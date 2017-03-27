Из Гулистанского университета выгоняют 18 фальшивых студентов

В столице Сырдарьинской области Узбекистана исключают из вуза 18 парней, поступивших методом «паровоза». Обманщикам грозит уголовное дело.

Скандал вокруг фальшивых студентов в гулистанском вузе разгорелся в середине марта.

«Служба безопасности «Халк Банка» в Сырдарьинской области при проверке личных сведений студентов обнаружила несоответствия», – рассказала корреспонденту Ц-1 Малохат Обидова, руководитель отдела кадров Гулистанского государственного университета.

Оказалось, что при сдаче государственных тестовых экзаменов в августе прошлого года 18 абитуриентов предоставили фальшивые паспорта и подделали титульные листы Государственного тестового центра.

Экзамены за них сдавали другие, более подготовленные люди – этот обманный способ поступления в вуз называется «паровозом». Обман был выявлен лишь спустя несколько месяцев после начала учебного года.

В середине марта четверо из этих студентов уже покинули вуз по собственному желанию. Но, вероятно, им придется отвечать перед законом за фальсификацию документов: милиция Гулистана проводит доследственные проверки.

«Паровозы» – не редкость в Узбекистане

По словам Обидовой, новое руководство учебного заведения намерено покончить с «паровозами» при поступлении. Такой обман, довольно часто встречающийся в Узбекистане, обычно осуществляется по договоренности с администрацией вуза и наблюдателями.

«И в этом учебном году с помощью «паровоза» и других способов обмана тысячи студентов пополнили вузы страны, – говорит один из преподавателей Гулистанского университета, не пожелавший представиться. – К сожалению, полностью покончить с этим можно только с установлением общественного контроля над тестированием. Процесс сдачи государственных тестовых экзаменов должен быть максимально прозрачным».