Исмаил Адылов: О деятельности представителя Human Rights Watch

Я как один из ветеранов в борьбе за права человека в Узбекистане и бывший политзаключенный хочу остановиться на деятельности представителя Human Rights Watch в Центральной Азии Стива Свердлова.

Считаю, что я, будучи ветераном борьбы по защите прав и свобод граждан Республики Узбекистан, имею моральное право высказать критические замечания относительно деятельности Стива Свердлова.

За последние 10 лет я неоднократно пытался лично встретиться со Стивом, чтобы обсудить наши насущные проблемы, получить рекомендации, советы в целях улучшения деятельности возглавляемой мною НОПЧУ (Независимая организация по правам человека Узбекистана).

Но всегда получал одни отговорки, например, что у господина Свердлова нет свободного времени, у него очень много работы, хотя подобные контакты с местными активистами являются его прямой обязанностью.

Он же превратил работу Human Rights Watch в структуру, которая занимается в регионе исключительно его личными интересами или же интересами его круга.

На наши неоднократные просьбы в HRW и обращения в оказании посильной помощи нашей организации в виде приобретения оргтехники для улучшения решения проблем граждан Узбекистана мы получали отказ.

Хочу выразить отдельную благодарность представителям ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) в Ташкенте, которые помогли нам в обеспечении оргтехникой и мебелью для головного офиса, что, в свою очередь, положительно сказалось на работе в обеспечении прав и свобод граждан Узбекистана.

Осенью 2018 года я присутствовал в Варшаве (Польша) на конференции ОБСЕ по правам человека, где публично высказал свое разочарование работой HRW в Узбекистане, которая теперь и близко не сравнится с тем, как работали представители организации до Стива.

Но меня постоянно одергивали, не давали выступить, затем сидевшая на подиуме Умида Ниязова, руководитель «Узбекско-немецкого форума по правам человека», обратилась ко мне на узбекском: «Исмаил-ака, хватит уже…»

Встретившись же со Стивом Свердловым в вестибюле, я попросил его уделить мне немного времени, чтобы я смог предоставить ему пакет документов, подтверждающих истинное положение прав и свобод граждан Узбекистана.

Стив сказал подождать его там 15–20 минут, но в очередной раз обманул меня. Он не пришел…

В последний год в связи с благоустройством города Ташкента наши жилые дома были снесены.

Члены моей организации – генеральный секретарь Азиза Бабаханова с тремя несовершеннолетними детьми (мать-одиночка) и одна из ветеранов нашей организации Манзура Адилова, председатель Ташкентского городского отделения Нурулла Адилов и член этой семьи Шахноза Адилова – остались без домов и компенсаций из-за незаконного решения комиссии при хокимияте Шайхантахурского района Ташкента.

Я считаю, что все это – месть за нашу правозащитную деятельность. Также еще многие жители этой махалли остались без жилья. Но такая организация, как Human Rights Watch во главе с таким руководителем, как Стив Свердлов, на помощь гражданам не придет.

Хочется отдельно сказать о тесной дружбе Стива Свердлова с Надеждой Атаевой, президентом ассоциации «Права человека в Центральной Азии» (Франция). То, что Атаева, дочь коррумпированного чиновника-вора из Узбекистана (Алим Атаев – глава ГАК «Узхлебопродукт», 1997–2000 гг.), те же законы коррупции и лжи утвердила в правозащите – установил даже суд в Париже.

Атаева обманула всех, издав в 2010 и 2011 годах ложный фильм и доклад об Андижане 13 мая 2005 года. Она выдумала патологоанатома, выдав за него учителя из Коканда. Но эта ложь не стала поводом для Стива Свердлова и Human Rights Watch для прекращения сотрудничества с ней. И многих других международных правозащитников.

Теперь же стало известно, что сам Стив Свердлов совместно с Атаевой и еще рядом международных правозащитных организаций в 2016 году ложно выдали рентгенолога из Азербайджана за судмедэксперта, когда призвали Узбекистан расследовать смерть годом раньше под арестом в СИЗО СНБ бухарского предпринимателя Ильхома Ибодова.

Ложное заключение судебно-медицинских экспертов – это обман международной общественности. В результате такие действия позорят правозащиту.

Все вышеизложенное тянет на уголовное преступление и к правозащитной деятельности никакого отношения не имеет.

Исмаил Адылов – председатель НОПЧУ, лауреат премии Human Rights Watch 2001 года