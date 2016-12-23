Итоги года и прогнозы: что будет с долларом в Узбекистане в 2017-м

В уходящем 2016-м в Узбекистане постепенно падал курс национальной валюты. Каких изменений на валютном рынке стоит ожидать узбекистанцам в будущем году?

Доллар в последние месяцы рос и на официальном рынке, и на черном, регулярно устанавливая очередной исторический рекорд.

Рыночный курс

Неофициальный (он же рыночный, или базарный) курс доллара формировался в 2016 году независимо от решений Центрального банка РУз и состояния мировой экономики. На него лишь однажды было оказано влияние властей в течение этого года.

Проанализируем поведение доллара в самые важные моменты 2016 года в Узбекистане.

Ровно год назад за доллар на базарах Узбекистана предлагали 5 500 сумов. После Нового года был взят новый рубеж в 6 000 сумов. Рост валюты наблюдался до 16 мая. Затем курс внезапно снизился на 16%. Это событие было связано с предстоящим саммитом Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте. Власти на два дня девальвировали рыночный курс. С какой целью – для обычных граждан так и осталось загадкой.

Спустя несколько дней после саммита доллар снова пошел в рост. Волнения на нефтяном рынке и слабые темпы роста мировой экономики не помешали самочувствию американской валюты на рынке Узбекистана.

Смерть Каримова на валютном рынке не отразилась

Теневой курс валюты даже не отреагировал на сообщения о смерти первого президента РУз Ислама Каримова и на недельный период безвластия после его похорон. В начале сентября доллар демонстрировал удивительную стабильность. Ташкентские валютчики в течение месяца дружно держали курс на уровне 6 350 сумов.

Октябрь прошел под знаком роста, логическим завершением которого стал взятый долларом рубеж в 7 000 сумов в начале ноября. В эти дни в самом разгаре была предвыборная агитация, а исполняющий обязанности президента Шавкат Мирзиёев готовил реформы и улучшал отношения с соседями по Центральной Азии.

На международных биржевых торгах американская валюта в этот период заметно сдала.

Новость о грядущей валютной реформе и возможном введении свободной конвертации никак не отразилась на стоимости доллара у валютчиков. Это же можно сказать и о выборах президента Узбекистана. Курс «американца» в эти дни держался на уровне 6 900 сумов.

Падение валюты началось 16 декабря. Источники на черном валютном рынке объяснили Ц-1, что это привычное явление перед новогодними праздниками.

В это время население активно разменивает валютные накопления, готовясь к празднованию Нового года.

Государственный курс

График официального курса доллара в течение 2016 года показывает только умеренный рост. Среднегодовой рост американской валюты составил 14,5%. Если в январе 2016 года на Республиканской валютной бирже доллар торговался от 2 816 сумов, то к концу года за него просили 3 217 сумов.

Любопытна динамика роста за последние три месяца. С конца сентября официальный курс доллара вырос на 200 сумов. Если тенденция продолжится, то к концу года официальный курс доллара перевалит за 4 000 сумов.

На важнейшие геополитические, региональные и республиканские события «доллар в законе» не реагировал.

Что ожидать в 2017 году?

Ранее Кабинет министров Узбекистана вынес на общественное обсуждение проект постановления о введении особого валютного режима на территории свободных экономических зон. Свободная валютная конвертация для инвесторов и экспортеров призвана привлечь в Узбекистан валюту, острый дефицит которой наблюдается не первый год.

Если конвертация для инвесторов и экспортеров будет стопроцентной, спрос на валюту на черном рынке немного спадет.

Посленовогодний рост на черном рынке

Для населения свободная конвертация так и останется недосягаемой. Покупка иностранной валюты в отечественных банках будет строго лимитирована, а значит, свои позиции укрепит черный рынок. Спрос на доллары со стороны населения будет стабильно высок, рассказали Ц-1 в среде нелегальных валютчиков.

«С каждым годом после новогодних праздников доллар растет. Но, мне кажется, сильно поднимать курс не будут. Так и будут держать на уровне 7 000 сумов, – рассказал собеседник. – Хотя предпосылки к росту есть. Все больше людей ездят отдыхать, лечиться и учиться за рубеж, поэтому спрос на валюту не ослабнет».

По его словам, ЦБ поднимет официальный курс до 3 500, чтобы соотношение с рыночным стало 1:2.

Это приведет к некоторому повышению тарифов на Интернет, сотовую связь, к росту стоимости авиабилетов и пошлин на импорт. Постновогодний рост валюты станет причиной для повышения цен на импортные продукты.

Рост официального курса можно проанализировать и спрогнозировать с помощью хоть школьной линейки — настолько равномерно он растет. Если динамика сохранится, уже к маю официальный курс достигнет 3 500 сумов.

Как мы видим, ни официальный, ни теневой (в меньшей степени) курс валют в Узбекистане не связан с рыночными механизмами.

Напрашивается резонный вывод, что курс устанавливается не на бирже, а в кабинетах высоких начальников. На этом фоне разговоры о либерализации валютного рынка кажутся лишенными смысла.