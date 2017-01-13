Как удалось без денег поставить подпись у ташкентского бюрократа

Жительница Ташкента перед выездом в январе на постоянное жительство в Россию смогла забрать документы на сына без взятки.

У Елены Пигловой, собравшейся с семьей на переезд в Волгоград, особых проблем не было. Они оформили все документы и даже получили по государственному курсу доллары взамен сумов в банке.

Оставался только последний штрих: взять перед отъездом документы 12-летнего сына Вовочки из школы в Ташкенте № 107.

Но прежде чем в школе отдадут все необходимые справки, по существующим правилам нужно разрешение начальства.

Раньше это начальство представляло ГУНО (Главное управление народного образования), с недавних пор – отдел по делам несовершеннолетних районных хокимиятов (администрации).

Пигловы выезжали всей семьей, никаких проблем с шестиклассником Вовочкой возникнуть даже теоретически не могло. Казалось, дело должно свестись к пустой формальности. Но, оказалось, все не так просто.

«Мы вам позвоним»

Утром 11 декабря 2016 года Пиглова отнесла документы на сына Вовочку в Учтепинский районный хокимият (там на шестом этаже находится отдел по делам несовершеннолетних).

Начальник этого отдела по имени Маруф подтвердил: документы оформлены правильно. И заверил, что в установленный двухнедельный срок хозяйка получит их обратно.

Резолюция должна быть готова к 25 декабря. Для приличия Пиглова выдержала еще день и 27 числа снова пришла в отдел по делам несовершеннолетних.

Но Маруф документы не отдал, сказал, что «нет подписи главного». И пообещал: «Мы вам позвоним».

Однако никто так и не позвонил. В итоге 30 декабря Пиглова была вынуждена снова посетить отдел несовершеннолетних.

Но Маруфа на месте не оказалось. Красившая губки девушка-секретарь коротко сообщила, что он в командировке, а сотовый телефон ей неизвестен.

Ничем не могла помочь и другая сотрудница, приглашенная на помощь. Как рассказывает женщина, хокимият будто вымер, и они впустую стучали во все двери.

В то же время семье надо уезжать 9 января. И при этом нужно не просто забрать документы из школы, там следует еще оформить табели, сделать какие-то выписки и справки. А ситуация непростая: начинаются каникулы.

Естественно, что Пиглова высказала по качеству работы Маруфа самые серьезные претензии. На что девушки могли сказать только одну фразу: «Мы вас позвоним».

Неуловимый Маруф

Никто так и не позвонил. Решительно настроенная Пиглова пришла в хокимият 3 января, но Маруфа опять не оказалось на месте. Девушка-секретарь сказала, что он «куда-то уехал».

И посоветовала обратиться к некоему Джамалитдину – видимо, заместителю хокима.

Джамалитдин честно пытался найти документы Вовочки. Сначала перерыл все шкафы, потом сходил в канцелярию, но, к своему удивлению, не обнаружил никаких следов. Даже регистрационного номера не нашлось.

Отчаявшись, Джамалитдин дал номер «сотки» Маруфа: мол, пусть разбирается сам.

Пиглова «села на телефон», и в итоге 4 января ей все-таки удалось дозвониться до неуловимого Маруфа. При этом он сообщил, что, оказывается, вышел в отпуск.

А по поводу документов Вовочки сказал, что в пятницу, 6 января, пройдет заседание комиссии, и там будет видно, что к чему.

Пятница – последний день перед выходными, а в понедельник семье уезжать. Впрочем, несмотря на желание обложить бюрократа трехэтажным матом, Пиглова поступила по-другому.

Она пообещала, что никто никуда не поедет, пока Вовочка не получит документы, а платить за железнодорожные билеты и прочие издержки придется в судебном порядке самому Маруфу.

Новогодний сюрприз

Тот опять отделался фразой: «Мы вам позвоним». Но на этот раз действительно позвонил – 5 января. Позвонил под вечер. Сказал, что документы готовы, и она может забрать их на проходной хокимията.

А встречаться с разъяренной женщиной, видимо, не хотелось, потому что в документах Вовочки ждал сюрприз: оказывается, они были подписаны еще 21 декабря. И почему Маруф так издевался над несчастным шестиклассником, остается только догадываться.

Заодно начальник отдела по делам несовершеннолетних сделал и другой новогодний подарок: оставил на проходной документы еще четырех ребятишек из школы № 107.

Когда Пиглова отдавала их родителям, те сказали, что это невиданный случай. Так что поистине новогодняя история: Вовочке сказочно повезло, что ему удастся без проблем возобновить учебу в Волгограде.