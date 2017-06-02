Как расстреливали Андижан. Карта событий

На карте Андижана больше нет проспекта Чулпон, на котором погибли от пуль сотни горожан, но мы все же напомним, где это происходило в тот страшный день.

Власти Узбекистана сделали все для того, чтобы никто никогда не узнал правды о случившемся в Андижане 13 мая 2005 года.

Следы затирались тщательно: день за днем и год за годом.

Смыта кровь с улиц, стерты следы пуль, перекрашены стены.

Похоронены тела в безымянных могилах.

Не проведено справедливое расследование, не допущены международные эксперты.

Многие свидетели трагедии убиты, брошены в тюрьмы либо запуганы.

Улицы и проспекты переименованы, некоторые здания снесены.

Демонтирован памятник Бобуру, на площади у которого расстреливали демонстрантов.

Остались только выжившие, которые продолжают свидетельствовать.

Свидетели, которые не молчали

Спустя 12 лет после трагедии предварительные доклады правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), опубликованные летом 2005 года, так и остались самыми полными источниками сведений о событиях в Андижане в тот день.

Эти отчеты базируются на рассказах свидетелей, которые, по понятным причинам, опасаются называть свои имена, на статьях журналистов, оказавшихся в центре событий (среди них – главный редактор Ц-1 Галима Бухарбаева). В них сообщается и о правительственной версии событий, которая существенно отличается от картины, описанной свидетелями и участниками событий.

Мы попытались отразить на карте Андижана места и события того страшного дня в истории города, чтобы о них помнили, несмотря на то что проспект Чулпон теперь называется улицей Узбекистанской, нет памятника Бобуру на прежнем месте, а площадь перед хокимиятом так и осталась безымянной.

Мало надежды на независимое расследование

«Я не думаю, что независимое расследование Андижанских событий состоится, потому что для этого нет политической воли ни у узбекского правительства, ни у иностранных партнеров», – считает Дейрдре Тайнан, директор по Центральной Азии Международной кризисной группы – организации по предотвращению конфликтов.

По ее словам, обе стороны сегодня сфокусированы на окне возможностей, которое открылось в Узбекистане со сменой лидера.

Эксперт уверена, что Андижанские события и «антирекорды» Узбекистана в сфере нарушения прав человека должны быть на повестке дня. Международным субъектам (организациям и странам) вряд ли стоит рассчитывать на настоящие реформы в Узбекистане, если эти сложные вопросы будут проигнорированы.