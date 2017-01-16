Как Шавкат Мирзиёев разносил членов правительства Узбекистана

Президент Узбекистана на заседании Кабмина в Ташкенте раскритиковал работу вице-премьеров, включая Рустама Азимова, а глав некоторых госкомпаний уволил.

Выступая на расширенном заседании Кабинета министров 14 января, глава узбекского государства Шавкат Мирзиёев жестко, в свойственном ему стиле, раскритиковал работу правительства в 2016 году.

Последнее китайское предупреждение

Президент посетовал на то, что объемы производства в автомобильной промышленности Узбекистана сократились почти втрое, а уровень локализации не превышает 20%.

Он призвал вице-премьера Улугбека Розукулова реформировать систему развития узбекского автопрома, объявив ему при этом выговор.

«Моя самая большая претензия к вам – это поверхностная работа над развитием экспорта, – заявил Мирзиёев. – Заместитель премьер-министра должен прилагать больше усилий, лишь тогда будет результат».

Речь идет об экспорте автомобилей производства GM Uzbekistan в страны ближнего зарубежья. За период с 2011-го по 2016 год поставки отечественных автомобилей на российский (читай: главный) рынок упали в пять раз. Причем тенденция падения сохраняется.

В мае 2016 года в Ташкенте арестовали генерального директора завода GM Uzbekistan Тохира Джалилова и его заместителей. Следствие обвиняло высокопоставленных менеджеров в реэкспорте автомобилей.

Валютная выручка от экспорта продукции GM Uzbekistan в Россию и Казахстан – одна из основных статей дохода бюджета Узбекистана.

Выговор также был объявлен заместителю премьер-министра Гуломжону Ибрагимову, в сферу ответственного которого входит Комплекс по вопросам геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности.

«Если мы продолжим прикрываться высокопарными словами, завтра мы не сможем обеспечить стабильное развитие страны. Потом уже будет поздно», – приводит слова президента УзА.

Мирзиёев пригрозил Ибрагимову отставкой в случае провала поставленных перед ним задач.

Не оправдали надежд

Мирзиёев поручил уволить руководителей государственных компаний «Узнефтмахсулот» и «Узэлтехсаноат» Бахтиёра Султанова и Эркина Иминова.

Он обратил внимание на задолженность госкомпании «Узнефтмахсулот» в размере 1 трлн сумов (146 млн долларов по теневому курсу).

«Несмотря на огромные капитальные вложения в 2010–2016 годах, которые составили почти 20 миллиардов долларов, снизилась добыча жидких углеводородов и природного газа. При этом импорт данного сырья увеличился в 1,3 раза. Постоянно срываются сроки реализации крупных и жизненно важных проектов. Почему за последние пять лет в отрасли нет никаких новостей?» – задался вопросом президент.

Эркин Иминов, по мнению руководителя страны, «совершенно не отвечает требованиям времени». Подконтрольная ему отрасль находится в «аморфном состоянии».

Шавкат Мирзиёев подверг критике руководителей ряда ведомств и государственных компаний за невыполнение прогнозных показателей по итогам 2016 года.

В частности, досталось главам «Узкимёсаноата» «Узбекнефтегаза», «Узбекэнерго», Госкомгеологии, «Узстандарта», «Узагротехсаноатхолдинга», «Узфармсаноата», «Узстройматериалов».

Отдельно о медицине

Обращаясь к министру здравоохранения и вице-премьеру Адхаму Икрамову, Мирзиёев обратил внимание на слабое техническое оснащение сельских врачебных пунктов, беспорядок в работе скорой медицинской помощи, коррупцию и недостаточную квалификацию врачей.

Отдельно президент остановился на проблеме ценового разброса в аптеках.

«Почему лично вы и руководитель компании «Дори-дармон» Абдугани Камилов смотрите «сквозь пальцы» и не принимаете действенные меры для устранения серьезных недостатков в работе аптечной сети, где 45 процентов дорогостоящих препаратов – импортные, причем по завышенным ценам?» – спросил Мирзиёев.

«Самоуверенный» Минфин

В своем докладе президент критически отметил деятельность Министерства финансов, которым до недавних пор руководил вице-премьер Рустам Азимов. Глава государства пожурил его за 11 трлн сумов «хронической» дебиторской задолженности.

По его мнению, большинство поручений Кабмина реализуется финансовым ведомством «с грубым нарушением сроков, нередко страдает и качество работы, а их самоуверенность остается на высоте».

В этом ведомстве процветает бюрократизм и волокита, а заместители министра подвержены высокомерию и капризам.

«Почему заместитель премьер-министра или член правительства должны нередко часами ждать в приемной? Почему заведующий отраслевым департаментом Кабинета министров днями и неделями ждет проведения поверхностной “презентации” по серьезным проблемам, а затем документ возвращается на доработку?» – вопрошает Мирзиёев.

Если бы Азимов имел желание видеть эти серьезные недостатки и проблемы, а также проявлял должную инициативу по их решительному устранению, ситуация в экономике была бы более оптимистичной, заключил он.

В завершение Мирзиёев попросил прощения за излишнюю резкость: «Правду, даже если она горькая, скажет только настоящий друг».