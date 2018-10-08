Как Париж встретит президента Узбекистана?

Шавкат Мирзиёев 8 октября начинает визит во Францию – правозащитники в этой стране готовят ряд требований, которые необходимо разрешить узбекистанскому президенту.

8-9 октября состоится первый официальный визит главы Узбекистана Шавката Мирзиёева во Францию по приглашению президента Эммануэля Макрона.

Визит помимо ожиданий, на которые надеется Ташкент от сотрудничества с ведущей европейской державой, прежде всего является символом выхода Узбекистана из изоляции и признания его демократическими странами мира.

Последние более десяти лет правления первого президента Узбекистана Ислама Каримова центральноазиатская республика находилась в мировой изоляции и считалась страной-изгоем из-за положения с правами человека и тотальной коррупцией.

С приходом в 2016 году к власти Шавката Мирзиёева страна начала меняться: был принят ряд законов и постановлений, направленных на улучшение с правами человека, но правозащитники считают, что Узбекистану еще есть над чем работать.

Илья Нузов, руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии Международной федерации за права человека (FIDH), рассказал, что на прошлой неделе его организация отослала два письма – президентам Франции и Узбекистана.

Андижан и другое

В письме, адресованном Макрону, активисты просят его поднять на встрече с Мирзиёевым ряд вопросов, посвященных правам человека в Узбекистане.

«В первую очередь мы требуем провести расследование Андижанской трагедии (13 мая 2005 года. – Прим. Ц-1). До сих пор не привлечены к ответственности те, кто дал команду стрелять по людям. У Узбекистана есть обязательства перед мировым сообществом – провести полное расследование тех событий», – рассказывает Нузов.

Кроме того, FIDH просит главу Узбекистана расследовать случаи насильственных исчезновений граждан страны в годы правления Каримова. Судьба десятков человек, пропавших в 90-х и 2000-х годах, в основном это верующие мусульмане, так и остается нераскрытой, что обрекает их семьи на ежедневные страдания.

Факты исчезновения людей задокументированы базирующимся во Франции узбекистанским «Клубом пламенных сердец».

FIDH убеждена, что согласно обязательствам перед ООН Ташкент должен провести расследование фактов исчезновения людей и сказать семьям, где находятся их родные, а в случае смерти – указать на места захоронения и выплатить компенсации за причиненные страдания.

Компенсация Таджибаевой

Также в послании к Макрону активисты просят озвучить и вопрос выплаты компенсации основательнице «Клуба пламенных сердец» правозащитнице из Узбекистана Мутабар Таджибаевой, как того потребовала комиссия ООН 1 октября 2015 года.

Активистка из Маргилана была арестована в 2005 году после Андижанской бойни, подверглась изнасилованию, пыткам, а затем принудительной стерилизации.

Во время визита Мирзиёева в Париж Мутабар намерена организовывать пикет активистов, которые собираются потребовать от узбекистанского лидера реальных реформ в стране.

Нузову пока сложно прогнозировать, включат ли все эти вопросы в повестку дня встречи двух президентов.

«Очевидно, что в первую очередь будут обсуждать экономику. Но даже если Макрон задаст Мирзиёеву вопрос из нашего списка – это отнюдь не гарантирует их положительного разрешения», – признает Илья.

Он вспоминает, что ранее FIDH уже просила Макрона поднять вопрос об освобождении крымского режиссера Олега Сенцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Но Сенцов все еще находится в тюрьме.

По словам Нузова, также они просили организовать встречу Мирзиёева с правозащитниками в Париже. Но ответа пока не последовало.

В целом FIDH положительно оценивает деятельность Шавката Мирзиёева в Узбекистане. Он отметил сотрудничество с международными организациями, освобождение политзаключенных, визит Генсека ООН, разрешение вернуться в страну ветерану узбекистанской правозащиты – 78-летнему Талибу Якубову.

«Риторика президента поменялась, но ряд проблем все еще не решен…» – резюмирует Нузов.