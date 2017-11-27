Из Ташкента – в Шымкент на «черную пятницу»

Торговые центры казахстанской провинции по-прежнему лучше, чем в узбекской столице, и поэтому ташкентцы поехали туда на распродажу в «черную пятницу».

В торгово-развлекательных центрах Шымкента 24 ноября прошла ночь скидок на известные брендовые товары.

«Черная пятница» – не чуждое для ташкентцев явление, и, несмотря на таможенное ограничение на ввоз товаров, не превышающих в сумме 10 долларов, жители столицы Узбекистана также приняли участие в шымкентской распродаже.

Начало пути

Бюджетный путь «Ташкент – Шымкент» для шопоголиков начинается с Юнусабадского универсама. Отсюда до ближайшей пограничной зоны – в Черняевку ходят маршрутные такси за полторы тысячи сумов (2 доллара).

От конечной остановки маршрутки до КПП жителям столицы нужно пройти пешком около километра. Здесь же всем проходящим предлагают купить таможенную декларацию за тысячу сумов (0,1 доллара), «чтобы там время не терять».

Назойливые таксисты, в свою очередь, показывают рукой в сторону собравшейся очереди на КПП и предлагают пересечь границу в Капланбеке, мол, там народу поменьше. Стоимость такси до Капланбека – 10 тысяч сумов (12 долларов).

Вход в пограничную зону разделяет мужчин и женщин железным барьером. Женщин здесь в два-три раза больше, чем мужчин.

Некоторые из них умудряются протиснуться в мужское отделение, активно расчищая себе путь локтями. Зато быстрее всех оказываются «на той стороне».

В среднем на прохождение границы уходит около часа. Гражданам Узбекистана можно находиться на территории Казахстана более пяти дней без временной регистрации, просрочка карается штрафом в размере 10 МРП.

В Черняевке

Буквально на выходе из казахстанского КПП расположены пункты обмена валюты. Женщины в небольших помещениях меняют узбекские сумы на тенге по курсу 1:25.

При выходе из таможенного пункта начинает действовать закон о курении в общественных местах. Если блюститель порядка заметит в руках зажженную сигарету, то потребует штраф в размере 3500 тенге (11 долларов).

Добраться до остановки «Колос» в Шымкенте можно за полтора-два часа на маршрутках, ожидающих пассажиров в 20–30 метрах от «обменников». Прежде чем тронуться, водитель собирает с пассажиров таксу – 600 тенге (1,8 доллара). Стоит отметить, что по выходным цена за проезд увеличивается и составляет 800 тенге (2,5 доллара). Таксисты за этот же маршрут просят 1000 тенге (3 доллара).

Охота за скидками

По прибытии в «Колос» ташкентцам нужно продумать оптимальный маршрут к нужным торговым центрам. Ориентироваться на местности пользователям помогает мобильное приложение Google Maps.

Так как «черная пятница» славится скидками в вечерний период, узбекистанцам нужно заблаговременно бронировать номера в отелях, чтобы не попасть впросак и не остаться ночевать под открытым небом.

Но если мест в отелях не нашлось, можно быстро снять квартиру. Возле дороги «дежурят» женщины, которые предлагают путникам недорого переночевать в апартаментах. Цена вопроса – пять тысяч тенге (16 долларов) за одну ночь.

Разобравшись с ночлегом, потребители направляются в заранее намеченные торгово-развлекательные центры.

Среди 15 крупных торговых центров фаворитом ташкентских пользователей стал ТРЦ Shymkent Plaza, который местные жители ласково прозвали «Шымплазой». Он находится на проспекте Аль-Фараби, напротив областного Русского драматического театра.

NewYorker, LC Waikiki, Koton, Flo, DeFacto, Bershka и другие сети магазинов предоставили для покупателей скидки на одежду и обувь от 20 до 50%.

Немудрено, что в «черную пятницу» торговый центр «Шымкент Плаза» был забит людьми. Но для жителей Ташкента после прохождения границы любые «толкучки» и очереди нипочем.

С учетом скидок рубашка, брюки, свитер и ботинки на зиму обошлись потребителям в 31 тысячу тенге (100 долларов). В Ташкенте за этот же товар пришлось бы заплатить 2 млн сумов (250 долларов). В целом, покупатели довольны ценами.

Посетив торгово-развлекательные центры, ташкентские покупатели не оставили без внимания и рынки Шымкента, такие, как «Автонур», «Самал» и «Айна-Базар». Они напоминают оптовый рынок «Абу-Сахий» в столице Узбекистана.

На прилавках красуются товары из Китая и Кыргызстана, но некоторые продавцы уверяют, что вещи турецкие, фабричные. К примеру, джинсы здесь стоят от четырех тысяч тенге (12 долларов), зимние куртки – от 20 тысяч тенге (62 доллара).

Один из продавцов рассказал, что гости из Узбекистана в основном покупают стиральный порошок и конфеты.

Цены в Шымкенте на данные товары ниже ташкентских. К примеру, шестикилограммовый пакет порошка «Тайд» на рынках Шымкента стоит 2500 тенге, или 8 долларов, а в Ташкенте – 120 тысяч сумов (15 долларов). Также конфеты «Степ» можно купить по 1200 тенге за один кило (4 доллара), а в Ташкенте – 45 тысяч сумов (5 долларов).

В отличие от торговых центров, на рынках Шымкента не предусмотрена оплата покупки банковской картой. Потребителю нужно заранее снять или обменять деньги в любом банке или в обменном пункте, чтобы заплатить за товар наличными.

Возвращение

Довольные шопоголики возвращаются в родную обитель по тому же маршруту. Чтобы не было проблем с растаможкой вещей, люди заранее срывают бирки и ценники.

Перед входом в казахстанский КПП вдоль забора расположились женщины. Одни продают таможенные декларации, другие меняют валюту, третьи просят пронести в Узбекистан лапшу быстрого приготовления, конфеты и мыло за определенную сумму денег.

Однако желающих помочь не наблюдается. Прохождение границы из Казахстана в Узбекистан занимает вдвое меньше времени – около получаса.

По приезде домой «охотники за скидками» делятся впечатлениями и фотографиями купленных вещей в социальных сетях, а также собственными лайфхаками и координатами магазинов с наивысшими скидками.