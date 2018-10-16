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    Как попасть на прием в Комитет женщин Узбекистана?

    Представительницы разных регионов Узбекистана рассказали Ц-1, как безуспешно пытались попасть на прием к председателю Комитета женщин Танзиле Норбаевой: путь им преградила охрана.

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    Ожидание в офисе Комитета женщин Узбекистана 11 октября 2018 года; фото: Татьяна Довлатова

    Председатель Комитета женщин Узбекистана Танзиля Норбаева проводит прием граждан по четвергам. И именно в этот день, 11 октября, к ней пытались пройти женщины из Бухарской, Хорезмской, Кашкадарьинской областей страны.

    Но охранники не позволили посетительницам подняться на третий этаж здания, где и ведет прием Норбаева.

    На требование женщин сказать, почему их не пропускают, охранник ответить ничего не смог.

    «Может, вы имеете «черный список», в котором указано, кого пускать на прием к председателю, а кого нет?» – поинтересовалась жительница Хорезма Зульфия Худайберганова.

    Но охраной был дан один ответ: «Велено не пускать».

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    Стены Комитета женщин Узбекистана; фото: Татьяна Довлатова

    Не выдержав такого отношения, посетительницы позвонили в виртуальную приемную президента и рассказали об этом инциденте.

    «Ну, ладно, я временно проживаю в Ташкенте, могу прийти на прием в следующий четверг, а вот женщины из других регионов республики, получается, впустую потратились на дорогу? А она отнюдь не дешевая!» – возмущается Худайберганова.

    По словам ташкентской правозащитницы Татьяны Довлатовой, в Комитете женщин Узбекистана не в первый раз закрывают дверь перед посетительницами в единственный приемный день.

    На момент написания статьи Ц-1 не смог дозвониться ни по одному из указанных на сайте данной организации телефонов для получения комментария, почему был сорван прием граждан в минувший четверг: на звонки никто не отвечал, несмотря на начавшийся рабочий день, другой номер откликался включавшимся факсом.

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    У двери приемной Танзили Норбаевой… Фото: Татьяна Довлатова

    В то же время, признается Довлатова, толку от приема в Комитете женщин мало. У нее сложилось впечатление, что эта организация существует лишь для показухи, а ее председатель не имеет веса и полномочий решать вверенные ей по статусу вопросы.

    Летом этого года правозащитница попала на прием к Норбаевой, чтобы рассказать чиновнице о малоимущей гражданке Ольге Смирновой, у которой на руках 22-летняя дочь-инвалид и бедственные условия жизни: развалившаяся мебель, отклеившиеся обои, прогнившие полы, текущий унитаз, поломанные стулья, старая газовая плита…

    Но Норбаева неожиданно прервала прием, сообщив, что ее срочно вызывают «наверх».

    И Довлатова довольствовалась только тем, что оставила в приемной заявление и 16 фото, подтверждающих бедственное положение Смирновой.

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    Посетительниц поразило богатое убранство в Комитете женщин; фото: Татьяна Довлатова

    Как потом рассказала правозащитнице Смирнова, эффект от посещения Довлатовой Комитета женщин все-таки был. К ней пришли из данного госучреждения и посоветовали провести субботник: помыть облезлые полы и выкинуть мебель.

    На что Ольга ответила: «А спать я на чем буду?» Письменного ответа Смирновой в комитете так и не дали.

    Между тем в последнее время наблюдается активизация Комитета женщин Узбекистана. Его руководитель впервые признала проблему бытового насилия против женщин в стране и начала, по крайней мере на словах, говорить о готовности государства заступиться за жертв и предложить им помощь.

    В сентябре Танзиля Норбаева объявила о начале работы «горячей линии» для жертв домашнего насилия, надо позвонить по номеру 1146. Ц-1 испробовал «линию» – по крайней мере оператор отвечает на звонок.

    Также Комитет женщин намерен открыть 130 шелторов по стране, где жертвы насилия могут найти временное прибежище и защиту. Объявлялось, что в будущем комитет создаст коворкинг-центры, где женщины смогут получить профессиональные навыки и знания.

    Источник:Ц-1
    Темы: Права женщин
    Теги: Комитет женщин Узбекистана Танзиля Норбаева
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