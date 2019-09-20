К бухарскому чеканщику пришли из Бюро принудительного исполнения

Рахматилло Кулиев заболел – после видеообращения к президенту Узбекистана о невозможности лишения его исторической мастерской, к нему явились из Бюро принудительного исполнения генпрокуратуры РУз.

Сегодня утром четверо сотрудников Бюро принудительного исполнения (БПИ) при Генпрокуратуре Узбекистана явились в бухарское медресе «Гаукушон», где на протяжении почти 50 лет располагается мастерская чеканщиков.

Сотрудники БПИ потребовали от мастера исполнить решение суда от 25 июля, постановившего удовлетворить иск Региональной инспекции по защите и охране памятников и освободить 19 из 22 худжр (келий) для нового арендатора.

При этом представители БПИ проигнорировали тот факт, что окончательное решение по этому делу все еще не принято, так как Кулиев подал документы на обжалование в Верховный суд Узбекистана.

Как рассказал Ц-1 сын чеканщика Истам Кулиев, судебных приставов даже не волновало состояние здоровья пожилого мастера, ухудшившееся от всех этих передряг.

«Отцу стало плохо: у него поднялось давление. Я увез его домой. Но сотрудникам наплевать на это, они требуют его присутствия. После долгих уговоров мне все же удалось перенести этот процесс на следующую неделю», – говорит Кулиев-младший.

Богатая история и сомнительное будущее

Известный мастер-чеканщик из Бухары Рахматилло Кулиев тщетно пытается отменить решение местных чиновников о передаче большей части медресе «Гаукушон» новому арендатору.

Кулиев и другие ремесленники на основании заключенных договоров долгие годы за свой счет содержали здание медресе в надлежащем виде и не дали ему разрушиться, как это произошло с множеством других пустующих памятников архитектуры Бухары.

Мастерам удалось возродить и развить практически утраченное в свое время ремесло бухарской чеканки. Здесь бесплатно обучались подростки, которые сегодня стали большими мастерами.

Тут же устраивались фольклорные мероприятия, где демонстрировалась богатая культура и этнографическая история Узбекистана, проводились мастер-классы по приготовлению национальных блюд.

Несмотря на это, в январе текущего года Региональная инспекция по защите и охране памятников заключила договор аренды на часть «Гаукушона» с неким ООО «Асилбек нури».

Закрытый тендер, глухой суд

При этом никаких предупреждений об объявлении конкурса чеканщик не получал, хотя неоднократно заранее в письменном виде извещал инспекцию о готовности участвовать в нем со своими инвестиционными обязательствами.

Два судебных заседания, первое состоялось в Каганском городском суде Бухарской области 17 мая, второе – в Хорезмском областном суде (апелляционные слушания) 25 июля, удовлетворили иск инспекции и обязали ремесленника освободить 19 из 22 худжр в медресе для нового арендатора.

30 августа Кулиев обратился с обжалованием этих решений в Верховный суд Узбекистана.

Отчаявшись найти поддержку в судебной системе, 17 сентября Рахматилло записал видеообращение к главе государства, где рассказал, что 49 лет назад это здание было передано мастерам-чеканщикам самим первым секретарем Компартии УзССР Шарафом Рашидовым для сохранения и развития древнего искусства чеканки.

В своем обращении ремесленник говорит, что местные власти пытаются выжить его из этого здания, и просит наказания для чиновников, препятствующих сохранению и развитию древнего искусства страны.