Изобретательница остается в Таштюрьме – медики никак не вынесут заключение

В Ташкенте продолжается суд над фармацевтом-изобретателем Рахимой Очиловой, но с перерывами из-за ее болезни, которая, однако, не становится поводом для изменения меры пресечения.

Бектемирский районный суд Ташкента 12 ноября продолжил слушания по делу фармацевта и изобретательницы Рахимы Очиловой.

55-летняя женщина рассказывала суду о своей жизни, о том, как во сне ей приходят ценные идеи о создании новых медицинских препаратов.

Вчерашние слушания были редкими: на заседании присутствовала и подсудимая.

Раньше процесс постоянно откладывался, а однажды даже состоялся в следственном изоляторе из-за болезни Рахимы, усугубляемой ее нахождением с июня этого года в Таштюрьме.

К примеру, 5 ноября, родственники Очиловой, пришедшие в суд, были в недоумении: зал заседаний Бектемирского суда был совершенно пустым. Как выяснилось, подсудимую в связи с ухудшением здоровья неожиданно забрали на медицинскую экспертизу.

Родственники надеялись, что в тот день суд удовлетворит ходатайство ее адвоката и отпустит женщину домой под подписку о невыезде, но через сутки стало известно, что ее лишь вернули в тюремную санчасть.

Дело давно лопнуло

Близкие изобретательницы до сих пор не могут понять, за что ее судят, – на процессе давно выяснилось, что ни у кого из заявителей она денег не брала.

По словам мужа Очиловой Эльдара Турдыева, адвокаты нашли документы, подтверждающие, что 100 тысяч долларов на приобретение оборудования у заявителей взял некий Борис Ким, осужденный за это еще в 2015 году.

«Выходит, что Рахиму судят по уголовному делу, которое завершилось еще три года назад, причем в отношении совсем другого лица», – говорит Турдыев.

На позапрошлом судебном заседании, состоявшемся 29 октября, махалля «Янгиабад» Кибрайского района Ташкента поручилась за Очилову, попросив суд поместить фармацевта-изобретателя под домашний арест в связи с плохим состоянием здоровья.

Однако обвинение и истцы, бывшие партнеры Очиловой, категорически отказались удовлетворить ходатайство. Заявители не согласились даже на вариант, предложенный мужем Очиловой, – отпустить ее под залог. По словам Турдыева, родственники уже приготовили деньги в размере 12 млн сумов (1500 долларов США).

Киму долг простили…

Рахима Очилова находится под арестом с 23 июня этого года по обвинению по статье 168 часть 3 пункт «а» Уголовного кодекса РУз – «Мошенничество».

Бывшие партнеры фармацевта обвинили ее в невозвращении 100 тысяч долларов, которые были внесены ими для создания предприятия по выпуску лекарств, изобретенных Очиловой.

Один из заявителей – Ильхом Джураев сказал на суде, что деньги получил осужденный Борис Ким, при этом последний часть суммы вернул, но остался должен еще 89 тысяч долларов, которые они ему простили, так как «у того сильно болела мама».

Следствие по делу Очиловой вело ГУВД (Главное управление внутренних дел) Ташкента, которое обошлось даже без допросов ключевого обвиняемого, очных ставок и предъявления улик.