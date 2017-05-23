Как обойти блокировку сайтов на мобильных устройствах в Узбекистане?

Узбекистан продолжает ограничивать доступ на некоторые ресурсы через мобильные устройства. Ц-1 рассказывает, как обойти блокировку «Узбектелекома».

Запреты в «мобильном» тренде

Пользователи отмечают ограничение доступа к некоторым сайтам на мобильных устройствах в Узбекистане. Об их полной блокировке речь не идет, поскольку на ПК веб-ресурсы запускаются.

По данным Digital Report, сейчас количество абонентов мобильного Интернета в Узбекистане превышает 13 млн человек и постоянно растет. Для сравнения, абонентов широкополосного доступа в Интернет всего 1,8 млн человек.

Подавляющее большинство пользователей используют мобильные устройства для получения доступа к сети Интернет.

По этой причине репрессивная политика властей против «неблагонадежных» сайтов наблюдается в первую очередь в мобильной сети. Однако обойти блокировку национального оператора связи «Узбектелеком» не составит труда.

Браузер-анонимайзер

Для обхода блокировки в мобильной сети применяются те же инструменты, что и для ПК. Самый распространенный – бесплатный браузер-анонимайзер TOR, точнее, его мобильная версия.

Приложение отправляет данные через множество промежуточных пунктов и не оставляет следов, из-за чего определить страну входа не представляется возможным.

К минусам TOR можно отнести невысокую скорость доступа. В ряде случаев требуемый ресурс не запускается из-за использования IP-адреса из черного списка.

VPN-сервис

VPN-сервис меняет местоположение клиента и шифрует все передаваемые данные.

С помощью приложения можно не только просматривать заблокированные страницы в браузере, но и другие приложения. VPN-сервис приходит на помощь при сеансах видео и голосовой связи в популярных мессенджерах (WhatsApp, Skype).

Недостаток VPN-сервисов заключается в лимите трафика и скорости доступа при использовании демоверсий. Безлимитный трафик и высокая скорость доступны только в платных версиях. Годовая подписка обходится в среднем в 50–60 долларов.

Дополнение к браузеру

Некоторые браузеры для мобильных устройств обладают встроенным VPN-агентом. Нужно лишь выбрать необходимую опцию в настройках приложения.

Для остальных браузеров разработаны расширения типа FreeGate. Достаточно скачать и установить FreeGate, после чего можно формально подключаться к сети из любой точки земного шара.

Прокси-сервер

Получить доступ к заблокированному сайту в мобильной сети можно через сайт-анонимайзер, указав ссылку в адресной строке. За неудобством использования прокси-сервера скрывается небезопасность соединения.

Пользовательские данные могут получить третьи лица. Этот вариант подходит, скорее, для разового, чем для регулярного использования.

Отличие платных приложений от бесплатных заключается в скорости доступа и лимите трафика. В Узбекистане платными VPN-агентами пользуются преимущественно на ПК, поскольку скорость доступа в Интернет в мобильной сети не позволяет загружать большеразмерные файлы.

К тому же тарифы на мобильный Интернет в республике, в отличие от соседних Казахстана и Кыргызстана, остаются неадекватно высокими.

Что блокируют в Узбекистане?

После андижанских событий 2005 года в Узбекистане заблокировали несколько независимых новостных и аналитических ресурсов.

На протяжении нескольких лет специально созданный отдел Службы национальной безопасности Узбекистана заблокировал доступ к информационному агентству «Фергана», сайту Uzmetronom, Узбекской службе BBC и новостному сайту Uznews.net.

Российские информационные издания, объективно освещавшие события в Узбекистане, также попали под репрессии.

В частности, ограничения коснулись «Русского репортёра» и «Медузы». Последнее издание с переменным успехом остается доступным для читателей из Узбекистана.

Несколько лет блокируются голосовые и видеозвонки в популярных мессенджерах (Skype, Viber, WhatsApp). Официально «Узбектелеком» опровергает сообщения о блокировке.