Как Шавката Мирзиёева чуть не разорвали в Каракалпакстане

Президент Узбекистана впервые пообщался с народом в ходе рабочей поездки по Каракалпакстану. Охране главы государства пришлось понервничать.

Сын каракалпакского народа

20-21 января делегация из Ташкента во главе с президентом Шавкатом Мирзиёевым прибыла в столицу Республики Каракалпакстан Нукус. Именно в самом западном регионе Узбекистана Мирзиёев решил показать на деле, как реализуется программа «Год диалога с народом и интересов человека».

«В этих целях глава нашего государства встретился с людьми, посетил семьи, ознакомился с условиями их жизни. Состоялись искренние диалоги с народом», – говорится на сайте информационного агентства УзА.

На видеокадрах, распространенных в сети, видно, как граждане одного из районов Нукуса пытаются пробиться к президенту. Один из них даже кричит: «Шавкат-ака, қўлни ташланг» («Брат Шавкат, пожмите руку».)

К чести президента, он протягивает руку. Сотрудники его личной охраны на русском и узбекском языках призывают собравшихся людей сохранять спокойствие.

Всем хотелось прорваться к нему. Сам Мирзиёев оставался внешне спокойным и доброжелательным, пытаясь громко и уверенно говорить под крики толпы.

Заверив граждан, что ни одна из жалоб не останется неуслышанной, президент ушел за ограждение. Женщины вслед кричали о своих проблемах, другие просто аплодировали. На этом общение с народом завершилось.

В ноябре в рамках предвыборной агитации Шавкат Мирзиёев говорил, что считает себя «не только сыном узбекского, но и каракалпакского народа».

Инспекция школ, больниц, агрокомплекса

В первый день рабочей поездки президент посетил центральную больницу Ходжейлийского района. Он осмотрел приемное отделение, кабинеты врачей и призвал медиков повышать профессиональную квалификацию.

Затем он отправился в женский интернат «Мурувват», где побеседовал с медсестрами и врачами. Мирзиёев пообещал улучшить материально-техническое оснащение медучреждений.

Пребывая в регионе, который одним из первых ощутил климатические изменения в Узбекистане, Мирзиёев посетил агропромышленный комплекс. Здесь он поручил сокращать хлопковые поля и развивать животноводство.

«Мы посетим каждый район и город, даже самые отдаленные сёла и аулы», – говорил президент, отмечая сложную экологическую ситуацию в регионе.

По его словам, жителям Приаралья необходимо оказать всестороннюю поддержку. В частности, обеспечить питьевой водой, качественным медицинским обслуживанием.

В 2010 году в регионе побывал тогдашний генсек ООН Пан Ги Мун, который стал свидетелем «одной из худших экологических катастроф мира».

В 2000 году редакция журнала Sunday Times поставила Каракалпакстан на первое место в рейтинге худших мест на планете.

Прогулка по Каракалпакстану и 100 кур

Сайт Kun.uz пишет, что президент дал поручение каждому из пяти сопровождавших его заместителей премьер-министра взять шефство над тремя районами, обойти все дома и узнать обстановку.

Перед вице-премьером Рустамом Азимовым президент поставил задачу, чтобы в каждой семье региона было не менее 100 кур.

Первый заместитель главы правительства Ачилбай Раматов получил указание заняться дорогами, отоплением школ, улучшением канализации, обеспечением населения питьевой водой.

В Ходжейли президент дал указание до конца 2017 года построить 40 многоэтажных домов. По данным экспертов, в среднем строительство 9-этажного жилого дома занимает десять месяцев.

В Канлыкульском районе Мирзиёев поручил перевести на каракалпакский язык научную и художественную литературу.

Апогеем визита первого лица государства Республики Каракалпакстан стало посещение мечети Имама эшона Мухаммада. В беседе с аксакалами Мирзиёев поблагодарил за доверие на выборах президента и пообещал им «хотя бы немного облегчить жизнь».

На этом насыщенная программа президента в Каракалпакстане завершилась.