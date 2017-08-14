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    Как пенсионеры Ташкента занимаются здоровым образом жизни

    В ташкентском парке Гафура Гуляма уже с раннего утра собираются поклонники йоги, волейбола, велосипеда, бега трусцой, спортивной ходьбы и плавания.

    В ташкентском парке Гафура Гуляма; фото: Ц-1
    В ташкентском парке Гафура Гуляма; фото: Ц-1

    Что дает здоровый образ жизни? Прежде всего – молодость. Жизнь становится длиннее. И, конечно же, самое главное в ней – здоровье.

    Быть здоровым – это естественное желание каждого человека. Здоровье – понятие не только биологическое, но и социальное. Хорошее здоровье – это радостное восприятие жизни, высокая трудоспособность.

    Как вести здоровый образ жизни? Во-первых, заниматься спортом и соблюдать распорядок дня. Во-вторых, закаляться. И, в-третьих, правильно питаться.

    Кто ведет правильный образ жизни – полон энергии и сил, у такого человека всегда хорошее настроение и постоянное желание что-то делать.

    Бодрость и хорошее самочувствие отличают такого человека, и он может зарядить своей положительной энергией окружающих. Человек, который следует правильному образу жизни, легче переносит проблемы и невзгоды.

    Помните лозунг: «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!»

    Здоровый образ жизни – основа здоровья и активности.

    Источник:Ц-1
    Темы: Здоровье, Здравоохранение
    Теги: Здоровье пенсионеры спорт Узбекистан
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