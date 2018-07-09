Как меняется облик Ташкента при новом хокиме

На пешеходном «Бродвее» милиционеры не гоняют уличных музыкантов, столица преображается от яркой иллюминации, а в парках наконец-то появляются удобства для инвалидов.

С назначением бизнесмена Джахонгира Артыкходжаева хокимом столицы Ташкент стремительно преображается. При городской администрации организован общественный совет, куда входят специалисты по городскому планированию. Хоким также пригласил российских специалистов из КБ «Стрелка», которые проектировали парк «Зарядье» в Москве.

Недавно после реконструкции открылся Парк Мирзо Улугбека (бывший Тельмана). При обновлении парка, известного своими крутыми спусками, архитекторы продумали инфраструктуру для удобства инвалидов-колясочников и пожилых людей.

На пешеходной улице Сайилгох («Бродвей») милиционеры не гоняют уличных музыкантов, которые выступают здесь до глубокой ночи. Ну а ночные патрули лояльно относятся к группам праздношатающихся молодых людей и влюбленных парочек.