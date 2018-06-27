Известного в РУз журналиста Никиту Макаренко лишили профессиональной премии

27 июня автора «Газеты.uz» Никиту Макаренко без объяснения причин лишили премии «Журналист года» прямо перед церемонией награждения.

Конкурс «Лучший журналист года» регулярно проводится Творческим союзом журналистов Узбекистана в День работников печати и СМИ.

Накануне Никиту Макаренко пригласили на репетицию церемонии, в ходе которой огласили его имя в качестве победителя, пишет «Газета.uz».

Однако сегодня, 27 июня, журналисту заявили, что он лишен премии, причем это якобы случилось перед самым началом церемонии награждения.

«Я считаю, что мне нанесено тяжелейшее оскорбление. Жюри было вправе не наградить меня премией. И это было бы нормально. Но исключение из списков в день церемонии является возмутительным и, несомненно, умышленным унижением, – заявил Макаренко. – Лично мне кажется, что был продемонстрирован конкретный сигнал: независимым журналистам на таких мероприятиях не рады».