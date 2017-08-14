Как пенсионеры Ташкента занимаются здоровым образом жизни

В ташкентском парке Гафура Гуляма уже с раннего утра собираются поклонники йоги, волейбола, велосипеда, бега трусцой, спортивной ходьбы и плавания.

Что дает здоровый образ жизни? Прежде всего – молодость. Жизнь становится длиннее. И, конечно же, самое главное в ней – здоровье.

Быть здоровым – это естественное желание каждого человека. Здоровье – понятие не только биологическое, но и социальное. Хорошее здоровье – это радостное восприятие жизни, высокая трудоспособность.

Как вести здоровый образ жизни? Во-первых, заниматься спортом и соблюдать распорядок дня. Во-вторых, закаляться. И, в-третьих, правильно питаться.

Кто ведет правильный образ жизни – полон энергии и сил, у такого человека всегда хорошее настроение и постоянное желание что-то делать.

Бодрость и хорошее самочувствие отличают такого человека, и он может зарядить своей положительной энергией окружающих. Человек, который следует правильному образу жизни, легче переносит проблемы и невзгоды.

Помните лозунг: «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!»

Здоровый образ жизни – основа здоровья и активности.