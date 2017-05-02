Из-за роста доллара в Узбекистане дорожает еда и дешевеет жилье

Курс доллара на черном рынке Узбекистана сегодня достиг восьми тысяч сумов. Продавцы на базарах спешно меняют ценники, а рынок жилья «проседает».

Растет и «по-черному», и «по-белому»

За минувшие выходные американская валюта в Узбекистане опять подорожала. Сегодня за доллар на черном рынке дают 7900–8000 сумов. С начала года «американец» вырос более чем на 20%.

Официальный курс доллара на сегодняшний день составляет 3734,91 сума. С начала 2017 года этот показатель вырос на 16%, спровоцировав рост тарифов на мобильную связь, Интернет и пошлин на импорт. При текущих темпах роста официальный курс доллара к концу 2017 года может дойти до 4200 сумов.

Подорожали основные продукты

Участники реального валютного рынка не связывают скачок доллара с макроэкономическими факторами и слухами из Кабинета министров и Министерства финансов, где вершится судьба валютной реформы.

Источники Ц-1 в этих кругах объяснили, что очередной скачок доллара был прогнозируемым и отражает реальное положение в экономике.

Многие предприниматели со вчерашнего дня принялись обновлять ценники на свои товары. Продукты в среднем подорожали на 5–10%. Причем в этот раз подорожание коснулось не только импорта, но и отечественной продукции.

В первую очередь выросли цены на муку, сахар, подсолнечное масло, крупы, картофель. На остальные продукты питания цены остались прежними или повысились незначительно.

Стройматериалы и автотовары тоже дорожают

На строительном рынке «Джами» в Алмазарском районе Ташкента вслед за импортными строительными материалами подорожали и отечественные. Как нам объяснили продавцы, вся линейка продукции, включая отечественные материалы, покупается у оптовых продавцов за наличную иностранную валюту.

По этой причине продавцы розничной торговли устанавливают цены на товары, руководствуясь актуальным курсом доллара на черном рынке.

На автомобильном рынке в Сергелийском районе – аналогичная ситуация. Цены на моторные масла, аккумуляторы, шины и запасные части резко подорожали вслед за ростом курса доллара.

Дешевеют жилье и автомобили б/у

Только за месяц цены на жилье в Ташкенте на вторичном рынке упали на 3–4%, причем тенденция коснулась и ранее востребованных квартир в центре города. Специалисты отмечают, что на рынке недвижимости нет спроса на «вторичку». Потенциальные покупатели придерживают деньги в надежде на обвал цен. К тому же стабильно растущий доллар обесценивает доходы горожан, снижая их покупательскую способность.

Рынок б/у автомобилей также «просел». Это объясняется фактическим падением цен на новые автомобили в сумах из-за роста официального курса доллара. Однако новые машины, цены на которые установлены в долларах по государственному курсу, оказались в дефиците. В автосалонах GM Uzbekistan доступны только менее востребованные модели.