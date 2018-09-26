Как Талиб Якубов прилетел в Ташкент (видео)

В 8:40 утра 26 сентября правозащитника Талиба Якубова, 11 лет жившего в изгнании, в аэропорту Ташкента встретили родственники и журналисты Ц-1.

78-летнего Талиба-ака, прилетевшего в Ташкент из Парижа, выкатили последним из пассажиров рейса – на инвалидном кресле.

Родственники 78-летнего правозащитника со слезами на глазах встретили его. Его приветствовал также журналист, бывший политзаключенный из Каракалпакстана Салиджон Абдурахманов.

«Это очень волнительно для меня… Я посчитал своим долгом встретить Талиба Якубова», – сдерживая слезы, сказал журналист.

Однако его удивило, что встречать патриарха узбекской правозащиты приехали только родные и журналисты Ц-1.

Абдурахманов ожидал встретить здесь коллег по цеху и других известных правозащитников, ведь Узбекистан впервые впустил в страну диссидента.

«Это знаковое событие для всего Узбекистана. Конечно, власти впустили пожилого, больного человека, будучи уверенными, что он не станет активно заниматься правозащитой. Но первый шаг сделан, да и молодые коллеги смогут советоваться с Талибом-ака», – сказал Абдурахманов.

«Нам надо отдохнуть»

Талиб Якубов после почти восьмичасового ночного перелета был измотан и едва ли был готов общаться с журналистами и коллегами.

Наргиза, одна из дочерей правозащитника, прибывшая встречать отца вместе с его внучкой Маликой, сказала, что ее отцу надо отдохнуть.

Вся семья отправилась в дом в Юнусабадском районе Ташкента, где Талиб-ака отдохнет, после чего примет решение, когда ехать домой – в Джизакскую область, где его ждет теплый прием.

«Какую команду он даст, так и сделаем. Пока он в Ташкенте», – сказал один из родственников Якубова.

«Это наша не последняя встреча»

Родственники Талиба Якубова, около десяти-двенадцати человек, обнимались с виновником торжества. С лица мужчин не сходила улыбка, а женщины плакали от радости.

Единственной женщиной, проявившей стойкость, оказалась Турсуной-опа, жена правозащитника.

Стройная пожилая женщина около часа прождала мужа в аэропорту.

Пока все толпились у терминала, откуда выходят пассажиры, Турсуной-опа в одиночестве стояла поодаль.

Она не играла с внучкой, не разговаривала с дочками, а лишь ждала, когда за спинами туристов из Франции покажется знакомая ей фигура.

По словам родных Талиба Якубова, Турсуной-опа и не думала, что расставание с мужем затянется на долгие 11 лет и что придется знакомить его с зятем и внучкой.

Так Талиба Якубова познакомили с его внучкой – трехлетней Маликой. Представляла ее Турсуной-опа.

Зятья Якубова сказали, что, безусловно, по случаю его приезда в Ташкенте или Джизаке будет праздничный плов и двери дома будут открыты для всех, но пока виновнику торжества нужно отдохнуть.

Местная пресса проигнорировала приезд Талиба Якубова

В аэропорту из журналистов правозащитника встречали только представители Ц-1. Местная пресса не освещала это событие.

На момент публикации данного материала о возвращении в страну Якубова не сообщило ни одно издание Узбекистана, за исключением Ц-1.

Лишь Агентство гражданской журналистики Titus из Казахстана перепечатало материал Ц-1.