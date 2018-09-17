Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Узбекистан

    Из-за сбоев в Uzcard Центробанк возьмет контроль над платежными системами

    Центральный банк Узбекистана (ЦБУ) после программного сбоя в работе Uzcard будет регулировать платежные системы «в целях их стабильного функционирования», сказано в пресс-релизе ведомства.

    Фото: banki.ru
    Фото: banki.ru

    ЦБУ на время устранения неполадок просит граждан обналичивать деньги с пластиковых карт.

    Технические неполадки на данный момент устранены, идет процесс активации системы.

    Программный сбой в работе Единого общереспубликанского процессингового центра (ЕОПЦ), который обслуживает Uzcard, произошел вечером 15 сентября. Миллионы клиентов лишились возможности пользоваться средствами на картах, мобильные приложения не отображали актуальную информацию.

    17 сентября данные о балансе карт стали доступными, но платежи все еще не проводятся.

    На сегодняшний день в Узбекистане выпущено в обращение более 20 млн пластиковых карт Uzcard. Системой объединены 27 коммерческих банков. ЕОПЦ является монополистом в данной сфере.

    Темы: Экономика Узбекистана
    Теги: uzcard сбой Узбекистан узкард
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

    Выбор редактора

    Новости из Узбекистанa