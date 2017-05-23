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    Как обойти блокировку сайтов на мобильных устройствах в Узбекистане?

    Узбекистан продолжает ограничивать доступ на некоторые ресурсы через мобильные устройства. Ц-1 рассказывает, как обойти блокировку «Узбектелекома».

    Мобильные устройства; фото с сайта: a-che.ru
    Мобильные устройства; фото с сайта: a-che.ru

    Запреты в «мобильном» тренде

    Пользователи отмечают ограничение доступа к некоторым сайтам на мобильных устройствах в Узбекистане. Об их полной блокировке речь не идет, поскольку на ПК веб-ресурсы запускаются.

    По данным Digital Report, сейчас количество абонентов мобильного Интернета в Узбекистане превышает 13 млн человек и постоянно растет. Для сравнения, абонентов широкополосного доступа в Интернет всего 1,8 млн человек.

    Подавляющее большинство пользователей используют мобильные устройства для получения доступа к сети Интернет.

    По этой причине репрессивная политика властей против «неблагонадежных» сайтов наблюдается в первую очередь в мобильной сети. Однако обойти блокировку национального оператора связи «Узбектелеком» не составит труда.

    Браузер-анонимайзер

    Для обхода блокировки в мобильной сети применяются те же инструменты, что и для ПК. Самый распространенный – бесплатный браузер-анонимайзер TOR, точнее, его мобильная версия.

    Приложение отправляет данные через множество промежуточных пунктов и не оставляет следов, из-за чего определить страну входа не представляется возможным.

    К минусам TOR можно отнести невысокую скорость доступа. В ряде случаев требуемый ресурс не запускается из-за использования IP-адреса из черного списка.

    VPN-сервис

    VPN-сервис меняет местоположение клиента и шифрует все передаваемые данные.

    С помощью приложения можно не только просматривать заблокированные страницы в браузере, но и другие приложения. VPN-сервис приходит на помощь при сеансах видео и голосовой связи в популярных мессенджерах (WhatsApp, Skype).

    Недостаток VPN-сервисов заключается в лимите трафика и скорости доступа при использовании демоверсий. Безлимитный трафик и высокая скорость доступны только в платных версиях. Годовая подписка обходится в среднем в 50–60 долларов.

    Дополнение к браузеру

    Некоторые браузеры для мобильных устройств обладают встроенным VPN-агентом. Нужно лишь выбрать необходимую опцию в настройках приложения.

    Для остальных браузеров разработаны расширения типа FreeGate. Достаточно скачать и установить FreeGate, после чего можно формально подключаться к сети из любой точки земного шара.

    Прокси-сервер

    Получить доступ к заблокированному сайту в мобильной сети можно через сайт-анонимайзер, указав ссылку в адресной строке. За неудобством использования прокси-сервера скрывается небезопасность соединения.

    Пользовательские данные могут получить третьи лица. Этот вариант подходит, скорее, для разового, чем для регулярного использования.

    Отличие платных приложений от бесплатных заключается в скорости доступа и лимите трафика. В Узбекистане платными VPN-агентами пользуются преимущественно на ПК, поскольку скорость доступа в Интернет в мобильной сети не позволяет загружать большеразмерные файлы.

    К тому же тарифы на мобильный Интернет в республике, в отличие от соседних Казахстана и Кыргызстана, остаются неадекватно высокими.

    Что блокируют в Узбекистане?

    После андижанских событий 2005 года в Узбекистане заблокировали несколько независимых новостных и аналитических ресурсов.
    На протяжении нескольких лет специально созданный отдел Службы национальной безопасности Узбекистана заблокировал доступ к информационному агентству «Фергана», сайту Uzmetronom, Узбекской службе BBC и новостному сайту Uznews.net.

    Российские информационные издания, объективно освещавшие события в Узбекистане, также попали под репрессии.

    В частности, ограничения коснулись «Русского репортёра» и «Медузы». Последнее издание с переменным успехом остается доступным для читателей из Узбекистана.

    Несколько лет блокируются голосовые и видеозвонки в популярных мессенджерах (Skype, Viber, WhatsApp). Официально «Узбектелеком» опровергает сообщения о блокировке.

    Источник:Ц-1
    Темы: Интернет в Центральной Азии, СМИ и журналисты Узбекистана
    Теги: блокировка сайтов Интернет в Узбекистане интернет-цензура в Узбекистане мобильная связь
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