас с ним синхронизированы 85 министерств и ведомств. Ожидается, что все государственные организации, коих около 200 тысяч, будут вскоре подключены к Национальной базе вакансий.