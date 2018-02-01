Как Ташкент пережил политическую смерть Иноятова

В СНБ новость об отставке Рустама Иноятова вызвала обеспокоенность, а на улицах Ташкента было заметно больше милиционеров, чем в обычные дни.

31 января бессменный руководитель Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана Рустам Иноятов был освобожден от занимаемой должности.

В кресле главного чекиста он просидел без малого 23 года. Но увольнение Иноятова, хоть и вызвавшее обеспокоенность в силовых структурах, нельзя назвать неожиданным.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время выступления перед парламентариями в декабре 2017 года заявил, что СНБ нуждается в реформировании и законодательном регулировании. Фактически глава государства урезал полномочия силовиков, чем приблизил отставку Иноятова.

Неизвестно, что происходило утром в кулуарах управления СНБ, расположенного на улице Матбуотчилар – в центре Ташкента.

Но внешне здание ничем не выдавало происходившие внутри события. Лишь сотрудники в штатском с озабоченными лицами то и дело торопливо заходили на территорию управления.

На улице Сайилгох безмятежно гуляла молодежь, привычно играли музыканты и сидели без дела художники.

На дорогах в центре города было необычно много постовых. Гаишники не останавливали нарушителей, а просто стояли вдоль проспектов Алишера Навои и Амира Тимура, на улице Ислама Каримова и других центральных магистралях Ташкента.

С остановки «Кинотеатр «Казахстан» был затор вплоть до Алайского базара. Один из водителей такси сказал, что приблизительно в 14.00 проспект Алишера Навои, по которому передвигается кортеж президента, был перекрыт.

Обычно в дневное время президент не покидает своего рабочего места на площади Мустакиллик. Но вчера Мирзиёев активно перемещался по городу, о чем говорят заторы и множество постовых в центре города. Это непосредственно связано с кадровыми перестановками в силовых ведомствах.

Президент провел два расширенных заседания СНБ и Генпрокуратуры РУз. Глава государства раскритиковал работу отдельных подразделений СНБ и ее территориальных управлений. Он потребовал упразднить некоторые из подразделений, задачи которых выходят за рамки спецслужб, пишет пресс-служба президента Узбекистана.

По данным Uzmetronom, вместе с Иноятовым своих кресел лишились 11 глав региональных управлений СНБ.

Его преемник – Ихтиёр Абдуллаев, ранее занимавший пост генерального прокурора, по официальной версии призван очистить спецслужбы от кадров, порочащих офицерский чин.

Сам Иноятов не остался без работы. Его назначили на почетную должность государственного советника президента по политико-правовым вопросам.