Избиения в Касане: инвалида по зрению теперь избил участковый

Бехзод Хусейнов из махалли «Беруни» Касанского района Кашкадарьинской области, пострадавший от рук районного хокима, теперь был избит участковым милиционером.

27-летний Бехзод Хусейнов из махалли «Беруни» Касанского района Кашкадарьинской области Узбекистана с 24 октября находится под арестом в следственном изоляторе 64/5 поселка Шейхали.

Задержанию инвалида по зрению предшествовало его избиение участковым милиционером Шамаддином Соломовым. Инцидент возник накануне выхода статьи в Ц-1, рассказывающей о том, как хоким Касанского района Бахтиер Ражапов расправляется с лицами, которые посмели куда-то на него пожаловаться. В ней как раз говорилось, что в 2017 году хоким избил Безода Хусейнова.

По словам очевидцев, участковый Соломов пришел домой к инвалиду в сопровождении своего коллеги и потребовал, чтобы Бехзод пошел с ними в суд. При этом у хозяина дома на руках была 20-

дневная новорожденная дочка.

Парень стал объяснять, что никуда не может пойти с милиционерами, потому что у его жены Мукаддас были тяжелые роды – она еще не пришла в себя. И он должен ухаживать и за ребенком, и за супругой.

Соломов, придя в ярость, стал дергать парня за руки и наносить удары кулаками по всем частям тела. В итоге новорожденная малышка только случайно не выпала из рук Бехзода, однако хозяина дома тут же отвезли в суд, где его поспешно обвинили по статье 141 часть 1 Уголовного кодекса РУз – «Неподчинение органам власти», а затем заключили под стражу и доставили в СИЗО.

Формальным поводом визита участкового в дом к Хусейнову было несогласие инвалида, что участок в 6 соток, расположенный возле его дома, хоким Касанского района продал другому хозяину, и между претендентами на землю возникла легкая словесная перепалка.

А реальной причиной прихода участкового Шамаддина Соломова, как считают родные Бехзода, стало упорство его матери Мухайе Хусейновой, которая уже полгода находится в Ташкенте и жалуется на произвол хокима во все органы власти.

Все эти жалобы тоже связаны с ее сыном Бехзодом. Как рассказывалось в предыдущем материале Ц-1, молодой человек хотел воспользоваться правом, которое дал инвалидам президент Шавкат Мирзиёев, – в частности правом на получение земельных участков.

И в 2017 году в связи с этим Хусейнов попросил в хокимияте Касанского района полтора гектара земли. Но хоким Бахтиер Ражапов категорически отказал. Тогда-то Бехзод и решил позвонить в виртуальную приемную президента.

После этого хоким пригласил жалобщика к себе в кабинет, где первым делом схватил Бехзода за ворот рубашки и, порвав эту рубашку, стал бить инвалида, перемежая удары грязным матом. Затем потребовал подчиненных принести новую рубашку, те переодели Бехзода и сказали: «Пошел вон».

После этого мать Бехзода, забросив свою фирму «Мухайё чехра», в поисках справедливости отправилась в Ташкент.

24 октября после звонка от соседей о том, что произошло в ее доме, она тут же написала заявление в Генпрокуратуру и СГБ (Служба государственной безопасности) Узбекистана. Но пока никакой оперативной реакции не последовало.