Как Салих упек в турецкую тюрьму активистку из Хорезма

Истерика охватила узбекского оппозиционера Мухаммада Салиха, когда у его дома в Турции появилась Нафосат Оллошукурова и спросила за развязанную против нее клеветническую кампанию.

Галима Бухарбаева

Конфликт между лидером так называемого Народного движения Узбекистана (НДУ) и демократической партии «Эрк» Мухаммадом Салихом и активисткой и блогером из Хорезмской области Нафосат Оллошукуровой — теперь уже должен разрешить турецкий суд.

Как рассказала Ц-1 Оллошукурова, 34-летняя мать двоих детей, известная в соцсетях под именем Шабнам, в настоящее время она находится в Турции и ожидает начала судебного процесса по поданному ею иску против Салиха.

Активистка из Хорезма хочет привлечь 72-летнего оппозиционера к ответственности за продолжительную клеветническую кампанию, которая велась против нее на Интернет-ресурсах Салиха. А после личной встречи с ним она была вынуждена добавить к своим претензиям и нанесение физического и морального ущерба, от чего пострадали и ее пятилетние дочери-близняшки.

«В Узбекистане, несмотря ни на что, во время наших протестов и других выступлений местные власти находили в себе силы нас выслушать, мы могли хотя бы высказаться, — говорит Оллошукурова, — в случае же с Салихом его терпения едва хватило на минуту, он начал кричать и говорить на повышенных тонах с первой секунды своего появления, а затем бросился на меня, чтобы вырвать и разбить мой телефон…»

По словам Нафосат, она держала в руке телефон, чтобы показать Салиху фотокопии клеветнических статей и просто грязи, которая печаталась о ней на сайте партии «Эрк», — это были прямые доказательства и факты…

Но седовласый оппозиционер, «борец за демократию» в Узбекистане, не хотел честного разговора и выяснения отношений, что называется, по-мужски… Он предпочел насилие и донос: как кошка бросился на телефонный аппарат и растерзал его, а затем побежал «стучать» в полицию.

«Салих поранил мою руку, не скажу, что до травмы, но было больно, он испугал моих дочек, они обе бросились ко мне и начали плакать», — рассказывает активистка.

Затем по вызову «борца за демократию» прибыла турецкая полиция, и Нафосат с маленькими девочками были задержаны и отправлены в изолятор временного содержания для иностранцев в Стамбуле, по сути в тюрьму, где им пришлось оставаться 20 дней.

Эти события произошли 1 марта этого года в городке Шиле, провинции Стамбула, где уже много лет во внушительном особняке под опекой турецких властей проживает «неизменный лидер узбекской оппозиции», один из основателей Народно-демократической партии Узбекистана «Бирлик», а затем партии «Эрк» Мухаммад Салих.

Испытывает ли он угрызения совести по поводу того, что сдал в полицию и упек в тюрьму мать с двумя малолетними детьми, известную активистку, свою землячку, в конце-концов (Салих тоже уроженец Хорезма), которая лишь хотела честного разговора лицом к лицу? — ответ отрицательный.

Мухаммад Салих подал встречный иск, и по давно заведенной им традиции обвиняет Нафосат Оллошукурову в работе на спецслужбы Узбекистана, что она якобы вторглась в его дом (с двумя малышками) с целью его физического устранения.

А еще не так давно Салих восхищался Нафосат, искал с ней связи, хотел подружиться и переманить в свой лагерь, писал, что она должна стать примером для всего Узбекистана, как человек незаурядной смелости и принципиальности.

Заочное знакомство оппозиционера и активистки произошло в 2019 году и причиной тому стало дело хорезмского журналиста Махмуда Раджабова.

В апреле того года Раджабов возвратился в Узбекистан из Турции, где встречался с Мухаммадом Салихом и вез домой подарки от оппозиционера — книги.

Во время осмотра его багажа в аэропорту Ташкента эти книги привлекли внимание, в итоге у журналиста были изъяты 26 единиц печатной продукции, а также ноутбук и телефон.

Когда Раджабов добрался до своего дома в Гурленском районе Хорезмской области, то узнал, что сведения о нем уже были переданы в органы внутренних дел по месту жительства и против него возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда».

Нафосат Оллошукурова, проживавшая в соседнем Багатском районе, хорошо знала журналиста, и не могла не прийти к нему на помощь, узнав, что он находится под следствием и ему угрожает тюремный срок.

Махмуд Раджабов категорически отрицал свою вину, указывал на то, что следствие не может привести доказательств того, что конфискованные у него книги являются экстремистскими и запрещенными в Узбекистане.

Положение журналиста на протяжении нескольких месяцев держало в напряжении и страхе всю его семью, родные с ужасом воспринимали каждый его вызов на допрос, боясь, что домой он не вернется.

Когда 20 сентября 2019 года в их дом снова пришли сотрудники милиции и попытались забрать Раджабова на допрос, то его молодая невестка с двухмесячным ребенком на руках схватила баклажку с бензином и пригрозила самосожжением, если они не оставят ее тестя в покое.

