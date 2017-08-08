Как прокуроры Узбекистана у народа тротуар своровали…

Генеральная прокуратура Узбекистана в самом центре Ташкента захватила городские тротуары, отгородив их решетками.

Непропорционально большая часть тротуаров в центре Ташкента, в районе Ц-1, пролегавших у здания Генеральной прокуратуры Узбекистана, оказалась во владении ведомства.

Их присоединили к прилегающей к зданиям Генпрокуратуры территории, огородив высокой решеткой.

На оставшихся для пешеходов крохах тротуара установлен знак «Остановка запрещена», но там припаркованы десятки автомашин работников прокуратуры. Все действо происходит по обе стороны улицы Академика Яхье Гулямова (бывшая улица Гоголя).

Глядя на эти решетки, невольно задаешься вопросом, в чьем же ведении находятся тротуары?

Ответ на него можно найти в «Правилах организации работ по благоустройству населенных пунктов с учетом современных архитектурно-градостроительных требований», утвержденных Кабинетом министров страны в марте 2009 года.

В разделе документа «Работы по благоустройству территорий» в пункте «Дорожно-мостовое хозяйство» говорится, что к элементам дорожно-мостового хозяйства относятся дорожное полотно проезжей части улиц, тротуары, остановочные навесы, подземные переходы, мосты и путепроводы, бортовые бордюры, водоотводящие сети и другие сооружения; что капитальный и текущий ремонт дорожно-мостового хозяйства проводится специализированными подрядными организациями согласно проектно-сметной документации и адресным спискам.

Вместе с архитектором Валерием Ганиевым, жителем махалли «Шахрисабз», расположенной в микрорайоне Ц-1, мы прогулялись по центру Ташкента.

И вот что мы увидели…

Во время видеоселекторного совещания 2 августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил:

«Я, извините меня, конечно, очень не люблю прокуроров. Говорю об этом открыто. Если спросите, почему, я отвечу. Я был хокимом (главой администрации) района, хокимом области, и знаю не понаслышке, как эти бессовестные ведут себя. Я очень хорошо знаю, что, когда становятся прокурорчиками, у них даже походка меняется. Возгордившись, они не признают людей. Я очень хорошо знаю обо всем этом.

Мы назначили нового генпрокурора, очистили органы прокуратуры от прежнего мусора, поменяв 80 процентов сотрудников. Но все равно в прокуратуре работают 15–20 процентов людей, оставшихся от прежней воровской системы.

В частности, [прокурор Ташкентской области Джамшид] Файзиев тоже является человеком этой системы. Мы все равно очистим до конца прокуратуру от таких людей. Либо прокурор будет работать честно, либо мы вообще покончим с прокуратурой. Прокуроры стали бедой народа. Если не будут работать честно, то уйдут все.

Посмотрите на их дома, на автомобили, на которых они ездят. Они что, изобрели атомный реактор? Один-два дурака – не умеют даже правильно написать свою фамилию. Они стали прокурорами по блату. Еще и кичатся. Я не люблю их, потому что они не работают. Сейчас мы работаем с людьми, которые сами стараются работать честно», – сказал Мирзиёев.

«Слава богу, мне обо всем известно, – продолжил президент. – Пока что я бросил веревку и наблюдаю, но в один миг покончу с этой проблемой. Никто и никогда не сможет шутить с государством. Никто и никогда. На первом месте всегда, еще раз повторюсь, всегда должен стоять народ. Был у нас один прокурор по фамилии Мухиддинов. Но он сел в тюрьму на несколько лет. Для нас никто не сможет стать авторитетом, кроме народа».

Ну что тут сказать?

Будем ждать – вернут ли прокуроры народу тротуар?