Как Фергана не дождалась Шавката Мирзиёева

Власти Ферганы с начала февраля наводили порядок в центре и готовили к открытию библиотеку. Но президент Узбекистана не приехал.

Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Фергану ожидался 7–8 февраля. Прошло и восьмое, а высокого гостя все нет.

Официально его приезд никто не обещал, но в городе очень ждали высоких гостей. В этом убедился корреспондент Ц-1, побывавший в Фергане.

Выдраили центр города

Вероятно, к приезду главы государства намеревались приурочить открытие Ферганского филиала президентской библиотеки. Здание у городского стадиона сотрудники коммунальных служб тщательно выдраивали, начиная с первых дней февраля.

8 февраля на парковке по соседству спешно укладывали свежий асфальт.

У недавно открывшегося Дворца искусств, которому присвоили имя Ислама Каримова, ближе к полудню газон был подстрижен, а тротуар – идеально чист.

На аллее у Центрального парка латали тротуарную плитку. Неподалеку за работой наблюдали десятки солидных мужчин с папками.

На вопрос, что здесь происходит, никто не давал вразумительного ответа. Работники городского хокимията отмолчались. Кассирша в фастфуде лишь испуганно покачала головой.

Утром того же дня госинспекция перекрыла движение по улице Сайилох, где тоже активно наводили порядок.

Но примерно в полдень все переменилось: перекрытую дорогу открыли, милиционеры и гаишники покинули свои посты на центральных улицах, чиновники с папками исчезли с улиц, большинство «озеленителей» – тоже. Стало понятно, что тревога была ложной: президент не приехал.

Рынок отремонтировали

Об этом визите в Фергане говорили больше недели. В фейсбук-сообществе «Ферганская долина» 2 февраля появилось сообщение, что президент приедет не позже 7 февраля. Пост активно комментировали, слухи подпитывались действиями местных властей.

К примеру, 1 февраля в городе внезапно закрылся на ремонт вещевой рынок у Центрального дехканского базара. За пару дней там успели подлатать плитку, законопатить металлическими и фанерными щитами неприглядные места.

«Президент знает наши проблемы»

Жители города очень ждали главу государства, с которым они связывают надежды на решение острого вопроса с перебоями газо- и электроснабжения.

«Мы верим президенту, – говорит уличный продавец, торгующий советскими значками. – Он, как никто, знает все наши бытовые проблемы, и о том, что свет отключают. У нас еще ладно, а в районах, например в Бувайде и Багдоде, электричество дают на несколько часов – едва успеешь зарядить мобильный. Все устали от перебоев с газом. Из-за этого дома плохо отапливаются, приходится греться буржуйками. Дети сидят на уроках в куртках».

Житель Ферганы верит, что президент может навести порядок в Ферганской долине. – Нужно, чтобы хоким ездил в общественном транспорте, «делал базар» на Центральном рынке, чтобы знать, чем живет простой люд, – рассуждает он. – Шавкат Мирзиёев – тот человек, который заставит чиновников оторваться от кресел.

Большинство опрошенных горожан тоже признались, что верят в положительный исход мирзиёевских реформ. Но есть и другие мнения.

«Знаете, куда выложена дорога благими намерениями… – говорит таксист Олим, разочарованный одним из нововведений. – Президент уже запретил «дамасы» в Андижане (запрет на частный извоз пассажиров на малолитражках Chevrolet Damas. – Ред.). Разве это правильно? «Буханки» – это основной транспорт в Фергане. Автобусы не такие эффективные. Они медленные, неудобные».

Олим считает, что нельзя что-то запрещать, не подготовив полноценной замены.