После этой трагической сцены Махмуд Раджабов и его родные, а также друзья и товарищи решили устроить марш на Ташкент, пройти более чем 1000 километров, чтобы лично встретиться с главой МВД Узбекистана Пулатом Бабаджановым, поговорить с ним начистоту и поставить точку в этом вопросе.

Марш начался 21 сентября, вместе с Махмудом в походе участвовали около 30 человек, среди них его родные, а также коллеги и соратники, как активистка и блогер Нафосат Оллошукурова.

Акция транслировалась через социальные сети, репортажи с места события вела Нафосат. В это время, по ее словам, она получила смс-ку от Мухаммада Салиха, который, заполучив от кого-то номер ее телефона, выразил поддержку участникам похода.

На второй день, когда ходоки из Гурлена уже миновали столицу Хорезмской области город Ургенч, к ним подъехали милицейские машины и один автобус. Это были представители начальника милиции Хорезмской области генерала-майора Даврона Назармухамедова.

Днем ранее сам Назармухамедов пытался отговорить Раджабова и его сторонников от похода, но поскольку не мог обещать, что дело против журналиста о контрабанде будет прекращено, то марш на Ташкент продолжился.

Во второй раз власти не церемонились. Они напали на идущих людей, силой затолкали всех в автобус и доставили в Управление внутренних дел (УВД) Хорезмской области.

Затем последовал скорый суд, который приговорил журналиста Махмуда Раджабова и активистку Насофат Оллошукурову к 10 суткам ареста, остальных ходоков отправили по домам.

Нафосат рассказывает, что во время ареста ее били, несколько раз ударили в живот, и причиной такого обращения стали три смс-ки от Салиха, которые он послал ей до, во время и после похода.

По словам активистки, о третьем сообщение от лидера НДУ она и не знала, так как ее телефон был конфискован, но прочитавшие смс-ку сотрудники милиции получили, по их мнению, явное свидетельство того, что участники марша на Ташкент действовали по указке засевшей за бугром оппозиции…

«Эти смс-ки от Салиха оказали мне медвежью услугу, — делится Нафосат, — я не была знакома с ним, никогда не общалась, и вдруг меня бьют и требуют признаний, что мы участники заговора, чуть ли не госпереворота».

От избиений состояние Оллошукуровой резко ухудшилось, и даже милиция поняла, что содержать ее в следственном изоляторе становится опасно, девушка может скончаться. И тогда ее перевели… в психбольницу.

В областной психиатрической больнице в городе Ургенче Нафосат проведет следующие три месяца. Все это время, ее по словам, ее лечили принудительно, ежедневно вводили в организм по пять различных медикаментов, от которых она впадала в состояние полного транса, не могла двигаться, мыслить, говорить.

«Я просто лежала, я не могла ничего делать, меня отключали, превращали в овоща, инвалида», — рассказывает она.

Выйти на свободу и вернуться к своим в то время двухлетним дочерям Нафосат Оллошукурова смогла лишь 28 декабря 2019 года. Почти месяц ей потребовался, чтобы прийти в себя, избавиться от последствий психотропного лечения.

На свободе она узнала, что пережитое возымело эффект — дело против журналиста Махмуда Раджабова было прекращено, ее же саму уволили с работы, будучи выпускницей Института иностранных языков в Ташкенте, она работала учителем английского в колледже Олимпийского резерва в Ургенче.

Косо и с подозрением на Нафосат стали смотреть в махаллинском комитете, где она проживала, молодая женщина чувствовала, что ее не оставят в покое, не позволят жить спокойно и содержать своих детей.

В итоге Нафосат оказалась перед дилеммой: оставаться в Узбекистане, где ее занесли в «черные списки» и лишили средств к существованию, или же последовать советам сочувствующих из-за границы и выехать из страны?

В итоге 18 января 2020 года вместе с дочками она вылетела на Украину, где находились некоторые представители узбекской оппозиции и гражданского общества, обещавшие встречу и помощь.

На Украине Оллошукурова подала документы в Управление Верховного Комиссариата ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) с просьбой о предоставлении убежища в третьей стране. Международная организация, зарегистрировав ее и детей в качестве ищущих убежища, начала оказывать помощь.

Проживание на Украине, как рассказывает Нафосат, сблизило ее с находившимися там выходцами из Узбекистана, а особенно — с представителями узбекского гражданского общества и оппозциии.

Она регулярно общалась с журналисткой Малохат Эшонкуловой, которая сотрудничала с Мухаммадом Салихом и некоторыми узбекскими активистами, проживающими в Европе.

К сожалению, делится Оллошукурова, близкое знакомство с оппозицией вызвало в ней больше разочарования, чем уважения и желания более тесной совместной работы.

«Там не было идей и целей, желания помогать людям в Узбекистане, ничего плодотворного, а больше конфликтов, грязных сплетен и другой позорной возни», — рассказывает Нафосат.

К ней, как к хорошо пишущему автору и блогеру, обратились с заказом написать несколько критических, а если быть точными, клеветнических материалов о некоторых видных активистах Узбекистана, с которыми конфликтовал Салих, но она отказалась.

«Я ответила, что будь я таким человеком, который выполняет заказы, продается и пишет под диктовку клевету и грязь, я могла бы жить припеваючи в Узбекистане Шавката Мирзиёева, но это не про меня, я за правду», — говорит Нафосат.

