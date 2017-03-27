Как Мирзиёев по Ташкенту ездил: открыл мосты и обустроил двор

Президент Узбекистана 25 марта объездил четыре района столицы. В образцово-показательный двор на Юнусабаде во время визита не пускали даже «скорую».

В минувшие выходные президент Узбекистана прокатился за рулем личного автомобиля «Шевроле Малибу» по некоторым районам Ташкента.

Он побывал на нескольких крупных ташкентских стройках и, как прошлый раз, заехал в неприметный двор дома № 1 в Юнусабадском районе столицы. По слухам, Мирзиёев навещает там давнего знакомого – уже второй раз за минувшие полгода.

Мост, путепровод и махаллинский центр

На Чиланзарском районе он открыл путепровод на пересечении проспекта Бунёдкор и улицы Мукимий.

В Бектемирском районе президент проинспектировал работу моторного завода, в Яшнабадском – дал старт восстановлению Первушинского моста.

Но самая масштабная и полуофициальная программа этого дня ждала главу государства в Юнусабадском районе. Там Шавкат Мирзиёев открыл долгожданный мост через канал Бозсу и новый махаллинский центр в 19-м квартале.

Что связывает Мирзиёева с двором дома № 1?

Если быть точнее, президент прибыл во двор местного ЖЭКа у дома № 1, за бывшим рестораном «Саратон».

По официальной версии, цель визита президента – открытие махаллинского центра, оборудованного камерами видеонаблюдения, с помощью которых инспектора по профилактике правонарушений будут следить за безопасностью в этом дворе. В других ташкентских дворах таких камер пока нет.

Местные жители говорят, что таким вниманием их двор обязан давнему знакомому президента, который якобы здесь проживает. Именно к нему на званый обед в бывший ресторан «Саратон» и приезжал Мирзиёев. Кстати, в сентябре прошлого года его приезд в этот двор, тогда еще в статусе врио президента, проходил по похожему сценарию: визит в махаллинский центр и обед в ресторане.

Никто из жильцов, опрошенных корреспондентом Ц-1, не указал на этого человека. Но все утверждают, что именно благодаря ему коммунальщикам пришлось превратить обычный ташкентский двор в образцовый.

Местные жители говорят, что во время сентябрьского визита Мирзиёев грубо отчитал сотрудников ЖЭКа за неудовлетворительное состояние двора дома № 1, куда он заглянул неожиданно для всех.

Идеальный порядок – за пару дней

В этот раз десант служб по благоустройству из Юнусабадского, Мирабадского и Учтепинского районов высадился в 19-м квартале за несколько дней до приезда президента.

На уборку прилегающих территорий отрядили даже бюджетников из соседних школ. Коммунальщики выкрасили фасады многоэтажек, стоящих по маршруту следования кортежа президента. Дорожные службы спешно сменили асфальтовое покрытие на дорогах. Рабочие бригады трудились в две смены.

К 25 марта во дворе дома № 1 появилась одна из лучших детских площадок в Ташкенте.

Строители установили новые качели, горки и детские тренажеры, а также обустроили автостоянку. По периметру коммунальщики разбили газоны и цветочные клумбы.

Никого не впускали и не выпускали

Владельцам придорожных магазинов и кафе накануне настоятельно порекомендовали демонтировать навесы и освежить фасады зданий. Строительные площадки попросту обтянули защитными пленками.

В субботу местным жителям порекомендовали не покидать свои квартиры (в сентябре даже из окон запрещали выглядывать), а владельцам автомобилей запретили заезжать во двор.

Местные жители рассказали, что уже с шести утра в пятницу, 24 марта, милиционеры начали обходить все квартиры с требованием отогнать машины за пределы двора.

«В прошлый раз соседка не могла попасть домой к маленьким детям. Милиция просто не пускала, пока президент находился «на плове» в «Саратоне», – говорит местная жительница Гуля. – На этот раз ждать пришлось даже карете «скорой помощи».

Двор – соседям на зависть

Большинство жильцов преображению двора обрадовались. Но жители соседних домов недовольны – жалуются: за пределами «избранного двора» дороги остались разбитыми, дворы – неухоженными, вместо современных детских площадок – покосившиеся аттракционы советских времен да пни от срубленных деревьев.

«Начальник ЖЭКа Привалова каждый год обещает детские площадки. Но дело не сдвигается с мертвой точки. Вместо детских площадок появляются автостоянки. Деревья рубят, на их месте ставят машины», – пожаловались во дворе дома № 3.