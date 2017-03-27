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    Из Гулистанского университета выгоняют 18 фальшивых студентов

    В столице Сырдарьинской области Узбекистана исключают из вуза 18 парней, поступивших методом «паровоза». Обманщикам грозит уголовное дело.

    Гулистанский государственный университет; фото: Guldu.uz
    Гулистанский государственный университет; фото: Guldu.uz

    Скандал вокруг фальшивых студентов в гулистанском вузе разгорелся в середине марта.

    «Служба безопасности «Халк Банка» в Сырдарьинской области при проверке личных сведений студентов обнаружила несоответствия», – рассказала корреспонденту Ц-1 Малохат Обидова, руководитель отдела кадров Гулистанского государственного университета.

    Оказалось, что при сдаче государственных тестовых экзаменов в августе прошлого года 18 абитуриентов предоставили фальшивые паспорта и подделали титульные листы Государственного тестового центра.

    Экзамены за них сдавали другие, более подготовленные люди – этот обманный способ поступления в вуз называется «паровозом». Обман был выявлен лишь спустя несколько месяцев после начала учебного года.

    В середине марта четверо из этих студентов уже покинули вуз по собственному желанию. Но, вероятно, им придется отвечать перед законом за фальсификацию документов: милиция Гулистана проводит доследственные проверки.

    «Паровозы» – не редкость в Узбекистане

    По словам Обидовой, новое руководство учебного заведения намерено покончить с «паровозами» при поступлении. Такой обман, довольно часто встречающийся в Узбекистане, обычно осуществляется по договоренности с администрацией вуза и наблюдателями.

    «И в этом учебном году с помощью «паровоза» и других способов обмана тысячи студентов пополнили вузы страны, – говорит один из преподавателей Гулистанского университета, не пожелавший представиться. – К сожалению, полностью покончить с этим можно только с установлением общественного контроля над тестированием. Процесс сдачи государственных тестовых экзаменов должен быть максимально прозрачным».

    Источник:Ц-1
    Темы: Образование в Узбекистане
    Теги: абитуриенты Гулистан Гулистанский университет обман студенты
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