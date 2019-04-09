Как пять семей в Каракалпакстане лишились домов и земель

Суд Ходжейлийского района Каракалпакстана без ведома ответчиков лишил их земельных участков в Нукусе, заселенных ими в 70–80-х годах прошлого века.

О решении Ходжейлийского районного суда по административным делам, принятом 11 июля 2018 года, люди, которых оно непосредственно коснулось, узнали недавно и совершенно случайно.

Как выяснилось, суд рассмотрел исковое заявление руководителя частной фирмы «Атамурат Д» Рано Абдирахмановой об отмене пяти решений хокима города Нукуса.

Эти решения были приняты с 2008 по 2016 год и касались выделения земельных наделов по улице Бируни в Нукусе для индивидуального строительства пятерым гражданам: Усербаю Каипову, Хамидулле Палимбетову, Сарсенбаю Байниязову, Ахмету Мамбеткаримову и Венере Уснатдиновой. Всего около 22,5 сотки.

Истец и судья

Истец Рано Абдирахманова обосновала свою претензию тем, что 1 апреля 1996 года фирма ее покойного супруга «Атамурат Д» получила 1 гектар 30 соток земли решением хокима Нукуса под номером 80/4-1.

Абдирахманова рассказала суду, что после смерти ее мужа она взяла на себя руководство фирмой и тогда обнаружила, что часть из выделенной ее мужу земли хокимият передал под индивидуальное строительство пятерым людям.

Судья Ерпулат Бердиев исковое заявление женщины удовлетворяет. Основание: до решения властей Нукуса о разрешении на индивидуальное строительство земля была выделена фирме Абдирахмановой.

При этом судья не обращает внимания на факт бездействия фирмы относительно спорной земли в течение… 21 года. Он также посчитал необязательным приглашать на заседание ответчиков, которые не знали о поданном иске и принятом решении.

Когда ответчики хотели обжаловать принятое решение, административный суд Каракалпакской Республики отказался принять жалобу, сославшись на то, что срок ее подачи вышел.

Сосед рассказал

О том, что их лишают земли и домов, пять нукусских семей узнали от соседа Рустама Рахимова. Он рассказывает, что в феврале этого года обратился к одному адвокату, и тот, узнав его адрес, сообщил, что в прошлом году в суде защищал интересы Рано Абдирахмановой, и судья удовлетворил ее иск.

«Приехав домой, я рассказал об этом соседям, они не поверили…» – говорит Рахимов.

Один из домовладельцев – Хамидулла Палимбетов рассказывает, что, услышав от соседа новость, 14 февраля поехал в Ходжейлийский суд и там получил копию решения по всем пяти домом.

«А нас в суд никто не приглашал», – констатирует он.

Все пятеро домовладельцев наняли адвоката, который, изучив судебные материалы, увидел, что к делу пришита справка из почтового отделения о якобы отсутствии адресатов на указанных местах.

Надежда на Ташкент…

70-летний Сарсенбай Байниязов говорит Ц-1, что все пять семей давно проживают на улице Бируни: кто 15, а кто и все 20 лет.

«Самый старый дом – мой, построил я его в 1975 году, а в 1982-м получил решение тогдашнего хокима города», – с волнением рассказывает Сарсенбай-ага.

Сегодня пятеро домовладельцев обивают пороги уже чиновников в Ташкенте: 26 марта были на приеме в Верховном суде Узбекистана, будет ли толк?