Отказ Оллошукуровой от сотрудничества на таком уровне очень скоро превратил ее саму в мишень для нападок со стороны Мухаммада Салиха и своры его сторонников.

В 2021 году на сайте партии «Эрк» и соцсетях Салиха начали регулярно появляться публикации или упоминания о Нафосат, что она является засланным шпионом со стороны узбекских властей, что она работает на Службу государственной безопасности (СГБ) Узбекистана.

При этом, делая подобные заявления, Салих и его люди ни разу не удосужились привести хоть какие-то доказательства предъявленных обвинений. Нет, они просто рубили с плеча, при этом, не видя и не понимая, что оскорбляют человека, делают больно патриоту своей страны, молодой женщине, матери, перенесшей и потерявшей так много за последние пару лет.

Но худшей подлостью по словам Нафосат стало письмо Мухаммада Салиха в УВКБ ООН. Нафосат узнала о нем, когда 28 октября 2021 года получила отказ Миграционной службы Украины на предоставление ей убежища.

Как оказалось, седовласый оппозиционер посчитал, что клеветнических и оскорбительных материалов о Нафосат Оллошукуровой недостаточно, за неподчинение и отказ прислуживать ему он решил наказать ее по полной программе.

Нафосат рассказывает, что в Миграционной службе Украины ей позволили взглянуть на письмо Салиха, прочесть его с компьютера, в нем он призывал не верить Оллошукуровой, не предоставлять ей убежища, отказать в любой помощи.

Украинские власти, конечно же, не хотели разбираться в хитросплетениях этого случая. Оллошукуровой посоветовали не обращаться в суд, так как она его проиграет, но «заработает» постановление о депортации.

Лучшее же в ее случае, пока у нее незапятнанные документы, выехать с Украины в любую страну, где не требуется получение визы, ей рекомендовали Грузию или Турцию.

На собранные ее родными и знакомыми деньги Нафосат с двумя дочками 12 января прибыли в Стамбул. Там ей удалось снять небольшую квартиру, восстановить онлайн-уроки по английскому языку, чтобы иметь небольшой заработок.

Нахождение в Турции, неподалеку от городка, где проживает Мухаммад Салих, не могло не зародить в голове Нафосат Оллошукуровой мысль о том, что ей следует навестить этого «демократа», спросить у него, глядя прямо в глаза, почему он клеветал на нее, почему разрушил возможность получить убежище ей и ее детям в безопасной для них стране?

В конце февраля она отправилась в городок Шиле, чтобы найти дом Салиха. По словам Нафосат, у нее были снимки его особняка, они были опубликованы в Интернете. Она показала фото местным таксистам и описала проживающего там хозяина, очень скоро ее доставили прямо к порогу салиховского дома.

Но идти к нему напрямик активистка сразу не решилась. Она посчитала, что будет правильнее сначала обратиться в местный отдел полиции, что и сделала.

«Я рассказала в полиции, что проживающий в их районе человек регулярно публикует клевету и всякую грязь в мой адрес, что его ложь лишила меня возможности получить убежище через УВКБ ООН», — говорит Нафосат.

Заявление было принято, и, как продолжает Нафосат, ей обещали в течение пяти дней с ней связаться и рассказать о результатах. Но пять дней миновали, ей никто не звонил, никаких сообщений не было.

Тогда, 1 марта, Нафосат вместе с двумя дочками решила снова ехать в Шале, чтобы лично встретиться с Салихом и высказать ему в лицо свои претензии и призвать к ответу.

Когда она оказалась у дома Салиха, то открывший ей дверь мужчина попросил ее войти внутрь и подождать, Нафосат отказалась, сказав, что боится оставаться в закрытом помещении, желает говорить во дворе или на улице.

Через мгновение появился сам Салих, рассказывает Нафосат, его лицо было перекошено от гнева, он сходу начал кричать: «какая еще провокация, какая клевета!» Приблизившись к Оллошукуровой, он продолжал орать, вопрошая, чего она от него хочет?

Нафосат пыталась говорить спокойно, она сказала, что пришла, чтобы спросить, почему он публикует о ней всякие гадости, ложь и клевету, что она ему сделала плохого? Затем показала на свой телефон, что в нем сохранены все копии клеветнических материалов, она может ему показать, если у него есть желание во всем честно разобраться.

«В это время Салих бросился на меня, начал драться за телефон, в конечном итоге сумел его вырвать и со всей силой бросить на землю», — рассказывает Нафосат. — Мои дочки испугались, бросились ко мне, стали плакать, сам Салих побежал в дом, как выяснилось позже, чтобы вызвать полицию».

Что было дальше, нам известно. Нафосат Оллошукурова, чей первый арест, заключение, а затем принудительное лечение в психбольнице в Ургенче в 2019 году — случились с подачи Мухаммада Салиха, — отправится теперь уже в турецкую тюрьму, но не одна, а с малышками-дочками: месть и подлость «демократа», «лидера узбекской оппозиции» не знает границ…

Галима Бухарбаева — главный редактор Ц-1